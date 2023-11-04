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https://sputnikarabic.ae/20231104/برازيليون-يحتجون-بأكفان-بيضاء-تكريما-لأطفال-فلسطين-الذين-قتلوا-في-غزة-فيديو-1082796183.html
برازيليون يحتجون بأكفان بيضاء تكريما لأطفال فلسطين الذين قتلوا في غزة... فيديو
برازيليون يحتجون بأكفان بيضاء تكريما لأطفال فلسطين الذين قتلوا في غزة... فيديو
اختار برازيليون، طريقة وضع أكفان بيضاء ملطخة باللون الأحمر، رمزا للدماء، للاحتجاج على الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 29 يوما دون توقف. 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T07:26+0000
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وفي ريو دي جانيرو العاصمة البرازيلية، قام داعمون لفلسطين بوضع 120 كفن أبيض وبجانبه علم ووردة حمراء، تكريما لأطفال غزة الذين قتلوا خلال القصف الإسرائيلي.كما وضعوا لافتة كبيرة مكتوب عليها "لماذا؟" في تساؤل عما جدوى الحرب وقتل الأطفال الأبرياء، ومطالبين بتوقيف القصف لتجنب المزيد من القتلى.وكانت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة قد أدانت في وقت سابق "انتهاكات حقوق الإنسان" في قطاع غزة، وحذرت من أن غزة أصبحت "مقبرة" لآلاف من الأطفال.وأمس الجمعة، أعلنت الصحة الفلسطينية في غزة، أن حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قد بلغت "9227 شهيدا من بينهم 3826 طفلا و2405 سيدة، وأصيب 23516 بجراح مختلفة".يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.كما صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
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أخبار البرازيل , أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار البرازيل , أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

برازيليون يحتجون بأكفان بيضاء تكريما لأطفال فلسطين الذين قتلوا في غزة... فيديو

07:26 GMT 04.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbairعملية إنقاذ العالقين في ركام المنازل التي قصفها الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة ، 24 أكتوبر 2023.
عملية إنقاذ العالقين في ركام المنازل التي قصفها الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة ، 24 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
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اختار برازيليون، طريقة وضع أكفان بيضاء ملطخة باللون الأحمر، رمزا للدماء، للاحتجاج على الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 29 يوما دون توقف.
وفي ريو دي جانيرو العاصمة البرازيلية، قام داعمون لفلسطين بوضع 120 كفن أبيض وبجانبه علم ووردة حمراء، تكريما لأطفال غزة الذين قتلوا خلال القصف الإسرائيلي.
كما وضعوا لافتة كبيرة مكتوب عليها "لماذا؟" في تساؤل عما جدوى الحرب وقتل الأطفال الأبرياء، ومطالبين بتوقيف القصف لتجنب المزيد من القتلى.
وكانت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة قد أدانت في وقت سابق "انتهاكات حقوق الإنسان" في قطاع غزة، وحذرت من أن غزة أصبحت "مقبرة" لآلاف من الأطفال.
وأمس الجمعة، أعلنت الصحة الفلسطينية في غزة، أن حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قد بلغت "9227 شهيدا من بينهم 3826 طفلا و2405 سيدة، وأصيب 23516 بجراح مختلفة".
يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
كما صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
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