https://sputnikarabic.ae/20231029/تصويت-بعد-تبادل-الاتهامات-بين-نتنياهو-والمسؤولين-هل-تتصدع-جبهة-إسرائيل-الداخلية-وتنهار؟-1082589820.html
تصويت... بعد تبادل الاتهامات بين نتنياهو والمسؤولين هل تتصدع جبهة إسرائيل الداخلية وتنهار؟
تصويت... بعد تبادل الاتهامات بين نتنياهو والمسؤولين هل تتصدع جبهة إسرائيل الداخلية وتنهار؟
اعتذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن منشوره على موقع التواصل الاجتماعي "إيكس"، الذي أشار فيه إلى أن الأجهزة الأمنية لم تحذره من هجوم محتمل من قبل... 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T10:40+0000
2023-10-29T10:40+0000
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أثار نتنياهو، خلال الساعات القليلة الماضية، غضبًا واسعًا بين المجتمع الإسرائيلي بسبب كلماته التي حمّل فيها الجيش والاستخبارات مسؤولية الإخفاق في التنبؤ بعملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" في الـ 7 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.برأيك؛ هل تدل هذه المعلومات على وجود تخبط لدى القيادة الإسرائيلية وتؤشر على تصدع الجبهة الداخلية أمام مواجهة "حماس" في غزة؟وأفادت مصادر أمريكية بأن القرار الإسرائيلي بتأجيل الاجتياح الكامل لقطاع غزة والاكتفاء بتنفيذ عدد من العمليات البرية المحدودة داخل القطاع يتماشى مع ما اقترحه وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، على نظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، أخيرًا.اقرأ أيضا: رصد عبور حاملة طائرات لمضيق جبل طارق باتجاه شرق البحر المتوسط... صور وفيديواقرأ أيضا: نتنياهو بعد اتهامه للجيش والاستخبارات بالفشل: لقد أخطأت وأعتذر
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استطلاعات الرأي, العالم العربي, العالم, опросы
استطلاعات الرأي, العالم العربي, العالم, опросы
تصويت... بعد تبادل الاتهامات بين نتنياهو والمسؤولين هل تتصدع جبهة إسرائيل الداخلية وتنهار؟
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اعتذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن منشوره على موقع التواصل الاجتماعي "إيكس"، الذي أشار فيه إلى أن الأجهزة الأمنية لم تحذره من هجوم محتمل من قبل حركة "حماس" الفلسطينية.
أثار نتنياهو، خلال الساعات القليلة الماضية، غضبًا واسعًا بين المجتمع الإسرائيلي بسبب كلماته التي حمّل فيها الجيش والاستخبارات مسؤولية الإخفاق في التنبؤ بعملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" في الـ 7 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وتأتي هذه الأحداث في الوقت الذي نقلت فيه هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن صحيفة غربية، أن الجيش الإسرائيلي أوقف خطة الاجتياح البري لقطاع غزة، والاكتفاء بعمليات برية محدودة داخل القطاع.
برأيك؛ هل تدل هذه المعلومات على وجود تخبط لدى القيادة الإسرائيلية وتؤشر على تصدع الجبهة الداخلية أمام مواجهة "حماس" في غزة؟
وأفادت مصادر أمريكية بأن القرار الإسرائيلي بتأجيل الاجتياح الكامل لقطاع غزة والاكتفاء بتنفيذ عدد من العمليات البرية المحدودة داخل القطاع يتماشى مع ما اقترحه وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، على نظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت
، أخيرًا.