https://sputnikarabic.ae/20231105/مقابل-3900-يورو-أسبوعيا-إسرائيل-تجند-مرتزقة-أوروبيين-للقتال-في-غزة-1082849337.html
مقابل 3900 يورو أسبوعيا.. إسرائيل تجند مرتزقة أوروبيين للقتال في غزة
مقابل 3900 يورو أسبوعيا.. إسرائيل تجند مرتزقة أوروبيين للقتال في غزة
كشفت صحيفة إسبانية، اليوم الأحد، في مقابلة مع مقاتل إسباني يدعى بيدرو دياز فلوريس، أنه تم تجنيده مقابل مبلغ نقدي كبير، ليقاتل في صفوف الجيش الإسرائيلي. 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T19:16+0000
2023-11-05T19:16+0000
2023-11-05T19:16+0000
طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم
اسرائيل
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وتحدث فلوريس بالتفصيل عن الظروف التي يعيشها في صفوف الجيش الإسرائيلي، في ظل الحرب الدائرة ضد حركة "حماس"، مؤكدا أنها جيدة.وأوضح طبيعة عمله في حديث لصحيفة "إل موندو": "نحن نقدم فقط الدعم الأمني لقوافل الأسلحة الإسرائيلية".أفاد المكتب الإعلامي لحركة "حماس" أن الجيش الإسرائيلي قام، مساء اليوم الأحد، بشن قصف عنيف ومكثف حول عدة مستشفيات في شمال قطاع غزة، حيث قطعت إسرائيل الاتصالات الهاتفية والإنترنت قبيل ذلك.وأدت انفجارات عنيفة وقصف إسرائيلي غير مسبوق من الجو والبحر، إلى مقتل وإصابة عشرات المواطنين في مدينة غزة، فيما تم قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت عن كامل قطاع غزة، قبيل القصف بقليل.وأعلنت وكالة "وفا" الفلسطينية أن الغارات الإسرائيلية المكثفة "عنيفة وغير مسبوقة وأدت لسقوط العديد من القتلى، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات من الفلسطينيين وتدمير العديد من المباني والمنازل المأهولة".
https://sputnikarabic.ae/20231105/الاجتياح-أم-التفاوض-خلاف-إسرائيلي-بشأن-ملف-الرهائن-1082847306.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, اسرائيل
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, اسرائيل
مقابل 3900 يورو أسبوعيا.. إسرائيل تجند مرتزقة أوروبيين للقتال في غزة
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كشفت صحيفة إسبانية، اليوم الأحد، في مقابلة مع مقاتل إسباني يدعى بيدرو دياز فلوريس، أنه تم تجنيده مقابل مبلغ نقدي كبير، ليقاتل في صفوف الجيش الإسرائيلي.
وتحدث فلوريس بالتفصيل عن الظروف التي يعيشها في صفوف الجيش الإسرائيلي، في ظل الحرب الدائرة ضد حركة "حماس"، مؤكدا أنها جيدة.
وصرّح قائلًا: "لقد جئت من أجل المال، إنهم يدفعون جيدا ويقدمون معدات جيدة والعمل هادئ، الأجر هو 3900 يورو في الأسبوع".
وأوضح طبيعة عمله في حديث لصحيفة "إل موندو": "نحن نقدم فقط الدعم الأمني لقوافل الأسلحة الإسرائيلية".
أفاد المكتب الإعلامي لحركة "حماس" أن الجيش الإسرائيلي قام، مساء اليوم الأحد، بشن قصف عنيف ومكثف حول عدة مستشفيات في شمال قطاع غزة
، حيث قطعت إسرائيل الاتصالات الهاتفية والإنترنت قبيل ذلك.
وأدت انفجارات عنيفة وقصف إسرائيلي غير مسبوق من الجو والبحر، إلى مقتل وإصابة عشرات المواطنين في مدينة غزة، فيما تم قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت عن كامل قطاع غزة، قبيل القصف بقليل.
وأعلنت وكالة "وفا" الفلسطينية أن الغارات الإسرائيلية المكثفة "عنيفة وغير مسبوقة وأدت لسقوط العديد من القتلى، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات من الفلسطينيين وتدمير العديد من المباني والمنازل المأهولة".