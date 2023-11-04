https://sputnikarabic.ae/20231104/الجيش-الإسرائيلي-سنواصل-القتال-في-غزة-بكل-الوسائل-ولا-وقف-لإطلاق-النار-1082799145.html

الجيش الإسرائيلي: سنواصل القتال في غزة بكل الوسائل ولا وقف لإطلاق النار

الجيش الإسرائيلي: سنواصل القتال في غزة بكل الوسائل ولا وقف لإطلاق النار

أكد الجيش الإسرائيلي أنه لا يعتزم وقف إطلاق النار في الوقت الحالي في قطاع غزة، لافتا إلى أنه سيواصل القتال ضد "حماس" بكل الوسائل برا وبحرا وجوا. 04.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-04T08:51+0000

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2023-11-04T08:51+0000

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وقال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تصريحات لـ"وكالة أنباء العالم العربي"، إن "الجيش تحت إمرة الحكومة، وحتى الآن لم توجه الحكومة الإسرائيلية الجيش بوقف إطلاق النار".وأضاف: "إذا اتخذت الحكومة قرارا بهذا الشأن فالجيش سيطبقه فورا".كما أشار أدرعي إلى أن الجيش "يقدم نصائحه للحكومة في الغرف المغلقة، لكن مثل هذا القرار سياسي، والجيش ينفذ فقط".ويتواصل التصعيد في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب.يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.كما صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

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