https://sputnikarabic.ae/20231104/صحيفة-تكشف-عن-زيارة-لرئيس-حركة-حماس-إلى-إيران-1082814013.html
صحيفة تكشف عن زيارة لرئيس حركة حماس إلى إيران
صحيفة تكشف عن زيارة لرئيس حركة حماس إلى إيران
صرح عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، أسامة حمدان، اليوم السبت، لصحيفة لبنانية، أن رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، زار العاصمة الإيرانية... 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T16:12+0000
2023-11-04T16:12+0000
2023-11-04T16:12+0000
العالم العربي
طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم
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ونقلت صحيفة "الميادين" اللبنانية عن حمدان، قوله: "زار إسماعيل هنية العاصمة الإيرانية طهران، والتقى بالمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي".يذكر أنه في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.كما صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
https://sputnikarabic.ae/20231104/القسام-يعلن-خوض-معارك-مباشرة-مع-قوات-إسرائيلية-متوغلة-غرب-بيت-لاهيا--عاجل-1082811854.html
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم
صحيفة تكشف عن زيارة لرئيس حركة حماس إلى إيران
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صرح عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، أسامة حمدان، اليوم السبت، لصحيفة لبنانية، أن رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، زار العاصمة الإيرانية طهران قبل أيام.
ونقلت صحيفة "الميادين" اللبنانية عن حمدان، قوله: "زار إسماعيل هنية العاصمة الإيرانية طهران، والتقى بالمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي".
يذكر أنه في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى
" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
كما صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة
، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".