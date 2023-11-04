https://sputnikarabic.ae/20231104/لجنة-حماية-الصحفيين-مقتل-ما-لا-يقل-عن-36-صحفيا-منذ-تصاعد-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1082793308.html
لجنة حماية الصحفيين: مقتل ما لا يقل عن 36 صحفيا منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
لجنة حماية الصحفيين: مقتل ما لا يقل عن 36 صحفيا منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
قالت لجنة حماية الصحفيين، اليوم السبت، إن ما لا يقل عن 36 صحفيا وعاملا في مجال الإعلام قتلوا منذ بداية تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T04:41+0000
2023-11-04T04:41+0000
2023-11-04T04:44+0000
قصف إسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
العالم العربي
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وأضافت في بيان، "حتى 3 نوفمبر/تشرين الثاني، أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها لجنة حماية الصحفيين أن ما لا يقل عن 36 صحفيًا وعاملًا في مجال الإعلام كانوا من بين ما يقدر بـ 10,000 قتيل منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول".وأشارت اللجنة إلى مقتل 31 صحفيا فلسطينيا من إجمالي عدد الصحفيين الذين لقوا حتفهم خلال الصراع.ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، عملية "طوفان الأقصى"، أسفرت عن مقتل نحو 1400 وأسر حوالي 200 إسرائيلي، لترد عليها إسرائيل ببدء عملية "السيوف الحديدية"، وإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة.وأسفر القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة عن مقتل أكثر من 9 آلاف وإصابة نحو 22 ألف جريح من المدنيين الفلسطينيين في القطاع، وأثار احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط؛ كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.ويعاني سكان قطاع غزة، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، من كارثة إنسانية محققة، نتيجة قلة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح، بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20231104/غوتيريش-يعرب-عن-فزعه-إزاء-الهجوم-الذي-استهدف-سيارات-الإسعاف-خارج-مستشفى-الشفاء-في-غزة-1082792620.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
قصف إسرائيلي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي
قصف إسرائيلي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي
لجنة حماية الصحفيين: مقتل ما لا يقل عن 36 صحفيا منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
04:41 GMT 04.11.2023 (تم التحديث: 04:44 GMT 04.11.2023) تابعنا عبر
قالت لجنة حماية الصحفيين، اليوم السبت، إن ما لا يقل عن 36 صحفيا وعاملا في مجال الإعلام قتلوا منذ بداية تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأضافت في بيان، "حتى 3 نوفمبر/تشرين الثاني، أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها لجنة حماية الصحفيين أن ما لا يقل عن 36 صحفيًا وعاملًا في مجال الإعلام
كانوا من بين ما يقدر بـ 10,000 قتيل منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول".
وأشارت اللجنة إلى مقتل 31 صحفيا فلسطينيا من إجمالي عدد الصحفيين الذين لقوا حتفهم خلال الصراع.
وتابعت، "حتى 3 تشرين الثاني/نوفمبر، تم تأكيد مقتل 36 صحفيًا وعاملًا في مجال الإعلام، 31 فلسطينيًا، 4 إسرائيليين، لبناني واحد، وتم الإبلاغ عن إصابة 8 صحفيين، وفقدان 3 صحفيين، واعتقال 8 صحفيين آخرين".
ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، عملية "طوفان الأقصى"، أسفرت عن مقتل نحو 1400 وأسر حوالي 200 إسرائيلي، لترد عليها إسرائيل ببدء عملية "السيوف الحديدية"، وإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة.
وأسفر القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة عن مقتل أكثر من 9 آلاف وإصابة نحو 22 ألف جريح من المدنيين الفلسطينيين في القطاع، وأثار احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط؛ كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.
ويعاني سكان قطاع غزة، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، من كارثة إنسانية محققة، نتيجة قلة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح، بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل القطاع.