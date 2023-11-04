https://sputnikarabic.ae/20231104/سلطنة-عمان-تطالب-الجنائية-الدولية-بتشكيل-محكمة-حول-جرائم-الحرب-المرتكبة-بحق-الشعب-الفلسطيني-1082805204.html
سلطنة عمان تطالب الجنائية الدولية بتشكيل محكمة حول جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني
سلطنة عمان تطالب الجنائية الدولية بتشكيل محكمة حول جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني
أعربت سـلطنة عمـان، اليوم السبت، عـن "اسـتنكارها وإدانتهـا الشـديدين لاستمرار المجازر وجرائـم الحـرب التـي ترتكبهـا قـوات الاحتلال الإسرائيلي بحـق الـشعب... 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T11:57+0000
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وأكدت وزارة الخارجية في سلطنة عمان، في بيان لها، "الحاجة إلى صحوة حقيقية للمجتمع الدولي انطلاقًا من مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية لوضع حدٍّ لهذا الاستهتار والتعسف الواضح لإسرائيل وخرقها للشرائع والقوانين والمواثيق الدولية"، مطالبا المحكمة الجنائية الدولية "بتشكيل محكمة لجرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في غزة وملاحقة مجرمي الحرب في جميع المجازر".وشددت على أن "الوقف الفوري لهذه الحرب الغاشمة هي ضرورة ملحة يتعيّن على المجتمع الدولي عدم التهاون فيها، وذلك بموقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين الأبرياء العُزّل وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية لهم".ويتواصل التصعيد في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب.يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.كما صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
https://sputnikarabic.ae/20231104/أردوغان-يعلن-قطع-التواصل-مع-نتنياهو-بأي-شكل-محوناه-وألقيناه-جانبا-1082803224.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سلطنة عمان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, الأخبار, العالم العربي
سلطنة عمان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, الأخبار, العالم العربي
سلطنة عمان تطالب الجنائية الدولية بتشكيل محكمة حول جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني
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أعربت سـلطنة عمـان، اليوم السبت، عـن "اسـتنكارها وإدانتهـا الشـديدين لاستمرار المجازر وجرائـم الحـرب التـي ترتكبهـا قـوات الاحتلال الإسرائيلي بحـق الـشعب الفلسطيني".
وأكدت وزارة الخارجية في سلطنة عمان، في بيان لها، "الحاجة إلى صحوة حقيقية للمجتمع الدولي انطلاقًا من مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية لوضع حدٍّ لهذا الاستهتار والتعسف الواضح لإسرائيل وخرقها للشرائع والقوانين والمواثيق الدولية"، مطالبا المحكمة الجنائية الدولية "بتشكيل محكمة لجرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في غزة وملاحقة مجرمي الحرب في جميع المجازر".
وشددت على أن "الوقف الفوري لهذه الحرب الغاشمة هي ضرورة ملحة يتعيّن على المجتمع الدولي عدم التهاون فيها، وذلك بموقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين الأبرياء العُزّل وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية لهم".
ويتواصل التصعيد في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب.
يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى
" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
كما صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة
، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".