https://sputnikarabic.ae/20231104/الهلال-الأحمر-الفلسطيني-يكشف-تفاصيل-الهجوم-الإسرائيلي-على-موكب-الإسعاف-في-غزة-1082792815.html

الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على موكب الإسعاف في غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على موكب الإسعاف في غزة

استهدف طيران الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، موكب الإسعاف الذي خرج من مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، أثناء توجهه لنقل المصابين إلى معبر رفح. 04.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-04T04:22+0000

2023-11-04T04:22+0000

2023-11-04T04:22+0000

الهلال الأحمر الفلسطيني

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

طوفان الأقصى

قصف إسرائيلي

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وقد تكرر الهجوم مرتين خلال الوقت القصير الذي امتد بين مغادرة الموكب ووصوله للمستشفى، مما أسفر عن وقوع مأساة إنسانية.وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الموكب المؤلف من خمس مركبات إسعاف تعرض للهجوم على بعد حوالي كيلو متر واحد من مستشفى الشفاء، ومن ثم عاد إلى المستشفى بعد إغلاق الطريق نتيجة للقصف.ولفتت وكالة وفا، إلى أن طواقم الإسعاف والمواطنين تعرضوا لإصابات بليغة، حيث أسفر الهجوم عن وقوع ما لا يقل عن 15 شهيدًا وأكثر من 60 جريحًا من بين الأشخاص الذين كانوا على متن الموكب.ثم استهداف هذا الهجوم الوحشي والمروع مركبة إسعاف تابعة للجمعية تقل جريحة مصابة كانت متجهة إلى معبر رفح لتلقي العلاج في مستشفيات مصر، ونتيجة لهذا الهجوم الوحشي، تعرضت المركبة والمسعفين إلى أضرار كبيرة.استنكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني هذا الاستهداف الوحشي الذي يعتبر انتهاكًا صريحًا لاتفاقيات جنيف وجريمة حرب، ودعت الجمعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل للمساهمة في حماية المدنيين والمقرات والطواقم الطبية العاملة في قطاع غزة، وفقا لوكالة "وفا".وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني على وجوب محاسبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة وتقديمهم للعدالة، فضلاً عن الالتزام بمسؤولية قانونية تحملها الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لضمان حماية الطواقم الطبية والمدنيين في جميع الظروف.

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سبوتنيك عربي

الهلال الأحمر الفلسطيني, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, قصف إسرائيلي