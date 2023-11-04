https://sputnikarabic.ae/20231104/الهلال-الأحمر-الفلسطيني-يكشف-تفاصيل-الهجوم-الإسرائيلي-على-موكب-الإسعاف-في-غزة-1082792815.html
الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على موكب الإسعاف في غزة
الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على موكب الإسعاف في غزة
استهدف طيران الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، موكب الإسعاف الذي خرج من مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، أثناء توجهه لنقل المصابين إلى معبر رفح. 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T04:22+0000
2023-11-04T04:22+0000
2023-11-04T04:22+0000
الهلال الأحمر الفلسطيني
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
قصف إسرائيلي
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وقد تكرر الهجوم مرتين خلال الوقت القصير الذي امتد بين مغادرة الموكب ووصوله للمستشفى، مما أسفر عن وقوع مأساة إنسانية.وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الموكب المؤلف من خمس مركبات إسعاف تعرض للهجوم على بعد حوالي كيلو متر واحد من مستشفى الشفاء، ومن ثم عاد إلى المستشفى بعد إغلاق الطريق نتيجة للقصف.ولفتت وكالة وفا، إلى أن طواقم الإسعاف والمواطنين تعرضوا لإصابات بليغة، حيث أسفر الهجوم عن وقوع ما لا يقل عن 15 شهيدًا وأكثر من 60 جريحًا من بين الأشخاص الذين كانوا على متن الموكب.ثم استهداف هذا الهجوم الوحشي والمروع مركبة إسعاف تابعة للجمعية تقل جريحة مصابة كانت متجهة إلى معبر رفح لتلقي العلاج في مستشفيات مصر، ونتيجة لهذا الهجوم الوحشي، تعرضت المركبة والمسعفين إلى أضرار كبيرة.استنكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني هذا الاستهداف الوحشي الذي يعتبر انتهاكًا صريحًا لاتفاقيات جنيف وجريمة حرب، ودعت الجمعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل للمساهمة في حماية المدنيين والمقرات والطواقم الطبية العاملة في قطاع غزة، وفقا لوكالة "وفا".وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني على وجوب محاسبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة وتقديمهم للعدالة، فضلاً عن الالتزام بمسؤولية قانونية تحملها الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لضمان حماية الطواقم الطبية والمدنيين في جميع الظروف.
https://sputnikarabic.ae/20231103/وكالة-الجيش-الإسرائيلي--يقصف-مدرسة-تؤوي-آلاف-النازحين-شمال-غزة-1082791257.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الهلال الأحمر الفلسطيني, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, قصف إسرائيلي
الهلال الأحمر الفلسطيني, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, قصف إسرائيلي
الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على موكب الإسعاف في غزة
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استهدف طيران الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، موكب الإسعاف الذي خرج من مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، أثناء توجهه لنقل المصابين إلى معبر رفح.
وقد تكرر الهجوم مرتين خلال الوقت القصير الذي امتد بين مغادرة الموكب ووصوله للمستشفى، مما أسفر عن وقوع مأساة إنسانية.
وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الموكب المؤلف من خمس مركبات إسعاف تعرض للهجوم على بعد حوالي كيلو متر واحد من مستشفى الشفاء، ومن ثم عاد إلى المستشفى بعد إغلاق الطريق نتيجة للقصف.
وخلال عودته وعلى بعد مسافة صغيرة من المستشفى، تعرضت إحدى المركبات لاستهداف مباشر بصاروخ، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا من المدنيين والنازحين على مدخل المستشفى، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
ولفتت وكالة وفا، إلى أن طواقم الإسعاف والمواطنين تعرضوا لإصابات بليغة، حيث أسفر الهجوم عن وقوع ما لا يقل عن 15 شهيدً
ا وأكثر من 60 جريحًا من بين الأشخاص الذين كانوا على متن الموكب.
ثم استهداف هذا الهجوم الوحشي والمروع مركبة إسعاف تابعة للجمعية تقل جريحة مصابة كانت متجهة إلى معبر رفح لتلقي العلاج في مستشفيات مصر، ونتيجة لهذا الهجوم الوحشي، تعرضت المركبة والمسعفين إلى أضرار كبيرة.
استنكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني هذا الاستهداف الوحشي الذي يعتبر انتهاكًا صريحًا لاتفاقيات جنيف وجريمة حرب، ودعت الجمعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل للمساهمة في حماية المدنيين والمقرات والطواقم الطبية العاملة في قطاع غزة، وفقا لوكالة "وفا".
وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني على وجوب محاسبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة وتقديمهم للعدالة، فضلاً عن الالتزام بمسؤولية قانونية تحملها الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لضمان حماية الطواقم الطبية والمدنيين في جميع الظروف.