عربي
https://sputnikarabic.ae/20231104/انقسام-حاد-في-الحزب-الديمقراطي-الأمريكي-بسبب-غزة-1082794917.html
انقسام حاد في الحزب الديمقراطي الأمريكي بسبب غزة
انقسام حاد في الحزب الديمقراطي الأمريكي بسبب غزة
أعلن السيناتور السابق عن ولاية فرجينيا الأمريكية، ريتشارد بلاك، أن هجمات حركة "حماس" الفلسطينية ورد الفعل الإسرائيلي اللاحق، أدت إلى انقسام الحزب الديمقراطي... 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T06:26+0000
2023-11-04T06:26+0000
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/03/1082772101_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_92c67f47175b384f408d5c0bc5b51fec.jpg
وقال بلاك تعليقا على الأحداث الجارية في الشرق الأوسط لوكالة "سبوتنيك": "لقد أدى العنف في قطاع غزة إلى انقسام الحزب الديمقراطي، مما ترك جو بايدن أمام معضلة غير سارة".وأوضح أن مساهمات أفراد الجالية اليهودية تشكل "أكثر من نصف إجمالي التبرعات للحزب الديمقراطي الأمريكي"، وإذا لم يوافق بايدن على ضربات إسرائيلية غير محدودة على قطاع غزة، فإنه "سيخسر الأموال اللازمة لحملته الانتخابية".ويضيف بلاك في الوقت نفسه أن معظم المواطنين الأمريكيين يعتقدون أن لإسرائيل الحق في الرد على هجمات "حماس". ويعتبر بلاك أن السؤال الرئيسي في هذا الصدد هو إلى أي مدى يُسمح لإسرائيل بالذهاب في ردها.وقال السيناتور الأمريكي السابق: "يشعر الأمريكيون بالقلق من أنه تم الإفراط في رد إسرائيل، حتى لو كان هناك ما يبرر حرية الرد في البداية. هذا الأسبوع، قتلت ضربة واحدة 400 فلسطيني، مما أدى إلى إضعاف الدعم للهجوم الإسرائيلي".
https://sputnikarabic.ae/20231104/المتحدث-باسم-صحة-غزة-يتحدى-الجيش-الإسرائيلي-أن-يثبت-مزاعمه-حول-استهداف-مسلحين-بعد-قصف-سيارات-إسعاف-1082789975.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/03/1082772101_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d03a316480f804c133e1ab29c9cce095.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم

انقسام حاد في الحزب الديمقراطي الأمريكي بسبب غزة

06:26 GMT 04.11.2023
© AFP 2023 / Fadel Sennaقصف الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة
قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
© AFP 2023 / Fadel Senna
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن السيناتور السابق عن ولاية فرجينيا الأمريكية، ريتشارد بلاك، أن هجمات حركة "حماس" الفلسطينية ورد الفعل الإسرائيلي اللاحق، أدت إلى انقسام الحزب الديمقراطي الأمريكي، مما وضع رئيس البلاد جو بايدن في معضلة صعبة.
وقال بلاك تعليقا على الأحداث الجارية في الشرق الأوسط لوكالة "سبوتنيك": "لقد أدى العنف في قطاع غزة إلى انقسام الحزب الديمقراطي، مما ترك جو بايدن أمام معضلة غير سارة".
وأوضح أن مساهمات أفراد الجالية اليهودية تشكل "أكثر من نصف إجمالي التبرعات للحزب الديمقراطي الأمريكي"، وإذا لم يوافق بايدن على ضربات إسرائيلية غير محدودة على قطاع غزة، فإنه "سيخسر الأموال اللازمة لحملته الانتخابية".
أشخاص يتجمعون حول سيارة إسعاف تضررت في غارة إسرائيلية أمام مستشفى الشفاء في قطاع غزة، 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
المتحدث باسم "صحة غزة" يتحدى إسرائيل أن تثبت مزاعمها حول استهداف مسلحين بعد قصف قافلة سيارات الإسعاف
05:08 GMT
ويضيف بلاك في الوقت نفسه أن معظم المواطنين الأمريكيين يعتقدون أن لإسرائيل الحق في الرد على هجمات "حماس". ويعتبر بلاك أن السؤال الرئيسي في هذا الصدد هو إلى أي مدى يُسمح لإسرائيل بالذهاب في ردها.
وقال السيناتور الأمريكي السابق: "يشعر الأمريكيون بالقلق من أنه تم الإفراط في رد إسرائيل، حتى لو كان هناك ما يبرر حرية الرد في البداية. هذا الأسبوع، قتلت ضربة واحدة 400 فلسطيني، مما أدى إلى إضعاف الدعم للهجوم الإسرائيلي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Подрыв боеприпаса, сбрасываемого с БПЛА, в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:40 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قصف إسرائيلي على المستشفيات والمدارس واستنكار عالمي.. صور وفيديوأمس, 22:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала