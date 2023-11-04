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https://sputnikarabic.ae/20231104/المتحدث-باسم-صحة-غزة-يتحدى-الجيش-الإسرائيلي-أن-يثبت-مزاعمه-حول-استهداف-مسلحين-بعد-قصف-سيارات-إسعاف-1082789975.html
المتحدث باسم "صحة غزة" يتحدى إسرائيل أن تثبت مزاعمها حول استهداف مسلحين بعد قصف قافلة سيارات الإسعاف
المتحدث باسم "صحة غزة" يتحدى إسرائيل أن تثبت مزاعمها حول استهداف مسلحين بعد قصف قافلة سيارات الإسعاف
تحدى المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، الجيش الإسرائيلي أن يظهر ما يثبت ادعاءاته حول استهداف مسلحين بعد قصف قافلة سيارات إسعاف عند... 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T05:08+0000
2023-11-04T05:13+0000
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
أخبار قطاع غزة
حركة حماس
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
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وقال القدرة في مؤتمر صحفي من أمام المستشفى: "الجيش الإسرائيلي يقر بجرائمه ويبررها بادعاءاته المستمرة بأنها تستهدف مسلحين".وأضاف: "أبلغنا الأمم المتحدة والصليب الأحمر بخصوص القافلة التي قصفها الجيش الإسرائيلي".وتابع: "الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة عند بوابة مستشفى الشفاء أوقعت 15 شهيدا و60 جريحا".وتحدى القدرة الجيش الإسرائيلي "أن يظهر أدلة وصورا تثبت ادعاءاته بشأن سيارات الإسعاف".ودعا العالم ألا يعطي "ضوءا أخضر بصمته عن جرائم الجيش الإسرائيلي"، مضيفا أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب 967 مجزرة في حق الفلسطينيين منذ بدء العدوان".وكان أفيخاي أدرعي قد زعم أن الجيش الإسرائيلي استهدف سيارة إسعاف كانت تُستخدم من قبل مسلحي حركة "حماس".وقال أدرعي في تدوينة على منصة "إكس" مساء اليوم الجمعة: "أغارت طائرة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي على سيارة إسعاف بعد أن تم رصد استخدامها من قبل مجموعة إرهابية تابعة لحماس في منطقة القتال وبالقرب من قوات جيش الدفاع".وأضاف: "أسفرت الغارة عن مقتل عدد من نشطاء حماس. ونعتزم الكشف عن مزيد من التفاصيل لاحقاً، مع العلم أنه تم تقديم المعلومات الأكثر دقة إلى أجهزة الاستخبارات التي نتعامل معها".وتابع أدرعي: "لدينا معلومات تدل على طريقة استخدام حماس لنقل عناصر إرهابية ووسائل قتالية عبر سيارات الإسعاف"، دون أن يقدم دليلا على مزاعمه.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد أعلنت في وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، مقتل 13 فلسطينيا وإصابة 26 آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف سيارات إسعاف أمام بوابة مجمع الشفاء الطبي.ووقتها، قال القدرة خلال مؤتمر صحفي في مجمع الشفاء الطبي: "سقط شهداء وجرحى في استهداف إسرائيلي لقافلة سيارات إسعاف أمام مستشفى الشفاء كانت متجهة إلى الجنوب للوصول إلى معبر رفح البري".وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم "ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 9299 شهيدا، وأكثر من 25 ألف جريح".
https://sputnikarabic.ae/20231103/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهدافه-سيارة-إسعاف-في-قطاع-غزة--1082788140.html
https://sputnikarabic.ae/20231103/استهداف-مستشفى-وقافلة-سيارات-إسعاف-كانت-في-طريقها-لمعبر-رفح-1082781098.html
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التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, طوفان الأقصى
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, طوفان الأقصى

المتحدث باسم "صحة غزة" يتحدى إسرائيل أن تثبت مزاعمها حول استهداف مسلحين بعد قصف قافلة سيارات الإسعاف

05:08 GMT 04.11.2023 (تم التحديث: 05:13 GMT 04.11.2023)
© AFP 2023 / MOMEN AL-HALABIأشخاص يتجمعون حول سيارة إسعاف تضررت في غارة إسرائيلية أمام مستشفى الشفاء في قطاع غزة، 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023
أشخاص يتجمعون حول سيارة إسعاف تضررت في غارة إسرائيلية أمام مستشفى الشفاء في قطاع غزة، 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
© AFP 2023 / MOMEN AL-HALABI
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تحدى المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، الجيش الإسرائيلي أن يظهر ما يثبت ادعاءاته حول استهداف مسلحين بعد قصف قافلة سيارات إسعاف عند مستشفى الشفاء في مدينة غزة، ما أوقع قتلى وجرحى.
وقال القدرة في مؤتمر صحفي من أمام المستشفى: "الجيش الإسرائيلي يقر بجرائمه ويبررها بادعاءاته المستمرة بأنها تستهدف مسلحين".
وأضاف: "أبلغنا الأمم المتحدة والصليب الأحمر بخصوص القافلة التي قصفها الجيش الإسرائيلي".
وتابع: "الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة عند بوابة مستشفى الشفاء أوقعت 15 شهيدا و60 جريحا".
وتحدى القدرة الجيش الإسرائيلي "أن يظهر أدلة وصورا تثبت ادعاءاته بشأن سيارات الإسعاف".
ودعا العالم ألا يعطي "ضوءا أخضر بصمته عن جرائم الجيش الإسرائيلي"، مضيفا أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب 967 مجزرة في حق الفلسطينيين منذ بدء العدوان".
آثار قصف إسرائيل سيارات الإسعاف تقل جرحى كانت في طريقها لمعبر رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن استهدافه سيارة إسعاف في قطاع غزة
أمس, 19:31 GMT
وكان أفيخاي أدرعي قد زعم أن الجيش الإسرائيلي استهدف سيارة إسعاف كانت تُستخدم من قبل مسلحي حركة "حماس".
وقال أدرعي في تدوينة على منصة "إكس" مساء اليوم الجمعة: "أغارت طائرة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي على سيارة إسعاف بعد أن تم رصد استخدامها من قبل مجموعة إرهابية تابعة لحماس في منطقة القتال وبالقرب من قوات جيش الدفاع".
وأضاف: "أسفرت الغارة عن مقتل عدد من نشطاء حماس. ونعتزم الكشف عن مزيد من التفاصيل لاحقاً، مع العلم أنه تم تقديم المعلومات الأكثر دقة إلى أجهزة الاستخبارات التي نتعامل معها".
وتابع أدرعي: "لدينا معلومات تدل على طريقة استخدام حماس لنقل عناصر إرهابية ووسائل قتالية عبر سيارات الإسعاف"، دون أن يقدم دليلا على مزاعمه.
قصف إسرائيلي هو الأعنف على قطاع غزة مساء اليوم الـ 21 للحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
الجيش الإسرائيلي يستهدف مستشفى وقافلة سيارات إسعاف كانت في طريقها إلى معبر رفح
أمس, 15:36 GMT
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد أعلنت في وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، مقتل 13 فلسطينيا وإصابة 26 آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف سيارات إسعاف أمام بوابة مجمع الشفاء الطبي.
ووقتها، قال القدرة خلال مؤتمر صحفي في مجمع الشفاء الطبي: "سقط شهداء وجرحى في استهداف إسرائيلي لقافلة سيارات إسعاف أمام مستشفى الشفاء كانت متجهة إلى الجنوب للوصول إلى معبر رفح البري".
وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم "ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 9299 شهيدا، وأكثر من 25 ألف جريح".
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