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https://sputnikarabic.ae/20231105/القسام-تعلن-تدمير-دبابتين-إسرائيليتين-متوغلتين-جنوب-غرب-تل-الهوى-عاجل-1082828164.html
"القسام" تعلن تدمير دبابتين إسرائيليتين متوغلتين جنوب غرب تل الهوى
"القسام" تعلن تدمير دبابتين إسرائيليتين متوغلتين جنوب غرب تل الهوى
أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، تدمير دبابتين إسرائيليتين متوغلتين جنوب غرب تل الهوا في قطاع غزة. 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T09:26+0000
2023-11-05T09:34+0000
العالم العربي
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
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وجاء في بيان "كتائب القسام" المنشور على قناتها في تلغرام، أن عملية التدمير تمت من خلال استخدام قذائف من نوع "الياسين 105".وكانت قد أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت سابق من اليوم، أن "كتائب القسام" دمرت دبابة إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" شمال غرب مدينة غزة ودبابتين إسرائيليتين شرق خان يونس بالقذائف نفسها.ومر شهر منذ بدأت عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200.ومنذ ذلك الحين تشن إسرائيل حربا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برا وبحرا وجوا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.القصف الإسرائيلي جعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع حيال الهجوم الذي استهدف سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء في قطاع غزة أمس.وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف و100 قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل نحو 150 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2200 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231105/الجيش-الإسرائيلي-هاجمنا-أكثر-من-2500-هدف-لـحماس-منذ-بداية-العملية-البرية-فيديو-1082825050.html
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العالم العربي, الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
العالم العربي, الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

"القسام" تعلن تدمير دبابتين إسرائيليتين متوغلتين جنوب غرب تل الهوى

09:26 GMT 05.11.2023 (تم التحديث: 09:34 GMT 05.11.2023)
© Photoسيطرة عناصر من "حماس" على دبابة إسرائيلية وأسر من بداخلها
سيطرة عناصر من حماس على دبابة إسرائيلية وأسر من بداخلها - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
© Photo
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أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، تدمير دبابتين إسرائيليتين متوغلتين جنوب غرب تل الهوا في قطاع غزة.
وجاء في بيان "كتائب القسام" المنشور على قناتها في تلغرام، أن عملية التدمير تمت من خلال استخدام قذائف من نوع "الياسين 105".
وكانت قد أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت سابق من اليوم، أن "كتائب القسام" دمرت دبابة إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" شمال غرب مدينة غزة ودبابتين إسرائيليتين شرق خان يونس بالقذائف نفسها.
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على طول طريق بالقرب من بلدة كريات شمونة على الحدود مع لبنان، 31 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أكثر من 2500 هدف لـ"حماس" منذ بداية العملية البرية... فيديو
07:11 GMT
ومر شهر منذ بدأت عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200.
ومنذ ذلك الحين تشن إسرائيل حربا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برا وبحرا وجوا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.
القصف الإسرائيلي جعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع حيال الهجوم الذي استهدف سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء في قطاع غزة أمس.
وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف و100 قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل نحو 150 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2200 آخرين.
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