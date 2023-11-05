https://sputnikarabic.ae/20231105/خامنئي-يوجه-دعوة-إلى-جميع-الحكومات-الإسلامية-بشأن-ما-يحدث-في-قطاع-غزة-1082846837.html
خامنئي يوجه دعوة إلى جميع الحكومات الإسلامية بشأن ما يحدث في قطاع غزة
خامنئي يوجه دعوة إلى جميع الحكومات الإسلامية بشأن ما يحدث في قطاع غزة
تحدث المرشد الإيراني علي خامنئي، مساء اليوم الأحد، مجددًا عن القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T17:42+0000
2023-11-05T17:42+0000
2023-11-05T17:42+0000
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وقال خامنئي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه "يجب على جميع الحكومات الإسلامية التحرّك الجاد وتقديم الدعم الشامل والعملي إلى أهالي قطاع غزة".والتقى خامنئي، في وقت سابق اليوم، برئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، في طهران. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن خامنئي قال، خلال اللقاء، إن "جرائم الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة تتم بدعم مباشر من أمريكا وبعض الدول الغربية".وحذر وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا أشتياني، في وقت سابق اليوم، الولايات المتحدة من أنها ستتلقى "ضربة خطيرة" إذا لم تنهِ واشنطن الحرب وتحقق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.ونقلت وكالة "تسنيم" عن أشتياني، قوله: "نصيحتنا للأمريكيين هي الإنهاء الفوري للحرب بين إسرائيل وفلسطين، وضمان وقف إطلاق النار أيضًا، وإلا فإن الولايات المتحدة ستتلقى ضربة خطيرة".ومر شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين.ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حربًا شعواء غير متكافئة تقصف فيها، برًا وبحرًا وجوًا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف و100 قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل نحو 150 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2200 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231101/إيران-تحذر-إسرائيل-مجددا-ستكون-هناك-مستجدات-جديدة-في-المنطقة-إذا-استمر-الهجوم-على-غزة-1082692463.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
خامنئي يوجه دعوة إلى جميع الحكومات الإسلامية بشأن ما يحدث في قطاع غزة
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تحدث المرشد الإيراني علي خامنئي، مساء اليوم الأحد، مجددًا عن القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وقال خامنئي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه "يجب على جميع الحكومات الإسلامية التحرّك الجاد وتقديم الدعم الشامل والعملي إلى أهالي قطاع غزة".
والتقى خامنئي
، في وقت سابق اليوم، برئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، في طهران. وأفادت وكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن خامنئي قال، خلال اللقاء، إن "جرائم الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة تتم بدعم مباشر من أمريكا وبعض الدول الغربية".
وحذر وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا أشتياني، في وقت سابق اليوم، الولايات المتحدة من أنها ستتلقى "ضربة خطيرة"
إذا لم تنهِ واشنطن الحرب وتحقق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ونقلت وكالة "تسنيم" عن أشتياني، قوله: "نصيحتنا للأمريكيين هي الإنهاء الفوري للحرب بين إسرائيل وفلسطين، وضمان وقف إطلاق النار أيضًا، وإلا فإن الولايات المتحدة ستتلقى ضربة خطيرة".
ومر شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى
"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين.
ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حربًا شعواء غير متكافئة تقصف فيها، برًا وبحرًا وجوًا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.
وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف و100 قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل نحو 150 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2200 آخرين.