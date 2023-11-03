https://sputnikarabic.ae/20231103/مراسل-سبوتنيك-في-دير-الزور-اشتعال-نيران-في-قاعدة-نفطية-للجيش-الأمريكي-جراء-هجوم-صاروخي---عاجل-1082788573.html
مراسل "سبوتنيك" في دير الزور: اشتعال نيران في قاعدة نفطية للجيش الأمريكي جراء هجوم صاروخي
مراسل "سبوتنيك" في دير الزور: اشتعال نيران في قاعدة نفطية للجيش الأمريكي جراء هجوم صاروخي
أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن مجهولين شنوا، اليوم الجمعة، هجوما صاروخيا على أكبر القواعد (النفطية) التي يتخذها الجيش الأمريكي شرقي سوريا، ما أدى لاشتعال النيران... 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T19:29+0000
2023-11-03T19:29+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة دير الزور السورية، أن ثلاثة انفجارات قوية هزت قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي، شمال شرقي المحافظة.ونقل المراسل عن مصادر محلية من محيط حقل "العمر" النفطي، أن الانفجارات ناتجة عن هجوم يرجح بأنه صاروخي، استهدف القاعدة الأمريكية التي تعد أكبر القواعد الأمريكية اللاشرعية في سوريا.وأشارت المصادر إلى عدم القدرة على الوقوف بدقة على طبيعة الهجوم، إن كان هجوما صاروخيا أو طيرانا مسيرا، نظرا لاستمرار طيران الاستطلاع المسير بالتجول في أجواء المنطقة تحسبا لهجمات محتملة.وأضافت المصادر: فور الهجوم، قامت القوات الأمريكية بتكثيف طلعات طيرانها الحربي والاستطلاعي في أجواء المنطقة، في إجراء احترازي على ما يبدو، تحسبا لأي هجوم آخر.ويأتي الهجوم على القاعدة الأمريكية في حقل "العمر" النفطي بريف دير الزور، بعد وقت قليل من هجوم آخر استهدف قاعدة "خراب الجير" في محيط حقول (رميلان) النفطية بريف الحسكة، والتي تعد أول قاعدة أمريكية أنشأها الجيش الأمريكي في سوريا عام 2017.
https://sputnikarabic.ae/20231103/فصائل-عراقية-تتبنى-استهداف-القاعدة-الأمريكية-شرقي-سوريا-1082786956.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي
مراسل "سبوتنيك" في دير الزور: اشتعال نيران في قاعدة نفطية للجيش الأمريكي جراء هجوم صاروخي
19:29 GMT 03.11.2023 (تم التحديث: 20:08 GMT 03.11.2023) تابعنا عبر
أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن مجهولين شنوا، اليوم الجمعة، هجوما صاروخيا على أكبر القواعد (النفطية) التي يتخذها الجيش الأمريكي شرقي سوريا، ما أدى لاشتعال النيران فيها.
وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة دير الزور السورية، أن ثلاثة انفجارات قوية هزت قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي، شمال شرقي المحافظة.
ونقل المراسل عن مصادر محلية من محيط حقل "العمر" النفطي، أن الانفجارات ناتجة عن هجوم يرجح بأنه صاروخي
، استهدف القاعدة الأمريكية التي تعد أكبر القواعد الأمريكية اللاشرعية في سوريا.
وأشارت المصادر إلى عدم القدرة على الوقوف بدقة على طبيعة الهجوم، إن كان هجوما صاروخيا أو طيرانا مسيرا، نظرا لاستمرار طيران الاستطلاع المسير بالتجول في أجواء المنطقة تحسبا لهجمات محتملة.
وأضافت المصادر: فور الهجوم، قامت القوات الأمريكية بتكثيف طلعات طيرانها الحربي والاستطلاعي في أجواء المنطقة، في إجراء احترازي على ما يبدو، تحسبا لأي هجوم آخر.
ويأتي الهجوم على القاعدة الأمريكية في حقل "العمر" النفطي بريف دير الزور، بعد وقت قليل من هجوم آخر استهدف قاعدة "خراب الجير" في محيط حقول (رميلان) النفطية بريف الحسكة، والتي تعد أول قاعدة أمريكية أنشأها الجيش الأمريكي في سوريا عام 2017.