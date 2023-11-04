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https://sputnikarabic.ae/20231104/القسام-القصف-على-غزة-قتل-أكثر-من-60-أسيرا-إسرائيليا-1082818844.html
"القسام": القصف على غزة قتل أكثر من 60 أسيرا إسرائيليا
"القسام": القصف على غزة قتل أكثر من 60 أسيرا إسرائيليا
أفاد المتحدث العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أبو عبيدة، اليوم السبت، بمقتل أكثر من 60 أسيرًا اسرائيليًا، نتيجة الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة. 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T20:40+0000
2023-11-04T20:40+0000
العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة
أسير
اسرائيل
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وقال أبو عبيدة في بيان: "من 7 أكتوبر (تشرين الأول) حتى الوقت الحالي، أدى قصف العدو الإسرائيلي على غزة إلى مقتل أكثر من 60 أسيرًا من العدو".وتجاوز عدد الضحايا في قطاع غزة 9 آلاف و500 شخص، وأصيب أكثر من 24 ألفا، ووفقا لمصادر مختلفة، قد يتم احتجاز أكثر من 150 إسرائيليا من قبل "حماس"، وذكرت الحركة نفسها أن هناك بين 200-250 سجينا في قطاع غزة.وأعلنت "القسام"، في وقت سابق اليوم، أن مقاتليها دمروا 24 آلية عسكرية، خلال الـ48 ساعة الأخيرة، على عدة محاور قتال في قطاع غزة.وأكدت الحركة، بالقول: "يتعامل قناصة الجناح العسكري لحماس مع الجنود المتحصنين في المنازل، أو مع من يجرؤ على إخراج رأسه من الآلية التي يتحصن فيها".وأشارت "القسام" على لسان أبو عبيدة: "مقاتلونا يواصلون الالتفاف خلف قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ويلتحمون من المسافة صفر مع جنوده".
https://sputnikarabic.ae/20231104/الجيش-الإسرائيلي-يحيى-السنوار-على-رأس-قائمة-أهدافنا-1082817924.html
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العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, أسير, اسرائيل
العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, أسير, اسرائيل

"القسام": القصف على غزة قتل أكثر من 60 أسيرا إسرائيليا

20:40 GMT 04.11.2023
© AFP 2023القصف الإسرائيلي على غزة
القصف الإسرائيلي على غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
© AFP 2023
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أفاد المتحدث العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أبو عبيدة، اليوم السبت، بمقتل أكثر من 60 أسيرًا اسرائيليًا، نتيجة الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال أبو عبيدة في بيان: "من 7 أكتوبر (تشرين الأول) حتى الوقت الحالي، أدى قصف العدو الإسرائيلي على غزة إلى مقتل أكثر من 60 أسيرًا من العدو".
وأوضح أبو عبيدة: "لا تزال جثث 23 منهم تحت الأنقاض، ويبدو أننا لن نتمكن من الوصول إليهم بسبب العدوان الرهيب المستمرعلى غزة".
وتجاوز عدد الضحايا في قطاع غزة 9 آلاف و500 شخص، وأصيب أكثر من 24 ألفا، ووفقا لمصادر مختلفة، قد يتم احتجاز أكثر من 150 إسرائيليا من قبل "حماس"، وذكرت الحركة نفسها أن هناك بين 200-250 سجينا في قطاع غزة.
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وأعلنت "القسام"، في وقت سابق اليوم، أن مقاتليها دمروا 24 آلية عسكرية، خلال الـ48 ساعة الأخيرة، على عدة محاور قتال في قطاع غزة.
وأكدت الحركة، بالقول: "يتعامل قناصة الجناح العسكري لحماس مع الجنود المتحصنين في المنازل، أو مع من يجرؤ على إخراج رأسه من الآلية التي يتحصن فيها".
وأشارت "القسام" على لسان أبو عبيدة: "مقاتلونا يواصلون الالتفاف خلف قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ويلتحمون من المسافة صفر مع جنوده".
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