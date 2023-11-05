https://sputnikarabic.ae/20231105/صحيفة-إسرائيلية-نواجه-جبهة-حرب-مع-واشنطن-1082850854.html

صحيفة إسرائيلية: نواجه "جبهة حرب" مع واشنطن

صحيفة إسرائيلية: نواجه "جبهة حرب" مع واشنطن

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية في مقال، اليوم الأحد، عن زيادة حدة التوتر بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية تزايد القصف على قطاع غزة، الأمر الذي... 05.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-05T20:28+0000

2023-11-05T20:28+0000

2023-11-05T20:28+0000

طوفان الأقصى

العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم العربي

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وأفادت صحيفة إسرائيلية بأن الإدارة في واشنطن "مخطئة في تقييم الوضع في الشرق الأوسط، وتعتقد أنها ستعزّز موقعها في المنطقة من خلال الحصول على هدنة إنسانية وتزويد القطاع بالوقود".وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "إسرائيل بجانب قتالها في عدة جبهات في غزة والعراق واليمن ولبنان، تواجه معها الآن الجبهة الأمريكية، والتي لا تطلق فيها النار، بل تواجه ضغوطا منها لتخفيف آثار الحرب على قطاع غزة و"حماس".وأشارت الصحيفة إلى خطورة فقدان الدعم من الحليف، إلا أنها أكدت على ضرورة الوقوف بثبات أمام جميع التحديات حتى لو كانت من الحليف.وصرّح المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، جاسر مطر، لموقع "سكاي نيوز عربية"، بأن "حكومة نتنياهو وضعت واشنطن في حرج كبير أمام العالم"، موضحا أن "واشنطن دعمت تل أبيب بشدة في بداية المعارك، إلا أن الاستهداف الإسرائيلي الواسع لآلاف المدنيين وارتكاب المجازر، عرّض التأييد لنقد كبير داخل وخارج أمريكا".وأضاف المحلل السياسي: "طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل، دون جدوى، التوقف عن استهداف المدنيين، ويبدو أنها هددت إسرائيل بسحب دعمها العسكري أو تقليله إذا لم تقبل بتهدئة أو إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع".وقام مسؤولون إسرائيليون بمهاجمة الولايات المتحدة، معتبرين أنها منحازة للفلسطينيين.

https://sputnikarabic.ae/20231105/السوداني-لبلينكن-نجدد-موقف-العراق-برفض-العدوان-الإسرائيلي-على-غزة-وضرورة-وقف-إطلاق-النار-1082850280.html

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طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي