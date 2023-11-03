https://sputnikarabic.ae/20231103/قوات-الجيش-الإسرائيلي-تقتحم-عدة-قرى-وبلدات-في-نابلس-1082790900.html
قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم عدة قرى وبلدات في نابلس
قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم عدة قرى وبلدات في نابلس
وفي تطورات الضفة الغربية، أقدمت قوات الجيش الإسرائيلي على اقتحام بلدتي قبلان وقريوت جنوب مدينة نابلس، ليل الجمعة/السبت، إلى جانب قرية تل الكائنة جنوب غرب... 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T23:11+0000
2023-11-03T23:11+0000
2023-11-03T23:11+0000
العالم العربي
أخبار نابلس
أخبار الضفة الغربية
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/16/1077315274_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_71c9030f4d375c294256c177fd2540ca.jpg
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات تفتيش في منازل ومركز طبي ومحلات تجارية في هذه البلدات.في إطار التوترات الحالية، شهدت بلدة دير شرف اقتحامًا لقوات الاحتلال حيث داهمت مخبزًا قرب مدخل البلدة الغربي، وقامت بمصادرة تسجيلات كاميرات المراقبة.وفي قرية تل، اندلعت مواجهات مع القوات الإسرائيلية بعد اقتحامها للقرية من محاور متعددة، وأطلق جنود الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع خلال هذه المواجهات وقاموا بمصادرة دراجة نارية.ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، عملية "طوفان الأقصى"، أسفرت عن مقتل نحو 1400 وأسر حوالي 200 إسرائيلي، لترد عليها إسرائيل ببدء عملية "السيوف الحديدية"، وإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة.وأسفر القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة عن مقتل أكثر من 9 آلاف وإصابة نحو 22 ألف جريح من المدنيين الفلسطينيين في القطاع، وأثار احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط؛ كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.ويعاني سكان قطاع غزة، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، من كارثة إنسانية محققة، نتيجة قلة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح، بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20231103/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-قصف-إسرائيلي-على-المستشفيات-والمدارس-واستنكار-عالمي-صور-وفيديو-1082790545.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/16/1077315274_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b7088ee2cb05e6e357d0e25efa99f7f9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار نابلس, أخبار الضفة الغربية, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
العالم العربي, أخبار نابلس, أخبار الضفة الغربية, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم عدة قرى وبلدات في نابلس
تابعنا عبر
وفي تطورات الضفة الغربية، أقدمت قوات الجيش الإسرائيلي على اقتحام بلدتي قبلان وقريوت جنوب مدينة نابلس، ليل الجمعة/السبت، إلى جانب قرية تل الكائنة جنوب غرب المدينة، بحسب مصادر محلية.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات تفتيش
في منازل ومركز طبي ومحلات تجارية في هذه البلدات.
مدير مركز السراج الطبي في قبلان، أحمد أزعر، أكد أن القوات الإسرائيلية داهمت المركز الطبي وقامت بتفتيش أقسامه وفحص هويات الموظفين والمرضى القاصدين المركز.، وفقا لـ "وفا".
في إطار التوترات الحالية، شهدت بلدة دير شرف اقتحامًا لقوات الاحتلال حيث داهمت مخبزًا قرب مدخل البلدة الغربي، وقامت بمصادرة تسجيلات كاميرات المراقبة.
وفي قرية تل، اندلعت مواجهات مع القوات الإسرائيلية بعد اقتحامها للقرية من محاور متعددة، وأطلق جنود الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع خلال هذه المواجهات وقاموا بمصادرة دراجة نارية.
ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، عملية "طوفان الأقصى"، أسفرت عن مقتل نحو 1400 وأسر حوالي 200 إسرائيلي، لترد عليها إسرائيل ببدء عملية "السيوف الحديدية"، وإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة.
وأسفر القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة عن مقتل أكثر من 9 آلاف وإصابة نحو 22 ألف جريح من المدنيين الفلسطينيين في القطاع، وأثار احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط؛ كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.
ويعاني سكان قطاع غزة، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، من كارثة إنسانية محققة، نتيجة قلة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح، بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل القطاع.