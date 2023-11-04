عربي
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تقصف المستشفيات والمدارس.. صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231104/سلطنة-عمان-تطالب-الجنائية-الدولية-بتشكيل-محكمة-حول-جرائم-الحرب-المرتكبة-بحق-الشعب-الفلسطيني-1082805204.html
سلطنة عمان تطالب الجنائية الدولية بتشكيل محكمة حول جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني
سلطنة عمان تطالب الجنائية الدولية بتشكيل محكمة حول جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني
أعربت سـلطنة عمـان، اليوم السبت، عـن "اسـتنكارها وإدانتهـا الشـديدين لاستمرار المجازر وجرائـم الحـرب التـي ترتكبهـا قـوات الاحتلال الإسرائيلي بحـق الـشعب... 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T11:57+0000
2023-11-04T11:57+0000
سلطنة عمان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
أخبار قطاع غزة
طوفان الأقصى
الأخبار
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1c/1062802504_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_96015a116b7334777dc9d6603c65a524.jpg
وأكدت وزارة الخارجية في سلطنة عمان، في بيان لها، "الحاجة إلى صحوة حقيقية للمجتمع الدولي انطلاقًا من مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية لوضع حدٍّ لهذا الاستهتار والتعسف الواضح لإسرائيل وخرقها للشرائع والقوانين والمواثيق الدولية"، مطالبا المحكمة الجنائية الدولية "بتشكيل محكمة لجرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في غزة وملاحقة مجرمي الحرب في جميع المجازر".وشددت على أن "الوقف الفوري لهذه الحرب الغاشمة هي ضرورة ملحة يتعيّن على المجتمع الدولي عدم التهاون فيها، وذلك بموقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين الأبرياء العُزّل وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية لهم".ويتواصل التصعيد في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب.يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.كما صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
https://sputnikarabic.ae/20231104/أردوغان-يعلن-قطع-التواصل-مع-نتنياهو-بأي-شكل-محوناه-وألقيناه-جانبا-1082803224.html
سلطنة عمان
إسرائيل
أخبار قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1c/1062802504_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_75dca3fc3f1b0918094ad632082846b5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
سلطنة عمان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, الأخبار, العالم العربي
سلطنة عمان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, الأخبار, العالم العربي

سلطنة عمان تطالب الجنائية الدولية بتشكيل محكمة حول جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني

11:57 GMT 04.11.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED MAHJOUBوزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي
وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED MAHJOUB
تابعنا عبرTelegramNabd
أعربت سـلطنة عمـان، اليوم السبت، عـن "اسـتنكارها وإدانتهـا الشـديدين لاستمرار المجازر وجرائـم الحـرب التـي ترتكبهـا قـوات الاحتلال الإسرائيلي بحـق الـشعب الفلسطيني".
وأكدت وزارة الخارجية في سلطنة عمان، في بيان لها، "الحاجة إلى صحوة حقيقية للمجتمع الدولي انطلاقًا من مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية لوضع حدٍّ لهذا الاستهتار والتعسف الواضح لإسرائيل وخرقها للشرائع والقوانين والمواثيق الدولية"، مطالبا المحكمة الجنائية الدولية "بتشكيل محكمة لجرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في غزة وملاحقة مجرمي الحرب في جميع المجازر".
وشددت على أن "الوقف الفوري لهذه الحرب الغاشمة هي ضرورة ملحة يتعيّن على المجتمع الدولي عدم التهاون فيها، وذلك بموقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين الأبرياء العُزّل وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية لهم".
ويتواصل التصعيد في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب.
يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
أردوغان يعلن قطع التواصل مع نتنياهو "بأي شكل": محوناه وألقيناه جانبا
11:03 GMT
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
كما صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تقصف المستشفيات والمدارس.. صور وفيديو12:55 GMTПодрыв боеприпаса, сбрасываемого с БПЛА, в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала