https://sputnikarabic.ae/20231104/برازيليون-يحتجون-بأكفان-بيضاء-تكريما-لأطفال-فلسطين-الذين-قتلوا-في-غزة-فيديو-1082796183.html

برازيليون يحتجون بأكفان بيضاء تكريما لأطفال فلسطين الذين قتلوا في غزة... فيديو

برازيليون يحتجون بأكفان بيضاء تكريما لأطفال فلسطين الذين قتلوا في غزة... فيديو

اختار برازيليون، طريقة وضع أكفان بيضاء ملطخة باللون الأحمر، رمزا للدماء، للاحتجاج على الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 29 يوما دون توقف. 04.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-04T07:26+0000

2023-11-04T07:26+0000

2023-11-04T07:26+0000

أخبار البرازيل

أخبار فلسطين اليوم

أخبار قطاع غزة

إسرائيل

طوفان الأقصى

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/19/1082435810_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bcabfafb416a308fb6e802cce5158d38.jpg

وفي ريو دي جانيرو العاصمة البرازيلية، قام داعمون لفلسطين بوضع 120 كفن أبيض وبجانبه علم ووردة حمراء، تكريما لأطفال غزة الذين قتلوا خلال القصف الإسرائيلي.كما وضعوا لافتة كبيرة مكتوب عليها "لماذا؟" في تساؤل عما جدوى الحرب وقتل الأطفال الأبرياء، ومطالبين بتوقيف القصف لتجنب المزيد من القتلى.وكانت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة قد أدانت في وقت سابق "انتهاكات حقوق الإنسان" في قطاع غزة، وحذرت من أن غزة أصبحت "مقبرة" لآلاف من الأطفال.وأمس الجمعة، أعلنت الصحة الفلسطينية في غزة، أن حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قد بلغت "9227 شهيدا من بينهم 3826 طفلا و2405 سيدة، وأصيب 23516 بجراح مختلفة".يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.كما صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

أخبار البرازيل

أخبار قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار البرازيل , أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار