https://sputnikarabic.ae/20231104/مسؤولو-الصحة-في-غزة-معظم-قتلى-مجزرة-مخيم-المغازي-من-النساء-والأطفال-فيديو-1082820422.html

مسؤولو الصحة في غزة: معظم قتلى مجزرة مخيم المغازي من النساء والأطفال.. فيديو

مسؤولو الصحة في غزة: معظم قتلى مجزرة مخيم المغازي من النساء والأطفال.. فيديو

علق أطباء في غزة ومسؤولون بوزارة الصحة في القطاع على القصف الإسرائيلي الذي استهدف مخيم المغازي مساء اليوم السبت، وراح ضحيته 51 قتيلا و100 إصابة حتى الآن،... 04.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-04T23:36+0000

2023-11-04T23:36+0000

2023-11-04T23:36+0000

العالم العربي

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

طوفان الأقصى

قصف إسرائيلي

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وفي ذات الصدد، أفاد الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، بأن مجزرة مخيم المغازي وسط القطاع نتج عنها وفاة وإصابة عدد كبير من المواطنين.من جانبه قال مدير عام المستشفيات في غزة، "إن ما يستهدفه الاحتلال هو مربعات سكنية بأكملها، مما أدى إلى وجود العديد من الإصابات الحرجة التي تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل".وبحسب ما صرح به المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى لقناة الجزيرة القطرية، فقد "بلغت حصيلة مجزرة مخيم المغازي حتى الآن 33 قتيلا ونحو 100 إصابة".وأكد أن نصف الضحايا من الأطفال الأبرياء الذين دفعوا الثمن الباهظ في هذه المأساة الإنسانية.ومر شهر منذ بدأت عملية "طوفان الأقصى"، التي هاجمت فيها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد عن 200.ومنذ ذلك الحين تشن إسرائيل حربا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برا وبحرا وجوا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.القصف الإسرائيلي جعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع حيال الهجوم الذي استهدف سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء في قطاع غزة أمس.وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف و100 قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 144 من فلسطينيين وإصابة نحو 2200 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231104/إعلام-فلسطيني-مجزرة-إسرائيلية-جديدة-في-مخيم-المغازي-بغزة-فيديو-وصور-1082820105.html

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العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, قصف إسرائيلي