https://sputnikarabic.ae/20231104/طيران-الجيش-الإسرائيلي-يجدد-قصفه-على-عدة-مواقع-في-قطاع-غزة-1082791846.html
طيران الجيش الإسرائيلي يجدد قصفه على عدة مواقع في قطاع غزة
طيران الجيش الإسرائيلي يجدد قصفه على عدة مواقع في قطاع غزة
قصفت قوات الجيش الإسرائيلي، في ساعة مبكرة اليوم السبت، عدة مناطق في قطاع غزة خلال سلسلة جديدة من الغارات العنيفة. 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T00:43+0000
2023-11-04T00:43+0000
2023-11-04T00:53+0000
طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
الجيش الإٍسرائيلي
العالم العربي
قصف
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طيران الجيش الإسرائيلي نفذ غارات على حي النصر غرب غزة، إضافة إلى مناطق العطاطرة والسودانية وشمال بيت لاهيا شمال قطاع غزة.وتم استهداف منازل المواطنين في مناطق بيت حانون وجباليا، وحي النصر ومحيط المستشفى الإندونيسي في مدينة غزة، بالإضافة إلى حي التفاح شرق المدينة، وفقا لوفا.كما قصفت القوات الإسرائيلية أيضًا منازل المواطنين في مخيمي النصيرات والبريج. وشن طيران الجيش الإسرائيلي ومدفعيته سلسلة من الغارات على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفي منطقة القرارة شرقها.لليوم التاسع والعشرين، يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، حيث نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي آلاف الغارات وقصف المستشفيات والمدارس والمساجد التي تأوي النازخين.وارتفعت حصيلة القتلى في القطاع إلى أكثر من 9227، بينهم 3826 طفلا و2405 نساء، وفقا لوزارة الصحة.وفي وقت سابق، أكد مدير "الأونروا" في غزة توماس وايت، أن علم الأمم المتحدة لم يعد كافيًا لحماية الفلسطينيين الذين لجأوا إلى مدارس أممية في القطاع المحاصر والبالغ عددهم 600 ألف تقريبًا.
https://sputnikarabic.ae/20231103/وكالة-الجيش-الإسرائيلي--يقصف-مدرسة-تؤوي-آلاف-النازحين-شمال-غزة-1082791257.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الجيش الإٍسرائيلي, العالم العربي, قصف
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الجيش الإٍسرائيلي, العالم العربي, قصف
طيران الجيش الإسرائيلي يجدد قصفه على عدة مواقع في قطاع غزة
00:43 GMT 04.11.2023 (تم التحديث: 00:53 GMT 04.11.2023) تابعنا عبر
قصفت قوات الجيش الإسرائيلي، في ساعة مبكرة اليوم السبت، عدة مناطق في قطاع غزة خلال سلسلة جديدة من الغارات العنيفة.
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طيران الجيش الإسرائيلي نفذ غارات على حي النصر غرب غزة، إضافة إلى مناطق العطاطرة والسودانية وشمال بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وتم استهداف منازل المواطنين في مناطق بيت حانون وجباليا، وحي النصر ومحيط المستشفى الإندونيسي
في مدينة غزة، بالإضافة إلى حي التفاح شرق المدينة، وفقا لوفا.
كما قصفت القوات الإسرائيلية أيضًا منازل المواطنين في مخيمي النصيرات والبريج. وشن طيران الجيش الإسرائيلي ومدفعيته سلسلة من الغارات على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفي منطقة القرارة شرقها.
خلف هذه الهجمات الجديدة وفقًا للمصادر عددًا من الضحايا، بما في ذلك نساء وأطفال، إلى جانب العديد من الجرحى، وفقا لوفا.
لليوم التاسع والعشرين، يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، حيث نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي آلاف الغارات وقصف المستشفيات والمدارس والمساجد التي تأوي النازخين.
وارتفعت حصيلة القتلى في القطاع إلى أكثر من 9227، بينهم 3826 طفلا و2405 نساء، وفقا لوزارة الصحة.
وفي وقت سابق، أكد مدير "الأونروا" في غزة توماس وايت، أن علم الأمم المتحدة لم يعد كافيًا لحماية الفلسطينيين الذين لجأوا إلى مدارس أممية في القطاع المحاصر والبالغ عددهم 600 ألف تقريبًا.