https://sputnikarabic.ae/20231103/محلل-سياسي-بحريني-لـسبوتنيك-لا-يوجد-وقف-للعلاقات-تماما-مع-إسرائيل-1082774669.html
محلل سياسي بحريني لـ"سبوتنيك": لا يوجد وقف للعلاقات تماما مع إسرائيل
محلل سياسي بحريني لـ"سبوتنيك": لا يوجد وقف للعلاقات تماما مع إسرائيل
صرّح المحلل السياسي البحريني، أمجد طه، أن "المواقف العربية متضامنة مع شعب فلسطين، وما حصل في مملكة البحرين هو أن سفير دولة إسرائيل غادر البحرين، منذ فترة وليس... 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T12:44+0000
2023-11-03T12:44+0000
2023-11-03T12:44+0000
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وأضاف طه في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أنه "لا يوجد طرد للسفيرين ولا يوجد وقف للعلاقات تماما بل العلاقات الإسرائيلية مستمرة مع الدول العربية المطبعة معها".وأوضح أن "هناك توقف للطيران بين المنامة ومطار بن غوريون لأسباب أمنية، حيث يتم استهداف مطار بن غوريون بالصواريخ وبالتالي ليس من المناسب أن يذهب المدنيون في هذه الفترة جوا".وأشار المحلل السياسي البحريني إلى أن "هناك جهود عربية من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، وكذلك هناك مواقف عربية أخرى لحل القضية الفلسطينية بالطرق الدبلوماسية".وتابع: "لكن يبدو أن هناك تعنت من قبل جماعة حماس الإرهابية"، بحسب قوله. وكان مجلس النواب البحريني، قد أعلن في بيان أمس الخميس، وقف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، وذلك تأكيدًا للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بحسب قول المجلس.بينما نفت الخارجية الإسرائيلية أن يكون عودة السفراء لها أي جانب خلافي بين البلدين، وقالت إنها "جاءت طبيعية".
https://sputnikarabic.ae/20231102/البحرين-سفيرنا-غادر-إسرائيل-منذ-فترة-1082753790.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, إسرائيل, البحرين, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
حصري, إسرائيل, البحرين, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
محلل سياسي بحريني لـ"سبوتنيك": لا يوجد وقف للعلاقات تماما مع إسرائيل
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حصري
صرّح المحلل السياسي البحريني، أمجد طه، أن "المواقف العربية متضامنة مع شعب فلسطين، وما حصل في مملكة البحرين هو أن سفير دولة إسرائيل غادر البحرين، منذ فترة وليس الآن وليس أمس، وما يخص بعودة سفير البحرين من تل أبيب، فقد حدث ذلك أيضا منذ فترة".
وأضاف طه في حديثه لـ"راديو سبوتنيك
"، أنه "لا يوجد طرد للسفيرين ولا يوجد وقف للعلاقات تماما بل العلاقات الإسرائيلية مستمرة مع الدول العربية المطبعة معها".
وأوضح أن "هناك توقف للطيران بين المنامة ومطار بن غوريون لأسباب أمنية، حيث يتم استهداف مطار بن غوريون بالصواريخ وبالتالي ليس من المناسب أن يذهب المدنيون في هذه الفترة جوا".
وأشار المحلل السياسي البحريني إلى أن "هناك جهود عربية من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، وكذلك هناك مواقف عربية أخرى لحل القضية الفلسطينية بالطرق الدبلوماسية".
وتابع: "لكن يبدو أن هناك تعنت من قبل جماعة حماس الإرهابية"، بحسب قوله.
وكان مجلس النواب البحريني
، قد أعلن في بيان أمس الخميس، وقف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، وذلك تأكيدًا للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بحسب قول المجلس.
بينما نفت
الخارجية الإسرائيلية أن يكون عودة السفراء لها أي جانب خلافي بين البلدين، وقالت إنها "جاءت طبيعية".