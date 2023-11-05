وزير الصحة التركي: مصر تسمح لسفن تركية بدخول موانئها لعلاج الجرحى في غزة - عاجل
12:37 GMT 05.11.2023 (تم التحديث: 12:54 GMT 05.11.2023)
© AFP 2023 / ADEM ALTANوزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
يتبع
أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الأحد، أن مصر منحت الإذن بدخول سفن تركية إلى الموانئ المصرية، وذلك لنقل المستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف المخصصة لعلاج الجرحى والمصابين في غزة.
وقال الوزير التركي في بيان، إنه أجرى أمس اتصالا هاتفيا مع وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، أسفرت عن نتائج هامة.
وأضاف أنهم بحثا خلال المحادثة الهجمات الإسرائيلية "الوحشية" التي يتعرض لها سكان غزة والتي حالت بينهم وبين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية التي هم في أمس الحاجة إليها.
I have spoken to the Minister of Health of Egypt. There are important developments.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 5, 2023
I had a meeting with my dear friend, Khaled Abdel Ghaffar, the Minister of Health of Egypt about jointly healing the wounds of our brothers and sisters in Gaza, who are unable to access health…
وتابع "لقد توافقنا من إلى الاتفاق على العديد من النقاط الهامة"، وهي كما يلي:
- ضرورة مواصلة العمل لنقل أكثر من 1000 مريض وجريح إلى مصر عبر معبر رفح، وخاصة مرضى السرطان الذين كانوا يتلقون العلاج في مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة بعد خروجه من الخدمة.
- يتم نقل مرضى السرطان والحالات الطارئة عبر طائرات إسعاف ومستشفيات عائمة إلى تركيا.
وأكد قوجة أن "عبد الغفار أكد له أنه تم منح الإذن بدخول سفينتين طبيتين تركيتين إلى الموانئ المصرية، وذلك لنقل المستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف المخصصة لعلاج الجرحى والمصابين في غزة".
كما أشار الوزير التركي إلى هذا التعاون الإنساني الوثيق مع مصر سيسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون في المجال الصحي بين مصر وتركيا.
وكانت مصر، قد دعت الشهر الماضي، الراغبين في تقديم مساعدات إغاثية لقطاع غزة، إلى إرسالها إلى مطار العريش الدولي.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن مصر تدعو "جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .. إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي".
وأكدت أن ذلك يأتي "تخفيفًا" عن القطاع المحاصر "واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل".