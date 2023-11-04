https://sputnikarabic.ae/20231104/إعلام-فلسطيني-مجزرة-إسرائيلية-جديدة-في-مخيم-المغازي-بغزة-فيديو-وصور-1082820105.html

وكالة: مجزرة إسرائيلية جديدة في مخيم المغازي بغزة.. فيديو وصور

وكالة: مجزرة إسرائيلية جديدة في مخيم المغازي بغزة.. فيديو وصور

لقي عدد من عشرات الفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال مصرعهم وأصيب آخرون في غزة جراء القصف الجوي العنيف من قبل طائرات الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت. 04.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-04T23:06+0000

2023-11-04T23:06+0000

2023-11-04T23:07+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

قصف إسرائيلي

طوفان الأقصى

العالم العربي

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وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، استهدفت الطائرات منزل عائلة سمعان في مخيم المغازي وسط القطاع، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 47 شخصا وإصابة آخرين، وتعد الغالبية العظمى من الضحايا من النساء والأطفال.كما استهدفت مستشفى الأندونيسي شمال القطاع بما لا يقل عن 15 غارة جوية.وبالإضافة إلى ذلك، تم قصف البئر الرئيسي للمياه في منطقة تل الزعتر شمال القطاع، مما أدى إلى تسرب المياه وتدفقها إلى المنازل المجاورة.وفي وقت سابق يوم السبت، تم تسجيل سبعة قتلى وعدد كبير من الجرحى نتيجة استهداف طائرات الاحتلال منزلًا في مخيم جباليا شمال القطاع، وفقا لوفا.ومر شهر منذ بدأت عملية "طوفان الأقصى"، التي هاجمت فيها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد عن 200.ومنذ ذلك الحين تشن إسرائيل حربا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برا وبحرا وجوا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.القصف الإسرائيلي جعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع حيال الهجوم الذي استهدف سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء في قطاع غزة أمس.وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف و100 قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 144 من فلسطينيين وإصابة نحو 2200 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231104/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-إسرائيل-تقصف-غزة-بلا-هوادة-وتشن-حملة-اعتقالات-في-الضفة-صور-وفيديو-1082819893.html

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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قصف إسرائيلي, طوفان الأقصى, العالم العربي