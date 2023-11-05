https://sputnikarabic.ae/20231105/الاجتياح-أم-التفاوض-خلاف-إسرائيلي-بشأن-ملف-الرهائن-1082847306.html
الاجتياح أم التفاوض... خلاف إسرائيلي بشأن ملف الرهائن
الاجتياح أم التفاوض... خلاف إسرائيلي بشأن ملف الرهائن
أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم الأحد، بوجود خلافات حادة داخل إسرائيل بشأن طريقة إعادة الرهائن الإسرائيليين في غزة، بالحرب أم بعقد صفقة تفاوض. 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T18:40+0000
2023-11-05T18:40+0000
2023-11-05T18:51+0000
طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة
اسرائيل
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101419/67/1014196701_0:57:3500:2026_1920x0_80_0_0_33620a9147fc0583fcba101a73fc2ead.jpg
وعبّر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس وعضو اللجنة المركزية لحزب العمل الإسرائيلي، مئير مصري، في مقابلة صحفية، عن تمسك الحكومة بموقفها، قائلا: "لن ترضخ لأي ضغط، لا من الخارج ولا من الداخل، نحن مصممون، حكومة وشعبا، على استئصال حماس والجهاد، وإعادة احتلال القطاع من جديد، مهما كلفنا ذلك".وصرّحت حركة "حماس"، يوم أمس السبت، بأن القصف الإسرائيلي على غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وحتى اليوم، أدى إلى فقدان أكثر من 60 رهينة.وخرج أهالي الرهائن غاضبين بسبب هذه الأخبار، في مظاهرات أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القدس، وشارك معهم عشرات الآلاف المتضامنين من رافضي الحرب، مطالبين نتنياهو بالتنحي عن منصبه فورًا، وإعادة المحتجزين لدى "حماس"، وتصاعدت الهتافات، قبل الاشتباك مع الشرطة.وفي مقابلة مع موقع "سكاي نيوز عربية"، اتهم مئير المصري، استخدام "حماس" الرهائن ورقة ضغط بأنه "مُخز ومعيب؛ لأنهم لا حول لهم ولا قوة، وهذا يدخل في إطار الحرب النفسية التي تشنّها الحركة على إسرائيل".وأكد المصري أن مطالبات الأهالي لن تفيد في شيء، موضحا: "بل ستزيدنا إصرارا، حكومةً وشعبا، على محو حماس وتنظيف القطاع بكل ما لدينا من قوة".
https://sputnikarabic.ae/20231105/حماس-تدعو-الأمم-المتحدة-للتحقيق-في-استخدام-مستشفيات-غزة-كمواقع-للمقاومة-1082846311.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101419/67/1014196701_216:0:3323:2330_1920x0_80_0_0_a3ebc76d772a720f045c1dbd2e30ce11.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, العالم العربي
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, العالم العربي
الاجتياح أم التفاوض... خلاف إسرائيلي بشأن ملف الرهائن
18:40 GMT 05.11.2023 (تم التحديث: 18:51 GMT 05.11.2023) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم الأحد، بوجود خلافات حادة داخل إسرائيل بشأن طريقة إعادة الرهائن الإسرائيليين في غزة، بالحرب أم بعقد صفقة تفاوض.
وعبّر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس وعضو اللجنة المركزية لحزب العمل الإسرائيلي، مئير مصري، في مقابلة صحفية، عن تمسك الحكومة بموقفها، قائلا: "لن ترضخ لأي ضغط، لا من الخارج ولا من الداخل، نحن مصممون، حكومة وشعبا، على استئصال حماس والجهاد، وإعادة احتلال القطاع من جديد، مهما كلفنا ذلك".
وسبق أن قال الجيش الإسرائيلي إن الرهائن المحتجزين في غزة يبلغ عددهم 239 شخصا.
وصرّحت حركة "حماس"، يوم أمس السبت، بأن القصف الإسرائيلي على غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وحتى اليوم، أدى إلى فقدان أكثر من 60 رهينة.
وخرج أهالي الرهائن غاضبين بسبب هذه الأخبار، في مظاهرات أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القدس، وشارك معهم عشرات الآلاف المتضامنين من رافضي الحرب، مطالبين نتنياهو بالتنحي عن منصبه فورًا، وإعادة المحتجزين لدى "حماس"، وتصاعدت الهتافات، قبل الاشتباك مع الشرطة.
وفي مقابلة مع موقع "سكاي نيوز عربية"، اتهم مئير المصري، استخدام "حماس" الرهائن ورقة ضغط بأنه "مُخز ومعيب؛ لأنهم لا حول لهم ولا قوة، وهذا يدخل في إطار الحرب النفسية التي تشنّها الحركة على إسرائيل".
وأكد المصري أن مطالبات الأهالي لن تفيد في شيء، موضحا: "بل ستزيدنا إصرارا، حكومةً وشعبا، على محو حماس وتنظيف القطاع بكل ما لدينا من قوة
".