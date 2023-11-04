https://sputnikarabic.ae/20231104/دراسة-تكشف-أثر-رهيب-للفراولة-على-الخرف-المبكر-1082813645.html

دراسة تكشف أثرا كبيرا للفراولة على الخرف المبكر

دراسة تكشف أثرا كبيرا للفراولة على الخرف المبكر

تشير الأبحاث الحديثة التي أجرتها جامعة سينسيناتي إلى أن تناول الفراولة كل يوم قد يقلل من فرص الإصابة بالخرف لدى بعض السكان في منتصف العمر. 04.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-04T16:07+0000

2023-11-04T16:07+0000

2023-11-04T16:10+0000

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في عام 2022، نشر دكتور روبرت كريكوريان من جامعة كاليفورنيا وفريقه بحثًا وجد أن إضافة التوت الأزرق إلى الوجبات الغذائية اليومية لبعض السكان في منتصف العمر قد يقلل من فرص الإصابة بالخرف في أواخر العمر. وقال إن البحث الحالي عن الفراولة هو امتداد لأبحاث التوت.قال كريكوريان، الأستاذ الفخري في قسم الطب النفسي وعلم الأعصاب السلوكي في كلية الطب في جامعة كاليفورنيا: "يحتوي كل من الفراولة والتوت على مضادات الأكسدة التي تسمى الأنثوسيانين، والتي لها دور في مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية للتوت مثل التحسينات الأيضية والمعرفية...هناك بيانات وبائية تشير إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون الفراولة أو التوت الأزرق لديهم بانتظام معدل أبطأ من التدهور المعرفي مع الشيخوخة".يصاب نحو 50% من الأفراد في الولايات المتحدة بمقاومة الأنسولين، والتي يشار إليها عادةً باسم مقدمات السكري، في منتصف العمر تقريبًا، والتي ثبت أنها عامل من عوامل الأمراض المزمنة. وقال كريكوريان إن الفوائد الأيضية والقلبية الوعائية لاستهلاك الفراولة تمت دراستها سابقًا، ولكن كان هناك عدد قليل نسبيًا من الدراسات حول آثارها المعرفية.وقال: "قامت هذه الدراسة بتقييم ما إذا كان استهلاك الفراولة قد يحسن الأداء المعرفي والصحة الأيضية لدى هذه الفئة من السكان، وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كان قد يكون هناك ارتباط بين التعزيز المعرفي وانخفاض الاضطرابات الأيضية"، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "سايتك ديلي" العلمية.قال كريكوريان: "يشير انخفاض تداخل الذاكرة إلى قدر أقل من الارتباك بين المصطلحات ذات الصلة الدلالية في اختبار تعلم قائمة الكلمات...يُعتقد أن هذه الظاهرة عمومًا تعكس تحكمًا تنفيذيًا أفضل من حيث مقاومة تطفل الكلمات غير المستهدفة أثناء اختبار الذاكرة".كما كان لدى المشاركين الذين عولجوا بالفراولة انخفاض كبير في أعراض الاكتئاب، والتي قال كريكوريان إنه يمكن فهمها على أنها نتيجة "للقدرة التنفيذية المحسنة التي من شأنها أن توفر تحكمًا عاطفيًا أفضل وتكيفًا وربما حلًا أفضل للمشكلات".

https://sputnikarabic.ae/20231104/علماء-روس-يبتكرون-كبدا-مخصصا-للأهداف-البحثية-العلمية-1082807665.html

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