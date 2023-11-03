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https://sputnikarabic.ae/20231103/قوات-الجيش-الإسرائيلي-تقتحم-عدة-قرى-وبلدات-في-نابلس-1082790900.html
قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم عدة قرى وبلدات في نابلس
قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم عدة قرى وبلدات في نابلس
وفي تطورات الضفة الغربية، أقدمت قوات الجيش الإسرائيلي على اقتحام بلدتي قبلان وقريوت جنوب مدينة نابلس، ليل الجمعة/السبت، إلى جانب قرية تل الكائنة جنوب غرب... 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T23:11+0000
2023-11-03T23:11+0000
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طوفان الأقصى
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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات تفتيش في منازل ومركز طبي ومحلات تجارية في هذه البلدات.في إطار التوترات الحالية، شهدت بلدة دير شرف اقتحامًا لقوات الاحتلال حيث داهمت مخبزًا قرب مدخل البلدة الغربي، وقامت بمصادرة تسجيلات كاميرات المراقبة.وفي قرية تل، اندلعت مواجهات مع القوات الإسرائيلية بعد اقتحامها للقرية من محاور متعددة، وأطلق جنود الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع خلال هذه المواجهات وقاموا بمصادرة دراجة نارية.ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، عملية "طوفان الأقصى"، أسفرت عن مقتل نحو 1400 وأسر حوالي 200 إسرائيلي، لترد عليها إسرائيل ببدء عملية "السيوف الحديدية"، وإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة.وأسفر القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة عن مقتل أكثر من 9 آلاف وإصابة نحو 22 ألف جريح من المدنيين الفلسطينيين في القطاع، وأثار احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط؛ كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.ويعاني سكان قطاع غزة، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، من كارثة إنسانية محققة، نتيجة قلة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح، بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20231103/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-قصف-إسرائيلي-على-المستشفيات-والمدارس-واستنكار-عالمي-صور-وفيديو-1082790545.html
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العالم العربي, أخبار نابلس, أخبار الضفة الغربية, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
العالم العربي, أخبار نابلس, أخبار الضفة الغربية, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى

قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم عدة قرى وبلدات في نابلس

23:11 GMT 03.11.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatآلاف الفلسطينيين يشيعون قتلى نابلس وسط غضب عارم
آلاف الفلسطينيين يشيعون قتلى نابلس وسط غضب عارم - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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وفي تطورات الضفة الغربية، أقدمت قوات الجيش الإسرائيلي على اقتحام بلدتي قبلان وقريوت جنوب مدينة نابلس، ليل الجمعة/السبت، إلى جانب قرية تل الكائنة جنوب غرب المدينة، بحسب مصادر محلية.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات تفتيش في منازل ومركز طبي ومحلات تجارية في هذه البلدات.
مدير مركز السراج الطبي في قبلان، أحمد أزعر، أكد أن القوات الإسرائيلية داهمت المركز الطبي وقامت بتفتيش أقسامه وفحص هويات الموظفين والمرضى القاصدين المركز.، وفقا لـ "وفا".
في إطار التوترات الحالية، شهدت بلدة دير شرف اقتحامًا لقوات الاحتلال حيث داهمت مخبزًا قرب مدخل البلدة الغربي، وقامت بمصادرة تسجيلات كاميرات المراقبة.
وفي قرية تل، اندلعت مواجهات مع القوات الإسرائيلية بعد اقتحامها للقرية من محاور متعددة، وأطلق جنود الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع خلال هذه المواجهات وقاموا بمصادرة دراجة نارية.
ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، عملية "طوفان الأقصى"، أسفرت عن مقتل نحو 1400 وأسر حوالي 200 إسرائيلي، لترد عليها إسرائيل ببدء عملية "السيوف الحديدية"، وإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة.
وأسفر القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة عن مقتل أكثر من 9 آلاف وإصابة نحو 22 ألف جريح من المدنيين الفلسطينيين في القطاع، وأثار احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط؛ كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.
إسعاف تضررت في غارة إسرائيلية أمام مستشفى الشفاء في مدينة غزة في 3 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
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ويعاني سكان قطاع غزة، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، من كارثة إنسانية محققة، نتيجة قلة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح، بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل القطاع.
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