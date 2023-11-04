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https://sputnikarabic.ae/20231104/زلزال-بقوة-6-درجات-يضرب-نيبال-ويودي-بحياة-128-شخصا-1082794250.html
زلزال بقوة 6 درجات يضرب نيبال ويودي بحياة 128 شخصا
زلزال بقوة 6 درجات يضرب نيبال ويودي بحياة 128 شخصا
ضرب زلزال قوي، اليوم السبت، غربي نيبال بلغت شدته 5.6 درجات على مقياس ريختر. 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T05:29+0000
2023-11-04T05:58+0000
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زلزال
نيبال
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وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال كان على عمق 17.9 كيلومتراً بالقرب من بلدة جوملا الجبلية، على بعد نحو 400 كيلومتر شمال شرق العاصمة كاتماندو.وبحسب التقارير، أصيب ما لا يقل عن 100 شخص آخرين جراء الزلزال.وفي وقت سابق، أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالا بقوة 6 درجات وقع في نيبال.وبحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، فقد قُتل أكثر من 54 شخصاً وأصيب العشرات.
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العالم, زلزال, نيبال
العالم, زلزال, نيبال

زلزال بقوة 6 درجات يضرب نيبال ويودي بحياة 128 شخصا

05:29 GMT 04.11.2023 (تم التحديث: 05:58 GMT 04.11.2023)
© AFP 2023 / BALKUMAR SHARMAناجون في ممر مستشفى في نيبال في أعقاب زلزال جاجاركوت المدمر، 4 نوفمبر 2023
ناجون في ممر مستشفى في نيبال في أعقاب زلزال جاجاركوت المدمر، 4 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
© AFP 2023 / BALKUMAR SHARMA
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ضرب زلزال قوي، اليوم السبت، غربي نيبال بلغت شدته 5.6 درجات على مقياس ريختر.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال كان على عمق 17.9 كيلومتراً بالقرب من بلدة جوملا الجبلية، على بعد نحو 400 كيلومتر شمال شرق العاصمة كاتماندو.
وأفادت تقارير صحفية نقلا عن الشرطة، أن زلزال نيبال أودى بحياة 128 شخصا.
وبحسب التقارير، أصيب ما لا يقل عن 100 شخص آخرين جراء الزلزال.
وفي وقت سابق، أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالا بقوة 6 درجات وقع في نيبال.
وبحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، فقد قُتل أكثر من 54 شخصاً وأصيب العشرات.
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