https://sputnikarabic.ae/20231105/السعودية-عدم-إقالة-الوزير-الإسرائيلي-بسبب-تصريحاته-تعكس-قمة-الاستهتار-بكل-القيم-والمعايير-1082838010.html

السعودية: عدم إقالة الوزير الإسرائيلي بسبب تصريحاته ‏تعكس قمة الاستهتار بكل القيم والمعايير

السعودية: عدم إقالة الوزير الإسرائيلي بسبب تصريحاته ‏تعكس قمة الاستهتار بكل القيم والمعايير

قالت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، إنها "تدين بأشد العبارات التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في ‏حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إلقاء قنبلة نووية... 05.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-05T13:23+0000

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2023-11-05T13:23+0000

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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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وأكد بيان لوزارة الخارجية السعودية أن تلك التصريحات "تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية".كما اعتبرت الخارجية السعودية أن "عدم إقالة الوزير من الحكومة على الفور، والاكتفاء بتجميد عضويته، تعكس قمة الاستهتار بجميع المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية لدى الحكومة الإسرائيلية".وكان وزير التراث، عميحاي إلياهو، من حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف، صرح أن أحد خيارات إسرائيل في الحرب في غزة، هو إسقاط قنبلة نووية على القطاع.وردا على سؤال في مقابلة مع "راديو كول بيراما"، عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على الجيب، قال إلياهو: "هذا أحد الاحتمالات".كما أعرب عميحاي إلياهو في المقابلة، عن اعتراضه على السماح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، قائلا: "نحن لن نسلم المساعدات الإنسانية للنازيين"، متهما أنه "لا يوجد شيء اسمه مدنيين غير متورطين في غزة".وعندما سُئل عن مصير السكان الفلسطينيين، قال: "يمكنهم الذهاب إلى أيرلندا أو الصحاري، ويجب على الوحوش في غزة أن تجد الحل بنفسها".وأضاف أن شمال القطاع ليس له الحق في الوجود، مضيفا أن أي شخص يلوح بعلم فلسطين أو علم حركة "حماس" الفلسطينية "لا ينبغي أن يستمر في العيش على وجه الأرض"، بحسب قوله.ومر شهر منذ بدأت عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد عن 200.ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حربا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برا وبحرا وجوا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.

https://sputnikarabic.ae/20231105/أول-رد-من-فلسطين-على-تصريحات-الوزير-الإسرائيلي-بشأن-ضرب-غزة-بالقنبلة-الذرية-1082831739.html

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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل