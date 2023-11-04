https://sputnikarabic.ae/20231104/انقسام-حاد-في-الحزب-الديمقراطي-الأمريكي-بسبب-غزة-1082794917.html

انقسام حاد في الحزب الديمقراطي الأمريكي بسبب غزة

انقسام حاد في الحزب الديمقراطي الأمريكي بسبب غزة

أعلن السيناتور السابق عن ولاية فرجينيا الأمريكية، ريتشارد بلاك، أن هجمات حركة "حماس" الفلسطينية ورد الفعل الإسرائيلي اللاحق، أدت إلى انقسام الحزب الديمقراطي... 04.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-04T06:26+0000

2023-11-04T06:26+0000

2023-11-04T06:26+0000

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم

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وقال بلاك تعليقا على الأحداث الجارية في الشرق الأوسط لوكالة "سبوتنيك": "لقد أدى العنف في قطاع غزة إلى انقسام الحزب الديمقراطي، مما ترك جو بايدن أمام معضلة غير سارة".وأوضح أن مساهمات أفراد الجالية اليهودية تشكل "أكثر من نصف إجمالي التبرعات للحزب الديمقراطي الأمريكي"، وإذا لم يوافق بايدن على ضربات إسرائيلية غير محدودة على قطاع غزة، فإنه "سيخسر الأموال اللازمة لحملته الانتخابية".ويضيف بلاك في الوقت نفسه أن معظم المواطنين الأمريكيين يعتقدون أن لإسرائيل الحق في الرد على هجمات "حماس". ويعتبر بلاك أن السؤال الرئيسي في هذا الصدد هو إلى أي مدى يُسمح لإسرائيل بالذهاب في ردها.وقال السيناتور الأمريكي السابق: "يشعر الأمريكيون بالقلق من أنه تم الإفراط في رد إسرائيل، حتى لو كان هناك ما يبرر حرية الرد في البداية. هذا الأسبوع، قتلت ضربة واحدة 400 فلسطيني، مما أدى إلى إضعاف الدعم للهجوم الإسرائيلي".

https://sputnikarabic.ae/20231104/المتحدث-باسم-صحة-غزة-يتحدى-الجيش-الإسرائيلي-أن-يثبت-مزاعمه-حول-استهداف-مسلحين-بعد-قصف-سيارات-إسعاف-1082789975.html

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الصراع الفلسطيني الإسرائيلي, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم