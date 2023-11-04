https://sputnikarabic.ae/20231104/سلطنة-عمان-تطالب-الجنائية-الدولية-بتشكيل-محكمة-حول-جرائم-الحرب-المرتكبة-بحق-الشعب-الفلسطيني-1082805204.html

سلطنة عمان تطالب الجنائية الدولية بتشكيل محكمة حول جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني

سلطنة عمان تطالب الجنائية الدولية بتشكيل محكمة حول جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني

أعربت سـلطنة عمـان، اليوم السبت، عـن "اسـتنكارها وإدانتهـا الشـديدين لاستمرار المجازر وجرائـم الحـرب التـي ترتكبهـا قـوات الاحتلال الإسرائيلي بحـق الـشعب... 04.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-04T11:57+0000

2023-11-04T11:57+0000

2023-11-04T11:57+0000

سلطنة عمان

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

أخبار قطاع غزة

طوفان الأقصى

الأخبار

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1c/1062802504_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_96015a116b7334777dc9d6603c65a524.jpg

وأكدت وزارة الخارجية في سلطنة عمان، في بيان لها، "الحاجة إلى صحوة حقيقية للمجتمع الدولي انطلاقًا من مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية لوضع حدٍّ لهذا الاستهتار والتعسف الواضح لإسرائيل وخرقها للشرائع والقوانين والمواثيق الدولية"، مطالبا المحكمة الجنائية الدولية "بتشكيل محكمة لجرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في غزة وملاحقة مجرمي الحرب في جميع المجازر".وشددت على أن "الوقف الفوري لهذه الحرب الغاشمة هي ضرورة ملحة يتعيّن على المجتمع الدولي عدم التهاون فيها، وذلك بموقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين الأبرياء العُزّل وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية لهم".ويتواصل التصعيد في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب.يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.كما صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

https://sputnikarabic.ae/20231104/أردوغان-يعلن-قطع-التواصل-مع-نتنياهو-بأي-شكل-محوناه-وألقيناه-جانبا-1082803224.html

سلطنة عمان

إسرائيل

أخبار قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

سلطنة عمان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, الأخبار, العالم العربي