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الكرملين: "الناتو" آلة مواجهة أنشئت لاحتواء روسيا
الكرملين: "الناتو" آلة مواجهة أنشئت لاحتواء روسيا
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن "الناتو" تم إنشاؤه لاحتواء روسيا، وهو آلة تم إنشاؤها للمواجهة. 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T14:01+0000
2023-11-04T14:01+0000
روسيا
الناتو
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وقال بيسكوف في ماراثون المعرفة: "إن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي جرى تأسيسه في عام 1949، قد تم إنشاؤه كآلة لقمع الاتحاد السوفيتي. آلة لاحتواء بلدنا. أنا لا أفصل روسيا عن الاتحاد السوفيتي، لأننا خلفاء قانونيون. تم إنشاء التحالف لاحتوائنا وكانت آلة تم إنشاؤها للحرب والمواجهة".وأكد بيسكوف أن الناتو "سلاح المواجهة".وأشار: "في كل مرة نتحدث فيها، عندما يكون هناك حرب، وتوسع حلف شمال الأطلسي، واقتراب البنية التحتية العسكرية لحلف شمال الأطلسي من حدودنا، كنا نصرخ: أيها الرفاق، هذا لا يعجبنا، لا تأتوا إلينا. سوف نتحمل إلى حد ما. ثماني موجات من توسع حلف شمال الأطلسي، أصبح الوضع لا يطاق، كما قال رئيسنا بوتين".
https://sputnikarabic.ae/20231101/ضابط-أمريكي-سابق-يرجح-كفة-روسيا-في-مواجهة-الناتو-عسكريا--1082696066.html
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روسيا, الناتو
روسيا, الناتو

الكرملين: "الناتو" آلة مواجهة أنشئت لاحتواء روسيا

14:01 GMT 04.11.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن "الناتو" تم إنشاؤه لاحتواء روسيا، وهو آلة تم إنشاؤها للمواجهة.
وقال بيسكوف في ماراثون المعرفة: "إن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي جرى تأسيسه في عام 1949، قد تم إنشاؤه كآلة لقمع الاتحاد السوفيتي. آلة لاحتواء بلدنا. أنا لا أفصل روسيا عن الاتحاد السوفيتي، لأننا خلفاء قانونيون. تم إنشاء التحالف لاحتوائنا وكانت آلة تم إنشاؤها للحرب والمواجهة".
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
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وأكد بيسكوف أن الناتو "سلاح المواجهة".
وأشار: "في كل مرة نتحدث فيها، عندما يكون هناك حرب، وتوسع حلف شمال الأطلسي، واقتراب البنية التحتية العسكرية لحلف شمال الأطلسي من حدودنا، كنا نصرخ: أيها الرفاق، هذا لا يعجبنا، لا تأتوا إلينا. سوف نتحمل إلى حد ما. ثماني موجات من توسع حلف شمال الأطلسي، أصبح الوضع لا يطاق، كما قال رئيسنا بوتين".
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