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تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اشتداد المواجهات البرية في غزة.. صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231105/الجيش-الإسرائيلي-هاجمنا-أكثر-من-2500-هدف-لـحماس-منذ-بداية-العملية-البرية-فيديو-1082825050.html
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أكثر من 2500 هدف لـ"حماس" منذ بداية العملية البرية... فيديو
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أكثر من 2500 هدف لـ"حماس" منذ بداية العملية البرية... فيديو
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قواته هاجمت أكثر من 2500 هدف لحركة "حماس"، منذ بداية العمليات البرية في قطاع غزة. 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T07:11+0000
2023-11-05T07:11+0000
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وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أن "مقاتلة تابعة له هاجمت الليلة الماضية مجمعا عسكريا تابعا لحماس الإرهابية، يضم مقر عمليات ونقاط مراقبة وبنى تحتية إرهابية أخرى"، حسب وصفه.ومساء أمس السبت، لقي عشرات الفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال مصرعهم وأصيب آخرون في غزة جراء القصف الجوي العنيف من قبل طائرات الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت.وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، استهدفت الطائرات منزل عائلة سمعان في مخيم المغازي وسط القطاع، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 47 شخصا وإصابة آخرين، وتعد الغالبية العظمى من الضحايا من النساء والأطفال.وشنت طائرات الجيش الإسرائيلي أيضًا سلسلة من الغارات على أحياء غرب وشمال قطاع غزة، واستخدمت قنابل الفسفور الأبيض التي تعد محرمة دوليًا في هذه الغارات، وأسفرت عن أضرار كبيرة في مخيم الشاطئ غرب غزة، بحسب الوكالة الفلسطينية.كما استهدفت مستشفى الأندونيسي شمالي القطاع بما لا يقل عن 15 غارة جوية.ومر شهر منذ بدأت عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد عن 200.ومنذ ذلك الحين تشن إسرائيل حربا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برا وبحرا وجوا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.القصف الإسرائيلي جعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع حيال الهجوم الذي استهدف سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء في قطاع غزة أمس.وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف و100 قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 144 فلسطيني وإصابة نحو 2200 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231102/مقاتل-من-حماس-يفجر-أقوى-دبابة-لدى-إسرائيل-من-المسافة-صفر-فيديو-1082755690.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أكثر من 2500 هدف لـ"حماس" منذ بداية العملية البرية... فيديو

07:11 GMT 05.11.2023
© AFP 2023 / Jalaa Mareyانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على طول طريق بالقرب من بلدة كريات شمونة على الحدود مع لبنان، 31 أكتوبر 2023
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على طول طريق بالقرب من بلدة كريات شمونة على الحدود مع لبنان، 31 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قواته هاجمت أكثر من 2500 هدف لحركة "حماس"، منذ بداية العمليات البرية في قطاع غزة.
وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أن "مقاتلة تابعة له هاجمت الليلة الماضية مجمعا عسكريا تابعا لحماس الإرهابية، يضم مقر عمليات ونقاط مراقبة وبنى تحتية إرهابية أخرى"، حسب وصفه.
ومساء أمس السبت، لقي عشرات الفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال مصرعهم وأصيب آخرون في غزة جراء القصف الجوي العنيف من قبل طائرات الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، استهدفت الطائرات منزل عائلة سمعان في مخيم المغازي وسط القطاع، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 47 شخصا وإصابة آخرين، وتعد الغالبية العظمى من الضحايا من النساء والأطفال.
وشنت طائرات الجيش الإسرائيلي أيضًا سلسلة من الغارات على أحياء غرب وشمال قطاع غزة، واستخدمت قنابل الفسفور الأبيض التي تعد محرمة دوليًا في هذه الغارات، وأسفرت عن أضرار كبيرة في مخيم الشاطئ غرب غزة، بحسب الوكالة الفلسطينية.
كما استهدفت مستشفى الأندونيسي شمالي القطاع بما لا يقل عن 15 غارة جوية.
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
مجتمع
مقاتل من "حماس" يفجر أقوى دبابة لدى إسرائيل من المسافة صفر... فيديو
2 نوفمبر, 19:25 GMT
ومر شهر منذ بدأت عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد عن 200.
ومنذ ذلك الحين تشن إسرائيل حربا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برا وبحرا وجوا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.
القصف الإسرائيلي جعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع حيال الهجوم الذي استهدف سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء في قطاع غزة أمس.
وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف و100 قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 144 فلسطيني وإصابة نحو 2200 آخرين.
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