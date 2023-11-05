عربي
https://sputnikarabic.ae/20231105/السيسي-يؤكد-مجددا-رفض-مصر-القاطع-لتصفية-القضية-الفلسطينية-من-خلال-تهجير-سكان-غزة-1082850582.html
السيسي يؤكد مجددا رفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير سكان غزة
السيسي يؤكد مجددا رفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير سكان غزة
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، أن "الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر لتنسيق الإغاثة الإنسانية الدولية ليست بديلا عن ضرورة الوقف الفوري... 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T19:52+0000
2023-11-05T19:52+0000
مصر
أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أخبار قطاع غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار العالم الآن
العالم العربي
طوفان الأقصى
حركة حماس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0f/1082027665_0:0:2704:1521_1920x0_80_0_0_023d774ec3a14cebb85f1e036dfb4ba2.jpg
وشدد السيسي، خلال اتصال هاتفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، على "المسؤولية السياسية والأخلاقية للمجتمع الدولي عن التحرك الجاد والفاعل لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف سياسات العقاب الجماعي".وأكد "رفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل من خلال تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر"، وضرورة العمل على "التهدئة بما يتيح المجال أمام فتح المسار السياسي وصولا إلى حل الدولتين الذي يمثل الطريق الوحيد نحو السلام العادل والدائم في المنطقة".من جهتها، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية عن التقدير لمصر على دورها القيادي في تقديم الدعم لأهالي غزة، خلال هذه الظروف الصعبة وكذا تسهيل خروج أعداد من الرعايا الأجانب في القطاع.وأوضح بيان الرئاسة المصرية أن "الاتصال تناول تطورات التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، حيث تم استعراض الجهود الجارية لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية لأهالي غزة في ضوء الوضع الإنساني المتدهور في القطاع".وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره التركي هاكان فيدان، في وقت سابق اليوم، "العمل على توفير كافة أوجه الدعم للتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني".وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، إن "الوزير سامح شكري تلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره التركي حول الحرب الدائرة في غزة"، مشيرة إلى أن "المناقشات بين الوزيرين ركزت على الجهود والتحركات الهادفة لإنفاذ هدنة إنسانية فورية ووقف إطلاق النار لحماية المدنيين في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة بشكل كامل لأهالي القطاع".وأكد الوزيران على حتمية إنهاء هذا الوضع المأساوي الذي يتعرض له أهالي قطاع غزة في أسرع وقت ممكن، والعمل على توفير أوجه الدعم كافة للتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني.ومر شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين.ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حربًا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برًا وبحرًا وجوًا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.وأسفر القصف الإسرائيلي عن سقوط أكثر من 9 آلاف و100 قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل نحو 150 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2200 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231105/إيران-تتواصل-مع-مصر-لإرسال-مساعدات-إنسانية-إلى-سكان-غزة-1082827206.html
https://sputnikarabic.ae/20231104/الصحة-المصرية-نستقبل-50-مصابا-من-غزة-يوميا-للعلاج-1082806641.html
https://sputnikarabic.ae/20231105/وزير-الصحة-التركي-مصر-سمحت-لسفن-تركية-بدخول-موانئها-لعلاج-الجرحى-في-غزة---عاجل-1082836039.html
مصر
أخبار قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0f/1082027665_0:0:2704:2029_1920x0_80_0_0_0f8f2e5738debaf08fe5f477eceb28d5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي, طوفان الأقصى, حركة حماس
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي, طوفان الأقصى, حركة حماس

السيسي يؤكد مجددا رفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير سكان غزة

19:52 GMT 05.11.2023
© AP Photo / Julie Jacobsonالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
© AP Photo / Julie Jacobson
تابعنا عبرTelegramNabd
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، أن "الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر لتنسيق الإغاثة الإنسانية الدولية ليست بديلا عن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة".
وشدد السيسي، خلال اتصال هاتفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، على "المسؤولية السياسية والأخلاقية للمجتمع الدولي عن التحرك الجاد والفاعل لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف سياسات العقاب الجماعي".
وأكد "رفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل من خلال تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر"، وضرورة العمل على "التهدئة بما يتيح المجال أمام فتح المسار السياسي وصولا إلى حل الدولتين الذي يمثل الطريق الوحيد نحو السلام العادل والدائم في المنطقة".
الحصول على الماء في قطاع غزة قصة معاناة وأزمة تعصف بالفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
إيران تتواصل مع مصر لإرسال مساعدات إنسانية إلى سكان غزة
08:48 GMT
من جهتها، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية عن التقدير لمصر على دورها القيادي في تقديم الدعم لأهالي غزة، خلال هذه الظروف الصعبة وكذا تسهيل خروج أعداد من الرعايا الأجانب في القطاع.
وأوضح بيان الرئاسة المصرية أن "الاتصال تناول تطورات التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، حيث تم استعراض الجهود الجارية لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية لأهالي غزة في ضوء الوضع الإنساني المتدهور في القطاع".
وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره التركي هاكان فيدان، في وقت سابق اليوم، "العمل على توفير كافة أوجه الدعم للتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني".
مستشفى العريش العام - مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
الصحة المصرية: نستقبل 50 مصابا من غزة يوميا للعلاج
أمس, 12:36 GMT
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، إن "الوزير سامح شكري تلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره التركي حول الحرب الدائرة في غزة"، مشيرة إلى أن "المناقشات بين الوزيرين ركزت على الجهود والتحركات الهادفة لإنفاذ هدنة إنسانية فورية ووقف إطلاق النار لحماية المدنيين في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة بشكل كامل لأهالي القطاع".
وأكد الوزيران على حتمية إنهاء هذا الوضع المأساوي الذي يتعرض له أهالي قطاع غزة في أسرع وقت ممكن، والعمل على توفير أوجه الدعم كافة للتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني.
وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
وزير الصحة التركي: مصر تسمح لسفن تركية بدخول موانئها لعلاج الجرحى في غزة
12:37 GMT
ومر شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين.
ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حربًا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برًا وبحرًا وجوًا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.
وأسفر القصف الإسرائيلي عن سقوط أكثر من 9 آلاف و100 قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل نحو 150 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2200 آخرين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اشتداد المواجهات البرية في غزة.. صور وفيديو12:12 GMTПодрыв боеприпаса, сбрасываемого с БПЛА, в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала