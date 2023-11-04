https://sputnikarabic.ae/20231104/علماء-روس-يبتكرون-كبدا-مخصصا-للأهداف-البحثية-العلمية-1082807665.html
علماء روس يبتكرون كبدا مخصصا للأهداف البحثية العلمية
علماء روس يبتكرون كبدا مخصصا للأهداف البحثية العلمية
طور علماء موسكو نموذجا يحاكي الكبد البشري، بهدف تدريب المتخصصين الشباب وتحسين مهارات الأطباء ذوي الخبرة، وفقا للبوابة الرسمية لعمدة وحكومة موسكو. 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T12:51+0000
2023-11-04T12:51+0000
2023-11-04T12:51+0000
مجتمع
علوم
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وقالت نائبة عمدة المدينة في شؤون التنمية الاجتماعية أنستاسيا راكوفا: "نحن لا نتوقف عن العمل على تحسين جودة الرعاية الطبية للمرضى. ولهذا السبب، قام علماؤنا بتطوير نموذج يحاكي الكبد البشري. ويهدف إلى تدريب المتخصصين الشباب وتحسين مهارات الأطباء ذوي الخبرة".تجدر الإشارة إلى أن المتخصصين باستخدام نموذج التدريب، سيكونون قادرين على تطوير المهارات في إجراء عمليات المعالجة المهمة، بما في ذلك الكشف عن الأمراض تحت توجيه الموجات فوق الصوتية.وأضافت: "بما أن نظائرها الأجنبية ليست متاحة دائمًا الآن، فإن ابتكارنا المحلي أصبح اكتشافًا حقيقيًا للمتخصصين. علاوة على ذلك، فهو يتمتع بصفتين مهمتين - الواقعية والمتانة".
https://sputnikarabic.ae/20230822/دراسة-مشروب-يزيد-من-خطر-الإصابة-بسرطان-الكبد-لدى-النساء-بنسبة-85-1080311637.html
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علوم
علماء روس يبتكرون كبدا مخصصا للأهداف البحثية العلمية
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طور علماء موسكو نموذجا يحاكي الكبد البشري، بهدف تدريب المتخصصين الشباب وتحسين مهارات الأطباء ذوي الخبرة، وفقا للبوابة الرسمية لعمدة وحكومة موسكو.
وقالت نائبة عمدة المدينة في شؤون التنمية الاجتماعية أنستاسيا راكوفا: "نحن لا نتوقف عن العمل على تحسين جودة الرعاية الطبية للمرضى. ولهذا السبب، قام علماؤنا بتطوير نموذج يحاكي الكبد البشري. ويهدف إلى تدريب المتخصصين الشباب وتحسين مهارات الأطباء ذوي الخبرة".
تجدر الإشارة إلى أن المتخصصين باستخدام نموذج التدريب، سيكونون قادرين على تطوير المهارات في إجراء عمليات المعالجة المهمة، بما في ذلك الكشف عن الأمراض تحت توجيه الموجات فوق الصوتية.
وأضافت: "بما أن نظائرها الأجنبية ليست متاحة دائمًا الآن، فإن ابتكارنا المحلي أصبح اكتشافًا حقيقيًا للمتخصصين. علاوة على ذلك، فهو يتمتع بصفتين مهمتين - الواقعية والمتانة".