https://sputnikarabic.ae/20231105/السوداني-لبلينكن-نجدد-موقف-العراق-برفض-العدوان-الإسرائيلي-على-غزة-وضرورة-وقف-إطلاق-النار-1082850280.html

السوداني لبلينكن: نجدد موقف العراق برفض العدوان الإسرائيلي على غزة وضرورة وقف إطلاق النار

السوداني لبلينكن: نجدد موقف العراق برفض العدوان الإسرائيلي على غزة وضرورة وقف إطلاق النار

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأحد، على "ضرورة أن يتحمّل المجتمع الدولي مسؤوليته إزاء المجازر التي ترتكب في غزة". 05.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-05T19:48+0000

2023-11-05T19:48+0000

2023-11-05T19:48+0000

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وقالت الحكومة العراقية، في بيان لها، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن"، مبينا أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث تطورات الأحداث المتصاعدة في قطاع غزّة، والتأكيد على ضرورة احتواء الأزمة وضمان عدم اتساعها"، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".وجدد السوداني "موقف العراق الواضح والمبدئي برفض العدوان الصهيوني على غزّة، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار"، مشددا على ضرورة "فتح المعابر لتفادي الكارثة الإنسانية المتفاقمة، التي راح ضحيتها المدنيون والنساء والأطفال".وأشار إلى أهمية "أن يتحمّل المجتمع الدولي مسؤوليته إزاء المجازر التي ترتكبها القوات الإسرائيلية يوميًا، بحق الأبرياء من النساء والأطفال، واستهداف المستشفيات وأماكن الإيواء، واستمرار نهج التصعيد والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني".من جانبه، أكد الوزير بلينكن "سعي الولايات المتحدة الأمريكية للعمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان في قطاع غزة"، مشيرًا إلى "رغبة حكومة بلاده باستمرار التنسيق والتعاون الثنائي مع العراق، من أجل تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي".وعقب لقائه رئيس الحكومة العراقية، عقد بلينكن مؤتمرا صحفيا حذر فيه "الميليشيات الموالية لإيران من استغلال حرب غزة لمهاجمة المصالح الأمريكية في المنطقة"، مؤكدا استمرار بلاده بالتعاون الأمني والسياسي مع الحكومة العراقية.وأضاف بلينكن: "لا نريد أي مواجهة مع إيران لكن سنتخذ كل الإجراءات لحماية قواتنا ومواطنينا"، موضحا: "نبذل جهودنا لضمان عدم توسع الصراع أبعد من غزة".وتابع: "منخرطون في جهود التوصل إلى هدنة إنسانية وإيصال المساعدات الإنسانية"، مشيرا إلى أن "الهدنة الإنسانية قد تكون فرصة جيدة للإفراج عن الأسرى المدنيين المحتجزين لدى حماس".وأصدرت كتائب "حزب الله" العراقي، صباح اليوم الأحد، تحذيرا من الزيارة المترقبة التي سيجريها وزير ‏الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، للعاصمة العراقية بغداد.‏واعتبر المسؤول الأمني في كتائب "حزب الله" العراقي، المعروف باسم "أبو علي العسكري"، في بيان له عبر "تلغرام"، أن "زيارة بلينكن غير مرحب بها".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، في وقت سابق اليوم، بسماع دوي سلسلة انفجارات متتالية في القاعدة الأمريكية في منطقة تل بيدر شمالي مدينة الحسكة السورية، والتي تُستهدف للمرة الأولى.وأضاف مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية في ريف الحسكة، أن طائرات مسيرة قادمة من العراق استهدفت القاعدة الأمريكية في تل بيدر في ريف مدينة الحسكة ( 30 كم شمال غربي المدينة)، والتي تضم مقر قيادة قوات ما يسمى "التحالف الدولي"، حيث سُمع أكثر من صوت انفجار ضمن القاعدة.

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