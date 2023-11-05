https://sputnikarabic.ae/20231105/السعودية-تعلن-استمرار-الخفض-التطوعي-للسعودية-البالغ-مليون-برميل-يوميا-1082840891.html
السعودية تعلن استمرار الخفض التطوعي للسعودية البالغ مليون برميل يوميا
السعودية تعلن استمرار الخفض التطوعي للسعودية البالغ مليون برميل يوميا
أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أن المملكة ستستمر في تخفيض إنتاجها من النفط بمقدار مليون برميل يوميا كتدبير تطوعي بدأ تنفيذه في يوليو/ تموز الماضي... 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T14:49+0000
2023-11-05T14:49+0000
2023-11-05T14:49+0000
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ونقلت صحيفة "الوئام" السعودية عن الوزارة، أنه تم تمديد الخفض ليستمر حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، وبذلك سيبلغ إجمالي إنتاج المملكة في ديسمبر 2023 نحو 9 ملايين برميل يوميا.وأشار المصدر إلى أنه ستتم مراجعة هذا القرار في الشهر المقبل، للنظر في تمديد التخفيض أو زيادته أو زيادة الإنتاج، مؤكدا أن هذا التخفيض يأتي كإجراء إضافي إلى تخفيض سابق، أعلنته المملكة في أبريل/ نيسان 2023، والذي يمتد حتى نهاية ديسمبر 2024.وأوضح المصدر أن هذا التخفيض الإضافي يهدف إلى دعم استقرار أسواق النفط والمساهمة في توازنها، كجزء من الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك بلس".وكانت وزارة الطاقة في الجزائر قد أعلنت، في يوليو الماضي، عن خفض إنتاج النفط بشكل طوعي بمقدار 20 ألف برميل يوميًا، خلال شهر أغسطس/ آب 2023.جاء هذا الإجراء كجزء من الجهود المشتركة التي تقودها بلدان "أوبك بلس"، وذلك لدعم التخفيضات الإضافية التي أعلنتها المملكة العربية السعودية وروسيا بهدف دعم استقرار وتوازن أسواق النفط. وأشارت الوزارة إلى أن هذا التخفيض الإضافي يتم بالإضافة إلى الخفض الطوعي بمقدار 48 ألف برميل يوميا، الذي تم الإعلان عنه في شهر أبريل الماضي، وبناءً على ذلك، سيصبح إنتاج الجزائر في شهر أغسطس 2023 نحو 940 ألف برميل يوميًا.
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الجزائر, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, الأخبار, اقتصاد
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الجزائر, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, الأخبار, اقتصاد
السعودية تعلن استمرار الخفض التطوعي للسعودية البالغ مليون برميل يوميا
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أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أن المملكة ستستمر في تخفيض إنتاجها من النفط بمقدار مليون برميل يوميا كتدبير تطوعي بدأ تنفيذه في يوليو/ تموز الماضي 2023.
ونقلت صحيفة
"الوئام" السعودية عن الوزارة، أنه تم تمديد الخفض ليستمر حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، وبذلك سيبلغ إجمالي إنتاج المملكة في ديسمبر 2023 نحو 9 ملايين برميل يوميا.
وأشار المصدر إلى أنه ستتم مراجعة هذا القرار في الشهر المقبل، للنظر في تمديد التخفيض أو زيادته أو زيادة الإنتاج، مؤكدا أن هذا التخفيض يأتي كإجراء إضافي إلى تخفيض سابق، أعلنته المملكة في أبريل/ نيسان 2023، والذي يمتد حتى نهاية ديسمبر 2024.
وأوضح المصدر أن هذا التخفيض الإضافي يهدف إلى دعم استقرار أسواق النفط والمساهمة في توازنها، كجزء من الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك بلس".
وكانت وزارة الطاقة في الجزائر قد أعلنت، في يوليو الماضي، عن خفض إنتاج النفط بشكل طوعي
بمقدار 20 ألف برميل يوميًا، خلال شهر أغسطس/ آب 2023.
جاء هذا الإجراء كجزء من الجهود المشتركة التي تقودها بلدان "أوبك بلس"، وذلك لدعم التخفيضات الإضافية التي أعلنتها المملكة العربية السعودية وروسيا بهدف دعم استقرار وتوازن أسواق النفط.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا التخفيض الإضافي يتم بالإضافة إلى الخفض الطوعي بمقدار 48 ألف برميل يوميا، الذي تم الإعلان عنه في شهر أبريل الماضي، وبناءً على ذلك، سيصبح إنتاج الجزائر في شهر أغسطس 2023 نحو 940 ألف برميل يوميًا.