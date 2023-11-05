https://sputnikarabic.ae/20231105/دليل-على-الانحراف-والتطرف-مصر-تعلق-على-مطالبة-وزير-إسرائيلي-بإلقاء-قنبلة-نووية-على-غزة-1082851293.html

دليل على الانحراف والتطرف... مصر تعلق على مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء "قنبلة نووية" على غزة

دليل على الانحراف والتطرف... مصر تعلق على مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء "قنبلة نووية" على غزة

دعت وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم الأحد، "المجتمع الدولي إلى التصدي بحسم لخطاب العنف والكراهية والعنصرية". 05.11.2023, سبوتنيك عربي

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وقالت الخارحية المصرية، في بيان لها، إن "‏مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة دليل على مدى الانحراف والتطرف الذي لحق بعدد من صناع القرار فى الحكومة الإسرائيلية"، مشيرة إلى أن "العالم يتحدث عن نزع السلاح النووي ومخاطره والبعض متعطش للمزيد من الدمار والقتل".وكان وزير التراث، عميحاي إلياهو، من حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف، قد صرّح أن أحد خيارات إسرائيل في الحرب في غزة، هو إسقاط قنبلة نووية على القطاع.وردًا على سؤال في مقابلة مع "راديو كول بيراما"، عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على الجيب، قال إلياهو: "هذا أحد الاحتمالات".كما أعرب عميحاي إلياهو في المقابلة، عن اعتراضه على السماح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، قائلا: "نحن لن نسلم المساعدات الإنسانية للنازيين"، متهما أنه "لا يوجد شيء اسمه مدنيين غير متورطين في غزة".وعندما سُئل عن مصير السكان الفلسطينيين، قال: "يمكنهم الذهاب إلى أيرلندا أو الصحاري، ويجب على الوحوش في غزة أن تجد الحل بنفسها".وأضاف أن شمال القطاع ليس له الحق في الوجود، مضيفًا أن أي شخص يلوح بعلم فلسطين أو علم حركة "حماس" الفلسطينية "لا ينبغي أن يستمر في العيش على وجه الأرض"، بحسب قوله.ومر شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد عن 200 آخرين.ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حربًا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برًا وبحرًا وجوًا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.

https://sputnikarabic.ae/20231105/جامعة-الدول-العربية-تعلق-على-تصريحات-القنبلة-النووية-هذا-هو-الوجه-الحقيقي-للحكومة-الإسرائيلية-1082840633.html

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