عربي
القوات الروسية تحسن مواقعها على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان
https://sputnikarabic.ae/20231029/تصويت-بعد-تبادل-الاتهامات-بين-نتنياهو-والمسؤولين-هل-تتصدع-جبهة-إسرائيل-الداخلية-وتنهار؟-1082589820.html
تصويت... بعد تبادل الاتهامات بين نتنياهو والمسؤولين هل تتصدع جبهة إسرائيل الداخلية وتنهار؟
تصويت... بعد تبادل الاتهامات بين نتنياهو والمسؤولين هل تتصدع جبهة إسرائيل الداخلية وتنهار؟
اعتذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن منشوره على موقع التواصل الاجتماعي "إيكس"، الذي أشار فيه إلى أن الأجهزة الأمنية لم تحذره من هجوم محتمل من قبل... 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T10:40+0000
2023-10-29T10:40+0000
استطلاعات الرأي
العالم العربي
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1d/1082590024_0:233:2763:1787_1920x0_80_0_0_5ce0d1c77c3dbb7401a16ca21e10339c.jpg
أثار نتنياهو، خلال الساعات القليلة الماضية، غضبًا واسعًا بين المجتمع الإسرائيلي بسبب كلماته التي حمّل فيها الجيش والاستخبارات مسؤولية الإخفاق في التنبؤ بعملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" في الـ 7 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.برأيك؛ هل تدل هذه المعلومات على وجود تخبط لدى القيادة الإسرائيلية وتؤشر على تصدع الجبهة الداخلية أمام مواجهة "حماس" في غزة؟وأفادت مصادر أمريكية بأن القرار الإسرائيلي بتأجيل الاجتياح الكامل لقطاع غزة والاكتفاء بتنفيذ عدد من العمليات البرية المحدودة داخل القطاع يتماشى مع ما اقترحه وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، على نظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، أخيرًا.اقرأ أيضا: رصد عبور حاملة طائرات لمضيق جبل طارق باتجاه شرق البحر المتوسط... صور وفيديواقرأ أيضا: نتنياهو بعد اتهامه للجيش والاستخبارات بالفشل: لقد أخطأت وأعتذر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1d/1082590024_193:0:2576:1787_1920x0_80_0_0_72fa0d6300f6fa3d12b447c95bf84fac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
استطلاعات الرأي, العالم العربي, العالم, опросы
استطلاعات الرأي, العالم العربي, العالم, опросы

تصويت... بعد تبادل الاتهامات بين نتنياهو والمسؤولين هل تتصدع جبهة إسرائيل الداخلية وتنهار؟

10:40 GMT 29.10.2023
© AFP 2023 / BULENT KILICمتظاهرون يحرقون دمية تصور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مظاهرة ضد إسرائيل في إسطنبول في 20 أكتوبر 2023
متظاهرون يحرقون دمية تصور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مظاهرة ضد إسرائيل في إسطنبول في 20 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
© AFP 2023 / BULENT KILIC
تابعنا عبرTelegramNabd
اعتذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن منشوره على موقع التواصل الاجتماعي "إيكس"، الذي أشار فيه إلى أن الأجهزة الأمنية لم تحذره من هجوم محتمل من قبل حركة "حماس" الفلسطينية.
أثار نتنياهو، خلال الساعات القليلة الماضية، غضبًا واسعًا بين المجتمع الإسرائيلي بسبب كلماته التي حمّل فيها الجيش والاستخبارات مسؤولية الإخفاق في التنبؤ بعملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" في الـ 7 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتأتي هذه الأحداث في الوقت الذي نقلت فيه هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن صحيفة غربية، أن الجيش الإسرائيلي أوقف خطة الاجتياح البري لقطاع غزة، والاكتفاء بعمليات برية محدودة داخل القطاع.

برأيك؛ هل تدل هذه المعلومات على وجود تخبط لدى القيادة الإسرائيلية وتؤشر على تصدع الجبهة الداخلية أمام مواجهة "حماس" في غزة؟
عدد الأصوات27
وأفادت مصادر أمريكية بأن القرار الإسرائيلي بتأجيل الاجتياح الكامل لقطاع غزة والاكتفاء بتنفيذ عدد من العمليات البرية المحدودة داخل القطاع يتماشى مع ما اقترحه وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، على نظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، أخيرًا.
اقرأ أيضا: رصد عبور حاملة طائرات لمضيق جبل طارق باتجاه شرق البحر المتوسط... صور وفيديو
اقرأ أيضا: نتنياهو بعد اتهامه للجيش والاستخبارات بالفشل: لقد أخطأت وأعتذر
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من الحرب على غزة.. صور وفيديو11:42 GMTВоеннослужащий РФ стреляет из гаубицы Д-30 агитационным снарядом с листовками - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала