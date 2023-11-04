https://sputnikarabic.ae/20231104/أبو-الغيط-من-دون-هدنة-إنسانية-ستواجه-غزة-المجاعة-والإبادة-1082806478.html
أبو الغيط: من دون هدنة إنسانية ستواجه غزة المجاعة والإبادة
أبو الغيط: من دون هدنة إنسانية ستواجه غزة المجاعة والإبادة
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، أن "الوضع في قطاع غزة يخلق أزمة صحية كبرى ويزيد من احتمالات انتقال الأمراض المعدية". 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T12:33+0000
2023-11-04T12:33+0000
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وقال أبو الغيط، في تصريحات له، إنه "من دون هدنة إنسانية ستواجه غزة المجاعة والإبادة"، مشيرًا إلى "خروج عدد من المستشفيات والوحدات الصحية عن الخدمة وانهيار القطاع الصحي بعد نفاذ وقود المولدات".وشدد على أن "المجاعة صارت احتمالاً قريبا خاصة وأن 1.2 مليون إنسان في غزة كانوا يعانون بالفعل من انعدام الأمن الغذائي قبل العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع وبعد 17 سنة كاملة من الحصار".وأضاف أبو الغيط أن "أرقام الشاحنات التي تدخل من معبر رفح لا زالت أبعد بكثير عن المطلوب لتفادي الأزمة الإنسانية مع وجود صعوبات كبيرة تواجه عمليات توزيع المواد الإغاثية والغذاء حتى بعد دخولها للقطاع بسبب عدم وجود وقود".وختم بالقول إن "غالبية السكان في غزة تعيش على لتر واحد من المياه لكافة الأغراض وأحياناً يشرب الناس من الآبار غير الصحية ولا يحصل الناس على مياه الشرب فيما متوسط ما يستهلكه الإنسان نحو 140 لترا وذلك بعد تم تدمير أغلب محطات التحلية".ويتواصل التصعيد في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب.يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.كما صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
https://sputnikarabic.ae/20231104/عدد-ضحايا-القصف-الإسرائيلي-على-غزة-يرتفع-إلى-9488-قتيلا-بينهم-3900-طفل-1082803873.html
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أخبار قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, جامعة الدول العربية, طوفان الأقصى, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, جامعة الدول العربية, طوفان الأقصى, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أبو الغيط: من دون هدنة إنسانية ستواجه غزة المجاعة والإبادة
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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، أن "الوضع في قطاع غزة يخلق أزمة صحية كبرى ويزيد من احتمالات انتقال الأمراض المعدية".
وقال أبو الغيط، في تصريحات له
، إنه "من دون هدنة إنسانية ستواجه غزة المجاعة والإبادة"، مشيرًا إلى "خروج عدد من المستشفيات والوحدات الصحية عن الخدمة وانهيار القطاع الصحي بعد نفاذ وقود المولدات".
وشدد على أن "المجاعة صارت احتمالاً قريبا خاصة وأن 1.2 مليون إنسان في غزة كانوا يعانون بالفعل من انعدام الأمن الغذائي قبل العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع وبعد 17 سنة كاملة من الحصار".
وأضاف أبو الغيط أن "أرقام الشاحنات التي تدخل من معبر رفح لا زالت أبعد بكثير عن المطلوب لتفادي الأزمة الإنسانية مع وجود صعوبات كبيرة تواجه عمليات توزيع المواد الإغاثية والغذاء حتى بعد دخولها للقطاع بسبب عدم وجود وقود".
وختم بالقول إن "غالبية السكان في غزة تعيش على لتر واحد من المياه لكافة الأغراض وأحياناً يشرب الناس من الآبار غير الصحية ولا يحصل الناس على مياه الشرب فيما متوسط ما يستهلكه الإنسان نحو 140 لترا وذلك بعد تم تدمير أغلب محطات التحلية".
ويتواصل التصعيد في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب.
يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى
" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
كما صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة
، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".