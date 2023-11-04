https://sputnikarabic.ae/20231104/روسيا-سترد-على-قيام-أمريكا-بتسليم-بريطانيا-إف-35-قادرة-على-حمل-رؤوس-نووية-1082794376.html
روسيا سترد على قيام أمريكا بتسليم بريطانيا "إف-35" قادرة على حمل رؤوس نووية
روسيا سترد على قيام أمريكا بتسليم بريطانيا "إف-35" قادرة على حمل رؤوس نووية
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن روسيا ستأخذ في الاعتبار أثناء تخطيطها العسكري العملياتي نقل مقاتلات "إف-35" الأمريكية القادرة على حمل أسلحة... 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T05:41+0000
2023-11-04T05:41+0000
2023-11-04T05:41+0000
رصد عسكري
روسيا
أف 35
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وقال غروشكو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" على هامش المنتدى الاقتصادي الأوراسي، إن "هذا (نقل مقاتلات إف-35) هو خط لزيادة الضغط العسكري على روسيا".وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أنه سيتم أخذ هذا القرار في الاعتبار أثناء التخطيط العسكري وتدريب القوات. وأوضح غروشكو: "أي في كل ما يشكل أنشطة القوات المسلحة، والتي يجب أن تأخذ في الاعتبار الظروف المتغيرة، بما في ذلك الوضع العسكري ونشر قدرات عسكرية إضافية قد تهددنا".وسوف تحل هذه المقاتلات محل طائرات"إف-15" الموجودة في القاعدة، وفي منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت الحكومة البريطانية الانتهاء من بناء حظيرة خاصة لتخديم مقاتلات "إف 35".اقرأ أيضا: نصف مقاتلات "إف 35" الشبحية الأمريكية لا يمكنها الطيران
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أف 35
روسيا سترد على قيام أمريكا بتسليم بريطانيا "إف-35" قادرة على حمل رؤوس نووية
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن روسيا ستأخذ في الاعتبار أثناء تخطيطها العسكري العملياتي نقل مقاتلات "إف-35" الأمريكية القادرة على حمل أسلحة نووية إلى بريطانيا مستقبلا، وستتخذ الاحتياطات اللازمة.
وقال غروشكو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" على هامش المنتدى الاقتصادي الأوراسي، إن "هذا (نقل مقاتلات إف-35
) هو خط لزيادة الضغط العسكري على روسيا".
وتابع غروشكو: "إذا نظرنا إلى أنشطة الناتو ككل، فإننا نرى أيضا تعزيز التدريبات وزيادة حجمها، ويتم تنظيم سلسلة جديدة من التدريبات في الأشهر المقبلة، وهذا جزء من سياسة احتواء روسيا، لذلك سيتم اتخاذ جميع الاحتياطات العسكرية والتقنية اللازمة".
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أنه سيتم أخذ هذا القرار في الاعتبار أثناء التخطيط العسكري وتدريب القوات. وأوضح غروشكو: "أي في كل ما يشكل أنشطة القوات المسلحة، والتي يجب أن تأخذ في الاعتبار الظروف المتغيرة، بما في ذلك الوضع العسكري ونشر قدرات عسكرية إضافية قد تهددنا".
وذكرت وسائل إعلام بريطانية في أغسطس/ آب الماضي، أنه سيتم نشر 54 طائرة أمريكية من طراز "إف-35 إيه" قادرة على حمل أسلحة نووية في قاعدة لاكنهيث الجوية البريطانية بحلول نهاية العام.
وسوف تحل هذه المقاتلات محل طائرات"إف-15"
الموجودة في القاعدة، وفي منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت الحكومة البريطانية الانتهاء من بناء حظيرة خاصة لتخديم مقاتلات "إف 35".