https://sputnikarabic.ae/20231104/الأكثر-دمويةنقيب-الصحفيين-الفلسطينيين-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-كارثة-الإعلام-في-غزة-1082803038.html

"الأكثر دموية"...نقيب الصحفيين الفلسطينيين يتحدث لـ"سبوتنيك" عن كارثة الإعلام في غزة

"الأكثر دموية"...نقيب الصحفيين الفلسطينيين يتحدث لـ"سبوتنيك" عن كارثة الإعلام في غزة

قالت لجنة حماية الصحفيين، اليوم السبت، إن ما لا يقل عن 36 صحفيا وعاملا في مجال الإعلام قتلوا منذ بداية تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. 04.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-04T10:58+0000

2023-11-04T10:58+0000

2023-11-04T10:58+0000

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تحدث نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، لـ"سبوتنيك"، عن ظروف ووضع الصحفيين في فلسطين بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص، قائلا: "استشهد أكثر من 26 صحفيا وأكثر من 10 أشخاص من العاملين في وسائل الإعلام، بالإضافة لـ 55 مؤسسة تم تدميرها من قبل الاحتلال، وحوالي 22 إذاعة في قطاع غزة توقفت عن العمل بسبب استهدافها بالقصف وعدم وجود الوقود لعمل المولدات الكهربائية وعدم وجود اتصالات وإنترنت بالإضافة لقصف منازل الصحفيين واستشهاد بعض عائلاتهم وهذا عطّل عمل كل الإذاعات في القطاع".وأشار إلى أن اثنين من الصحفيين لا يزال مصيرهما مجهولا، وتقدم محامون بطلبات للمحكمة العليا الإسرائيلية لمعرفة مصيرهم، والتي رفضت الكشف عن مصيرهم تأييدا لقرار الجيش بعدم الكشف عن مصيرهم.وأضاف: "بالعودة لقطاع غزة هناك عشرات الصحفيين الذين دمرت منازلهم بالكامل بالإضافة للعشرات من عائلات الصحفيين الذين استشهدوا بقصف الاحتلال بالإضافة للقوانين الجائرة التي أقرها الاحتلال للتضييق على عمل الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وانقطاع وسائل الاتصال والإنترنت، فشركات الاتصال لا تعمل بأكثر من 30 في المئة من قدرتها في هذه الأيام، رغم قطع الاتصال لمدة 48 ساعة، لكنه عاد وبشكل بسيط وجزئي، بسبب قصف ِأبراج الاتصالات، الصحفيون يعملون تحت القصف وتجمعوا في المستشفيات علّها تكون أقل خطرا، لكنها أصبحت مستهدفة في القطاع".وأرجع السبب لاستهداف الصحفيين إلى "أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تريد لرواية الشعب الفلسطيني أن تصل للعالم وتريد لرواية الكذب والتضليل الإسرائيلية للمجتمع الدولي والإعلام أن تستمر ولذلك تستهدف الصحفيين".واختتم: "الصحفيون الفلسطينيون يدفعون من دمائهم يوميا من أجل إيصال رسالة الشعب الفلسطيني كما وينشرون مجازر الاحتلال التي يرتكبا يوميا بحق الشعب الفلسطيني، ولذلك نحن نتواصل مع كل العالم والنقابات العربية والدولية، حتى يكون لها مواقف وتحركات على كل المستويات الدولية".وأسفر القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة عن مقتل أكثر من 9 آلاف وإصابة نحو 22 ألف جريح من المدنيين الفلسطينيين في القطاع، وأثار احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط؛ كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.ويعاني سكان قطاع غزة، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، من كارثة إنسانية محققة، نتيجة قلة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح، بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20231104/لجنة-حماية-الصحفيين-مقتل-ما-لا-يقل-عن-36-صحفيا-منذ-تصاعد-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1082793308.html

https://sputnikarabic.ae/20231102/الصحفيون-من-دول-العالم-الإسلامي-يتفاعلون-مع--تفاصيل-عمل-المصورين-الصحفيين-1082739762.html

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