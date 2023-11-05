https://sputnikarabic.ae/20231105/إعلام-أمريكي-يكشف-حدوث-انقسام-عميق-في-القيادة-الأوكرانية-1082833743.html

إعلام أمريكي يكشف حدوث انقسام عميق في القيادة الأوكرانية

إعلام أمريكي يكشف حدوث انقسام عميق في القيادة الأوكرانية

كشفت صحيفة أمريكية في مقال، اليوم الأحد، عن أن رد الفعل السلبي لمكتب الرئيس فلاديمير زيلينسكي على تصريحات القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري... 05.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-05T11:52+0000

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العالم

أخبار أوكرانيا

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وأضافت الصحيفة: "شائعات التوتر بين الرئيس والقائد العام للقوات المسلحة حول الاستراتيجية وتعيين القيادة تم تداولها في كييف منذ أكثر من عام ، لكنها لم تؤد في السابق إلى خلافات عامة".وأشار المقال: "قد يشعر مساعدو زيلينسكي بالقلق من أن استنتاجات الجنرال زالوجني الواقعية تهدد بإثناء بعض الحلفاء عن استمرار المساعدة العسكرية".ويخلص المقال إلى أن" ضباط الجيش الأمريكي الذين عملوا مع الجنرال خورينكو فوجئوا بخبر استقالته ووصفوا علاقة العمل معه بأنها وثيقة وفعالة". وقال زالوجني في مقابلة مع "إيكونوميست"، هذا الأسبوع، إن القوات الأوكرانية قد وصلت إلى طريق مسدود، "على الأرجح، لن يكون هناك اختراق عميق وجميل".واعترف بأنه لا يستطيع إظهار الوتيرة المثيرة للإعجاب لتقدم القوات، والتي كانت متوقعة منه في الغرب، وفقا لإرشادات الناتو المدرسية.وصرّح الكرملين أنه كلما أدركت كييف أنه لا توجد فرصة للنجاح في ساحة المعركة، كلما فتحت بعض الاحتمالات لحل الوضع.

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