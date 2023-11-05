https://sputnikarabic.ae/20231105/مصادر-لـ-سبوتنيك-معبر-رفح-المصري-لم-يستقبل-أيا-من-حاملي-الجنسيات-الأجنبية-السبت-1082820792.html

مصادر لـ "سبوتنيك": معبر رفح المصري لم يستقبل أيا من حاملي الجنسيات الأجنبية السبت

مصادر لـ "سبوتنيك": معبر رفح المصري لم يستقبل أيا من حاملي الجنسيات الأجنبية السبت

قالت مصادر على الجانب المصري من معبر رفح لوكالة "سبوتنيك"، إنه لم يمر أي أجانب من قطاع غزة إلى مصر عبر المعبر الحدودي أمس السبت. 05.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-05T00:59+0000

2023-11-05T00:59+0000

2023-11-05T00:59+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

معبر رفح

العالم العربي

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وذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول، أن حركة حماس ستتوقف عن منع المواطنين الأجانب من مغادرة قطاع غزة بعد ضمانات إسرائيلية بأن سيارات الإسعاف ستكون قادرة أيضا على مغادرة غزة عبر رفح.وأضافت المصادر أن الجهات المختصة كانت على أهبة الاستعداد، وتوقعت وصول 730 شخصا، من بينهم 105 مصريين، لكن لم يصل أحد إلى نقطة التفتيش.في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام نقلا عن مصدر مسؤول في هيئة المعابر بقطاع غزة، بأنه لن يتم السماح بسفر أي من حاملي الجوازات الأجنبية من قطاع غزة إلا بعد تنسيق خروج الجرحى والمصابين من مستشفيات غزة.وكانت الهيئة العامة للمعابر في قطاع غزة أعلنت أمس أن 730 شخصا بينهم 105 مصريين سيغادرون قطاع غزة عبر معبر رفح.وبحسب البيانات التي نشرتها هيئة المعابر يوم أمس، فكان من المقرر السماح بعبور 105 مصريين، و386 أمريكيا، و112 بريطانيا، و77 فرنسيًا، و50 ألمانيًا.

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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, معبر رفح, العالم العربي