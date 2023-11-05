https://sputnikarabic.ae/20231105/إعلام-أمريكي-يكشف-حدوث-انقسام-عميق-في-القيادة-الأوكرانية-1082833743.html
إعلام أمريكي يكشف حدوث انقسام عميق في القيادة الأوكرانية
إعلام أمريكي يكشف حدوث انقسام عميق في القيادة الأوكرانية
كشفت صحيفة أمريكية في مقال، اليوم الأحد، عن أن رد الفعل السلبي لمكتب الرئيس فلاديمير زيلينسكي على تصريحات القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري... 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T11:52+0000
2023-11-05T11:52+0000
2023-11-05T11:52+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/04/1064613550_0:0:3131:1762_1920x0_80_0_0_148b58ec48a22bb619d171f0b9cece1f.jpg
وأضافت الصحيفة: "شائعات التوتر بين الرئيس والقائد العام للقوات المسلحة حول الاستراتيجية وتعيين القيادة تم تداولها في كييف منذ أكثر من عام ، لكنها لم تؤد في السابق إلى خلافات عامة".وأشار المقال: "قد يشعر مساعدو زيلينسكي بالقلق من أن استنتاجات الجنرال زالوجني الواقعية تهدد بإثناء بعض الحلفاء عن استمرار المساعدة العسكرية".ويخلص المقال إلى أن" ضباط الجيش الأمريكي الذين عملوا مع الجنرال خورينكو فوجئوا بخبر استقالته ووصفوا علاقة العمل معه بأنها وثيقة وفعالة". وقال زالوجني في مقابلة مع "إيكونوميست"، هذا الأسبوع، إن القوات الأوكرانية قد وصلت إلى طريق مسدود، "على الأرجح، لن يكون هناك اختراق عميق وجميل".واعترف بأنه لا يستطيع إظهار الوتيرة المثيرة للإعجاب لتقدم القوات، والتي كانت متوقعة منه في الغرب، وفقا لإرشادات الناتو المدرسية.وصرّح الكرملين أنه كلما أدركت كييف أنه لا توجد فرصة للنجاح في ساحة المعركة، كلما فتحت بعض الاحتمالات لحل الوضع.
https://sputnikarabic.ae/20231105/الرئيس-الإيراني-حماس-هي-الحكومة-المنتخبة-في-غزة-والحرب-عليها-ضد-الديمقراطية-1082831238.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/04/1064613550_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_df681af88dc81b6d5fe0abc11f9b6cce.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
إعلام أمريكي يكشف حدوث انقسام عميق في القيادة الأوكرانية
تابعنا عبر
كشفت صحيفة أمريكية في مقال، اليوم الأحد، عن أن رد الفعل السلبي لمكتب الرئيس فلاديمير زيلينسكي على تصريحات القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، حول المأزق في الجبهة، أدى إلى انقسام حاد بين القيادة العسكرية والمدنية.
وأضافت الصحيفة: "شائعات التوتر بين الرئيس والقائد العام للقوات المسلحة حول الاستراتيجية وتعيين القيادة تم تداولها في كييف منذ أكثر من عام ، لكنها لم تؤد في السابق إلى خلافات عامة".
وقالت الصحيفة إن عمليات القوات المسلحة الأوكرانية لم تؤد إلى أي نجاح، في الآونة الأخيرة، موضحةً في مقالها: "تواجه أوكرانيا زيادة في الهجمات الروسية في الشرق، بالإضافة إلى ذلك، زادت الشكوك حول المساعدات إلى كييف في بعض العواصم الأوروبية وبين أعضاء الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة.
وأشار المقال: "قد يشعر مساعدو زيلينسكي بالقلق من أن استنتاجات الجنرال زالوجني الواقعية تهدد بإثناء بعض الحلفاء عن استمرار المساعدة العسكرية".
ويعتقدون أن علامة أخرى على الخلاف كانت إقالة زيلينسكي لأحد نواب القائد العام الرئيسي، قائد قوات العمليات الخاصة فيكتور خورينكو.
ويخلص المقال إلى أن" ضباط الجيش الأمريكي الذين عملوا مع الجنرال
خورينكو فوجئوا بخبر استقالته ووصفوا علاقة العمل معه بأنها وثيقة وفعالة".
وقال زالوجني في مقابلة مع "إيكونوميست"، هذا الأسبوع، إن القوات الأوكرانية قد وصلت إلى طريق مسدود، "على الأرجح، لن يكون هناك اختراق عميق وجميل".
واعترف بأنه لا يستطيع إظهار الوتيرة المثيرة للإعجاب لتقدم القوات، والتي كانت متوقعة منه في الغرب، وفقا لإرشادات الناتو المدرسية.
وصرّح الكرملين أنه كلما أدركت كييف أنه لا توجد فرصة للنجاح في ساحة المعركة، كلما فتحت بعض الاحتمالات لحل الوضع.