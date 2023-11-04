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https://sputnikarabic.ae/20231104/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-إسرائيل-تقصف-غزة-بلا-هوادة-وتشن-حملة-اعتقالات-في-الضفة-صور-وفيديو-1082819893.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تقصف غزة بلا هوادة وتشن حملة اعتقالات في الضفة.. صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تقصف غزة بلا هوادة وتشن حملة اعتقالات في الضفة.. صور وفيديو
شهر منذ بدأت عملية "طوفان الأقصى"، التي هاجمت فيها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي... 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T22:39+0000
2023-11-04T22:39+0000
طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إسرائيل
العالم العربي
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طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, العالم العربي, новый онлайн для белой редактуры
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, العالم العربي, новый онлайн для белой редактуры
غارة جوية شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة 4 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تقصف غزة بلا هوادة وتشن حملة اعتقالات في الضفة.. صور وفيديو

22:39 GMT 04.11.2023
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يتبع
شهر منذ بدأت عملية "طوفان الأقصى"، التي هاجمت فيها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد عن 200.
ومنذ ذلك الحين تشن إسرائيل حربا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برا وبحرا وجوا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.
القصف الإسرائيلي جعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع حيال الهجوم الذي استهدف سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء في قطاع غزة أمس.
وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف و100 قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 144 من فلسطينيين وإصابة نحو 2200 آخرين.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تقصف المستشفيات والمدارس.. صور وفيديو16:57 GMTПодрыв боеприпаса, сбрасываемого с БПЛА, в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:40 GMT
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