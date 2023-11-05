https://sputnikarabic.ae/20231105/الاجتياح-أم-التفاوض-خلاف-إسرائيلي-بشأن-ملف-الرهائن-1082847306.html

الاجتياح أم التفاوض... خلاف إسرائيلي بشأن ملف الرهائن

الاجتياح أم التفاوض... خلاف إسرائيلي بشأن ملف الرهائن

أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم الأحد، بوجود خلافات حادة داخل إسرائيل بشأن طريقة إعادة الرهائن الإسرائيليين في غزة، بالحرب أم بعقد صفقة تفاوض. 05.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-05T18:40+0000

2023-11-05T18:40+0000

2023-11-05T18:51+0000

طوفان الأقصى

العدوان الإسرائيلي على غزة

اسرائيل

العالم العربي

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وعبّر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس وعضو اللجنة المركزية لحزب العمل الإسرائيلي، مئير مصري، في مقابلة صحفية، عن تمسك الحكومة بموقفها، قائلا: "لن ترضخ لأي ضغط، لا من الخارج ولا من الداخل، نحن مصممون، حكومة وشعبا، على استئصال حماس والجهاد، وإعادة احتلال القطاع من جديد، مهما كلفنا ذلك".وصرّحت حركة "حماس"، يوم أمس السبت، بأن القصف الإسرائيلي على غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وحتى اليوم، أدى إلى فقدان أكثر من 60 رهينة.وخرج أهالي الرهائن غاضبين بسبب هذه الأخبار، في مظاهرات أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القدس، وشارك معهم عشرات الآلاف المتضامنين من رافضي الحرب، مطالبين نتنياهو بالتنحي عن منصبه فورًا، وإعادة المحتجزين لدى "حماس"، وتصاعدت الهتافات، قبل الاشتباك مع الشرطة.وفي مقابلة مع موقع "سكاي نيوز عربية"، اتهم مئير المصري، استخدام "حماس" الرهائن ورقة ضغط بأنه "مُخز ومعيب؛ لأنهم لا حول لهم ولا قوة، وهذا يدخل في إطار الحرب النفسية التي تشنّها الحركة على إسرائيل".وأكد المصري أن مطالبات الأهالي لن تفيد في شيء، موضحا: "بل ستزيدنا إصرارا، حكومةً وشعبا، على محو حماس وتنظيف القطاع بكل ما لدينا من قوة".

https://sputnikarabic.ae/20231105/حماس-تدعو-الأمم-المتحدة-للتحقيق-في-استخدام-مستشفيات-غزة-كمواقع-للمقاومة-1082846311.html

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طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, العالم العربي