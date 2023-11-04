https://sputnikarabic.ae/20231104/علماء-خفض-مكون-واحد-من-مائدة-الطعام-ينقذ-عددا-لا-يحصى-من-الأرواح-1082810351.html

علماء: خفض مكون واحد من مائدة الطعام ينقذ عددا "لا يحصى" من الأرواح

علماء: خفض مكون واحد من مائدة الطعام ينقذ عددا "لا يحصى" من الأرواح

أكد معهد غراتان في تقرير جديد، أن هناك خطوات عملية يمكن للحكومة الفيدرالية اتخاذها لإنقاذ الأرواح وتقليل الإنفاق على الصحة ومساعدة الاقتصاد، مؤكدا أنه في كل... 04.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-04T14:06+0000

2023-11-04T14:06+0000

2023-11-04T14:06+0000

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يعاني واحد من كل ثلاثة أستراليين من ارتفاع ضغط الدم، ولسوء الحظ، فإن المواطن الأسترالي العادي يتناول كمية كبيرة جدًا من الملح، أي ما يقرب من ضعف الحد الأقصى اليومي الموصى به وهو 5 جرامات، أي ما يعادل ملعقة صغيرة.وخفضت المملكة المتحدة تناول الملح بنسبة 20%، في غضون عقد من الزمن تقريبا. وهناك العديد من الطرق التي يمكن للشركات من خلالها جعل الأطعمة ذات مذاق مالح تمامًا دون إضافة الكثير من الملح. ولن يلاحظ المستهلكون الكثير من التغيير على مائدة العشاء. لا يلاحظ معظم الناس متى تتم إزالة بعض الملح من الأطعمة الشائعة.على سبيل المثال، يمكنهم جعل بلورات الملح أكثر دقة، أو استخدام الملح الغني بالبوتاسيوم، والذي يستبدل بعض الصوديوم الضار الموجود في الملح بالبوتاسيوم. ولأن التغيير سيكون تدريجيًا، فإن براعم التذوق لدينا سوف تتكيف مع الأطعمة الأقل ملوحة بمرور الوقت.لقد فرضت أستراليا حدودا طوعية للملح، منذ عام 2009، لكنها مصممة بشكل سيء، وسيئة التنفيذ، كما أدت إلى خفض تناول السكان للملح بنسبة 0.3% فقط.وهذا من شأنه أن يؤخر أكثر من 300 حالة وفاة كل عام ويقلل الإنفاق على الرعاية الصحية بنحو 35 مليون دولار أسترالي سنويا، أي ما يعادل 6000 زيارة إلى المستشفى، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.على مدى العقود المقبلة، ستحتاج أستراليا إلى العديد من السياسات الجديدة والمحسنة للحد من الأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي، ويجب أن يكون الحد من تناول الملح جزءًا من هذه الأجندة. لفترة طويلة جدًا، سمحت أستراليا لصناعة المواد الغذائية بوضع المعايير، دون أي تقدم تقريبًا ضد التهديد الرئيسي لصحتنا.إن التعامل بجدية بشأن الملح من شأنه أن ينقذ الأرواح، وسوف يغطي تكاليفه أكثر من مجرد خفض تكاليف الرعاية الصحية وزيادة النشاط الاقتصادي.

https://sputnikarabic.ae/20231104/علماء-روس-يبتكرون-كبدا-مخصصا-للأهداف-البحثية-العلمية-1082807665.html

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