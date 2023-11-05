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https://sputnikarabic.ae/20231105/مصادر-لـ-سبوتنيك-معبر-رفح-المصري-لم-يستقبل-أيا-من-حاملي-الجنسيات-الأجنبية-السبت-1082820792.html
مصادر لـ "سبوتنيك": معبر رفح المصري لم يستقبل أيا من حاملي الجنسيات الأجنبية السبت
مصادر لـ "سبوتنيك": معبر رفح المصري لم يستقبل أيا من حاملي الجنسيات الأجنبية السبت
قالت مصادر على الجانب المصري من معبر رفح لوكالة "سبوتنيك"، إنه لم يمر أي أجانب من قطاع غزة إلى مصر عبر المعبر الحدودي أمس السبت. 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T00:59+0000
2023-11-05T00:59+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
معبر رفح
العالم العربي
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وذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول، أن حركة حماس ستتوقف عن منع المواطنين الأجانب من مغادرة قطاع غزة بعد ضمانات إسرائيلية بأن سيارات الإسعاف ستكون قادرة أيضا على مغادرة غزة عبر رفح.وأضافت المصادر أن الجهات المختصة كانت على أهبة الاستعداد، وتوقعت وصول 730 شخصا، من بينهم 105 مصريين، لكن لم يصل أحد إلى نقطة التفتيش.في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام نقلا عن مصدر مسؤول في هيئة المعابر بقطاع غزة، بأنه لن يتم السماح بسفر أي من حاملي الجوازات الأجنبية من قطاع غزة إلا بعد تنسيق خروج الجرحى والمصابين من مستشفيات غزة.وكانت الهيئة العامة للمعابر في قطاع غزة أعلنت أمس أن 730 شخصا بينهم 105 مصريين سيغادرون قطاع غزة عبر معبر رفح.وبحسب البيانات التي نشرتها هيئة المعابر يوم أمس، فكان من المقرر السماح بعبور 105 مصريين، و386 أمريكيا، و112 بريطانيا، و77 فرنسيًا، و50 ألمانيًا.
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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, معبر رفح, العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, معبر رفح, العالم العربي

مصادر لـ "سبوتنيك": معبر رفح المصري لم يستقبل أيا من حاملي الجنسيات الأجنبية السبت

00:59 GMT 05.11.2023
© AFP 2023 / Mohammed Abedمواطنون من حاملي الجوازات الأجنبية، الجنسيات الأجنبية، في معبر رفح، قطاع غزة، مصر
مواطنون من حاملي الجوازات الأجنبية، الجنسيات الأجنبية، في معبر رفح، قطاع غزة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
© AFP 2023 / Mohammed Abed
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قالت مصادر على الجانب المصري من معبر رفح لوكالة "سبوتنيك"، إنه لم يمر أي أجانب من قطاع غزة إلى مصر عبر المعبر الحدودي أمس السبت.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول، أن حركة حماس ستتوقف عن منع المواطنين الأجانب من مغادرة قطاع غزة بعد ضمانات إسرائيلية بأن سيارات الإسعاف ستكون قادرة أيضا على مغادرة غزة عبر رفح.
وقالت المصادر، إن المعبر الحدودي لم يقبل اليوم السبت أيًا من الأجانب أو مزدوجي الجنسية الذين كان من المفترض أن يعبروا من قطاع غزة إلى مصر.
وأضافت المصادر أن الجهات المختصة كانت على أهبة الاستعداد، وتوقعت وصول 730 شخصا، من بينهم 105 مصريين، لكن لم يصل أحد إلى نقطة التفتيش.
في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام نقلا عن مصدر مسؤول في هيئة المعابر بقطاع غزة، بأنه لن يتم السماح بسفر أي من حاملي الجوازات الأجنبية من قطاع غزة إلا بعد تنسيق خروج الجرحى والمصابين من مستشفيات غزة.
وكانت الهيئة العامة للمعابر في قطاع غزة أعلنت أمس أن 730 شخصا بينهم 105 مصريين سيغادرون قطاع غزة عبر معبر رفح.
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أمس, 23:36 GMT
وبحسب البيانات التي نشرتها هيئة المعابر يوم أمس، فكان من المقرر السماح بعبور 105 مصريين، و386 أمريكيا، و112 بريطانيا، و77 فرنسيًا، و50 ألمانيًا.
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