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https://sputnikarabic.ae/20230923/نصف-مقاتلات-إف-35-الشبحية-الأمريكية-لا-يمكنها-الطيران-1081324037.html
نصف مقاتلات "إف 35" الشبحية الأمريكية لا يمكنها الطيران
نصف مقاتلات "إف 35" الشبحية الأمريكية لا يمكنها الطيران
كشف تقرير حكومي أمريكي أن نصف مقاتلات "إف - 35" الشبحية الأمريكية، تحتاج إلى 1.3 تريليون دولار حتى تستطيع الطيران، رغم أنه من المفترض أن تلك الطائرات دخلت... 23.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-23T16:43+0000
2023-09-23T16:43+0000
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وقال التقرير، الذي أصدره مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية، الخميس الماضي، إن نسبة الجاهزية القتالية لأسطول مقاتلات "إف - 35" بلغت 55 في المئة في مارس/ آذار الماضي، مشيرًا إلى أنها أقل بكثير من النسبة المفترض الوصول إليها، حسبما ذكرت "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.ولفت إلى أن المستويات الحالية لأسطول مقاتلات "إف - 35" غير مقبولة، مشيرًا إلى أن هناك تأخر عن الجدول الزمني بسبب 10 آلاف مشكلة فنية يتم إصلاحها.وتابع: "هناك تأخير في عمليات الإصلاح بسبب نقص البيانات الخاصة بالتدريب والبيانات الفنية"، موضحًا أن أبرز المشاكل التي تواجهها الطائرة تتعلق بمدفعها ومقعد القاذف وبرامج التشغيل والأجهزة الخاصة بتشغيلها.وبحسب التقرير، فإن الميزانية التي تضعها وزارة الدفاع الأمريكية للإنفاق على برنامج الطائرات الشبحية في المستقبل يصل لـ1.7 تريليون دولار، مشيرًا إلى أن غالبية هذا المبلغ ستذهب لحساب الصيانة والتشغيل.وواجهت المقاتلة الحربية المشتركة "إف - 35" الكثير من المشاكل منذ تطويرها إضافة إلى تعرضها لحوادث مدمرة كان آخرها تحطم إحداها في ولاية كارولينا الجنوبية.وأنفقت الولايات المتحدة الأمريكية ميزانية هائلة على برنامج "إف – 35" لتكون رأس الحربة لقواتها الجوية في المستقبل، لكن أداء الطائرة في الجيش الأمريكي وفي الدول التي تستخدمها لم يحقق الحد الأدنى من الأهداف التي تم وضعها للطائرة.وحاولت واشنطن تسويق "إف - 35" عالميا على أنها مقاتلة بقدرات خارقة، لكن الخسائر الهائلة التي نتجت عن تحطم أعداد كبيرة منها قبل خوض معركة واحدة ربما يجعل مصيرها في مقبرة الطائرات.يذكر أن هناك 3 نسخ من مقاتلات "إف – 35" هي "إف 35 إيه" المخصصة للقوات الجوية وهي مصممة للإقلاع والهبوط التقليدي، و"إف – 35 بي" وهي مصممة للإقلاع القصير والهبوط العمودي، و"إف – 35 سي": المصممة للإقلاع والهبوط العمودي لحاملات الطائرات.
https://sputnikarabic.ae/20221020/حطام-إف-35-يملأ-الأجواء-أمريكا-تفقد-مقاتلاتها-الشبحية-واحدة-تلو-الأخرى-قبل-خوض-معركة-واحدة-1069279684.html
https://sputnikarabic.ae/20221218/إف---35-تستنزف-ميزانية-الجيش-الأمريكي-ما-هي-تكلفة-الطائرة-الواحدة-وما-خسائر-أمريكا-منذ-استخدامها-1071324706.html
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أخبار العالم الآن, رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, الأخبار
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, الأخبار

نصف مقاتلات "إف 35" الشبحية الأمريكية لا يمكنها الطيران

16:43 GMT 23.09.2023
© AFP 2023 / MANUEL TISCARENOمقاتلات "إف 35 الشبحية الأمريكية التي تنتمي إلى الجيل الخامس
مقاتلات إف 35 الشبحية الأمريكية التي تنتمي إلى الجيل الخامس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2023
© AFP 2023 / MANUEL TISCARENO
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كشف تقرير حكومي أمريكي أن نصف مقاتلات "إف - 35" الشبحية الأمريكية، تحتاج إلى 1.3 تريليون دولار حتى تستطيع الطيران، رغم أنه من المفترض أن تلك الطائرات دخلت الخدمة فعليا.
وقال التقرير، الذي أصدره مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية، الخميس الماضي، إن نسبة الجاهزية القتالية لأسطول مقاتلات "إف - 35" بلغت 55 في المئة في مارس/ آذار الماضي، مشيرًا إلى أنها أقل بكثير من النسبة المفترض الوصول إليها، حسبما ذكرت "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.
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ولفت إلى أن المستويات الحالية لأسطول مقاتلات "إف - 35" غير مقبولة، مشيرًا إلى أن هناك تأخر عن الجدول الزمني بسبب 10 آلاف مشكلة فنية يتم إصلاحها.
وتابع: "هناك تأخير في عمليات الإصلاح بسبب نقص البيانات الخاصة بالتدريب والبيانات الفنية"، موضحًا أن أبرز المشاكل التي تواجهها الطائرة تتعلق بمدفعها ومقعد القاذف وبرامج التشغيل والأجهزة الخاصة بتشغيلها.
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وبحسب التقرير، فإن الميزانية التي تضعها وزارة الدفاع الأمريكية للإنفاق على برنامج الطائرات الشبحية في المستقبل يصل لـ1.7 تريليون دولار، مشيرًا إلى أن غالبية هذا المبلغ ستذهب لحساب الصيانة والتشغيل.
وواجهت المقاتلة الحربية المشتركة "إف - 35" الكثير من المشاكل منذ تطويرها إضافة إلى تعرضها لحوادث مدمرة كان آخرها تحطم إحداها في ولاية كارولينا الجنوبية.
وأنفقت الولايات المتحدة الأمريكية ميزانية هائلة على برنامج "إف – 35" لتكون رأس الحربة لقواتها الجوية في المستقبل، لكن أداء الطائرة في الجيش الأمريكي وفي الدول التي تستخدمها لم يحقق الحد الأدنى من الأهداف التي تم وضعها للطائرة.
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وحاولت واشنطن تسويق "إف - 35" عالميا على أنها مقاتلة بقدرات خارقة، لكن الخسائر الهائلة التي نتجت عن تحطم أعداد كبيرة منها قبل خوض معركة واحدة ربما يجعل مصيرها في مقبرة الطائرات.
يذكر أن هناك 3 نسخ من مقاتلات "إف – 35" هي "إف 35 إيه" المخصصة للقوات الجوية وهي مصممة للإقلاع والهبوط التقليدي، و"إف – 35 بي" وهي مصممة للإقلاع القصير والهبوط العمودي، و"إف – 35 سي": المصممة للإقلاع والهبوط العمودي لحاملات الطائرات.
© Sputnikما عدد وأنواع طائرات الجيش الأمريكي التي تتحطم في حوادث كل عام؟
ما عدد وأنواع طائرات الجيش الأمريكي التي تتحطم في حوادث كل عام؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2023
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