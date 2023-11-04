https://sputnikarabic.ae/20231104/لجنة-حماية-الصحفيين-مقتل-ما-لا-يقل-عن-36-صحفيا-منذ-تصاعد-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1082793308.html

لجنة حماية الصحفيين: مقتل ما لا يقل عن 36 صحفيا منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

لجنة حماية الصحفيين: مقتل ما لا يقل عن 36 صحفيا منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

قالت لجنة حماية الصحفيين، اليوم السبت، إن ما لا يقل عن 36 صحفيا وعاملا في مجال الإعلام قتلوا منذ بداية تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. 04.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-04T04:41+0000

2023-11-04T04:41+0000

2023-11-04T04:44+0000

قصف إسرائيلي

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

طوفان الأقصى

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/04/1082793286_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7f2bbf057d58984fd119d3a6fc319a1a.jpg

وأضافت في بيان، "حتى 3 نوفمبر/تشرين الثاني، أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها لجنة حماية الصحفيين أن ما لا يقل عن 36 صحفيًا وعاملًا في مجال الإعلام كانوا من بين ما يقدر بـ 10,000 قتيل منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول".وأشارت اللجنة إلى مقتل 31 صحفيا فلسطينيا من إجمالي عدد الصحفيين الذين لقوا حتفهم خلال الصراع.ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، عملية "طوفان الأقصى"، أسفرت عن مقتل نحو 1400 وأسر حوالي 200 إسرائيلي، لترد عليها إسرائيل ببدء عملية "السيوف الحديدية"، وإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة.وأسفر القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة عن مقتل أكثر من 9 آلاف وإصابة نحو 22 ألف جريح من المدنيين الفلسطينيين في القطاع، وأثار احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط؛ كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.ويعاني سكان قطاع غزة، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، من كارثة إنسانية محققة، نتيجة قلة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح، بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20231104/غوتيريش-يعرب-عن-فزعه-إزاء-الهجوم-الذي-استهدف-سيارات-الإسعاف-خارج-مستشفى-الشفاء-في-غزة-1082792620.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قصف إسرائيلي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي