برازيليون يحتجون بأكفان بيضاء تكريما لأطفال فلسطين الذين قتلوا في غزة... فيديو
© AP Photo / Fatima Shbairعملية إنقاذ العالقين في ركام المنازل التي قصفها الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة ، 24 أكتوبر 2023.
© AP Photo / Fatima Shbair
اختار برازيليون، طريقة وضع أكفان بيضاء ملطخة باللون الأحمر، رمزا للدماء، للاحتجاج على الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 29 يوما دون توقف.
وفي ريو دي جانيرو العاصمة البرازيلية، قام داعمون لفلسطين بوضع 120 كفن أبيض وبجانبه علم ووردة حمراء، تكريما لأطفال غزة الذين قتلوا خلال القصف الإسرائيلي.
WHY? Why? Why? Why?— Dr Shola Mos-Shogbamimu (@SholaMos1) November 3, 2023
This memorial on Copacabana beach with Palestinian flags to thousands of babies & children massacred by Israeli Govt in 3wks stopped me in my tracks. It’s a question that grieves the soul 💔
Thank you Brazil for asking it. #PalestineHolocaust #Gaza_Genocide pic.twitter.com/ObL6MIMheo
كما وضعوا لافتة كبيرة مكتوب عليها "لماذا؟" في تساؤل عما جدوى الحرب وقتل الأطفال الأبرياء، ومطالبين بتوقيف القصف لتجنب المزيد من القتلى.
وكانت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة قد أدانت في وقت سابق "انتهاكات حقوق الإنسان" في قطاع غزة، وحذرت من أن غزة أصبحت "مقبرة" لآلاف من الأطفال.
A shrouds demonstration took place in Brazil, denouncing the occupation’s massacres in the Gaza Strip. pic.twitter.com/bcwAmh74IQ— Faheem (@stoppression) November 3, 2023
وأمس الجمعة، أعلنت الصحة الفلسطينية في غزة، أن حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قد بلغت "9227 شهيدا من بينهم 3826 طفلا و2405 سيدة، وأصيب 23516 بجراح مختلفة".
يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
كما صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".