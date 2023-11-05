https://sputnikarabic.ae/20231105/مقتل-15-شخص-جراء-قصف-في-الخرطوم-وقوات-الدعم-السريع-تحرز-تقدما-في-دارفور-1082823931.html

مقتل 15 شخص جراء قصف على الخرطوم وقوات الدعم السريع تحرز تقدما في دارفور

مقتل 15 شخص جراء قصف على الخرطوم وقوات الدعم السريع تحرز تقدما في دارفور

لقى 15 مدني مصرعه، أمس السبت، إثر "سقوط قذائف على منازلهم"، في حين أعلنت قوات الدعم ‏السريع عن تحقيق تقدم في دارفور.‏ 05.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-05T06:40+0000

2023-11-05T06:40+0000

2023-11-05T06:43+0000

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وقال مصدر طبي، طلب عدم الكشف، عن هويته في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، إن جثث الضحايا نقلت إلى مستشفى النو في أم درمان بالخرطوم، وفقا لإذاعة "مونت كارلو".وأعلنت قوات الدعم السريع، أمس السبت، عن سيطرتها على قاعدة عسكرية في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، حيث أثار انقطاع الاتصالات مخاوف من وقوع فظائع جديدة.وقالت في بيان لها: "حققت قوات الدعم السريع بنجاح نصرا رائعا آخر اليوم (السبت) بتحرير الفرقة 15 مشاة التابعة للقوات المسلحة السودانية في الجنينة، غرب دارفور، إلى جانب مجموعتها الكاملة من المعدات العسكرية".واتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني في بيانها، "بقيام قواته في وقت سابق بتوزيع الأسلحة على السكان المحليين، وأشعلت الصراع العرقي والقبلي، بالتعاون مع المخابرات العسكرية للقوات المسلحة السودانية، مما أدى إلى مقتل مدنيين أبرياء، فضلا عن التهجير القسري للسكان المحليين إلى البلدان المجاورة".والقاعدة العسكرية في الجنينة هي الثالثة، التي تزعم قوات الدعم السريع أنها سيطرت عليها خلال أسبوع، بعد زالنجي، عاصمة وسط دارفور، ونيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور وثاني أكبر مدينة في السودان.وعلى مدار أسابيع، تتقدم قوات الدعم السريع نحو قواعد عسكرية في دارفور، وهي منطقة تعاني بالفعل من عقود من الصراع مع الجماعات المسلحة، بما في ذلك جماعة الجنجويد، سلف قوات الدعم السريع.وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالا عنيفا بين القوات المسلحة وبين قوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.وتستمر المفاوضات بين وفد القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع عبر مسهلين لها من دول السعودية وأمريكا ومنظمة الإيقاد الأفريقية في مدينة جدة منذ يوم الأحد الماضي، وذلك عقب تجاوز خلافات بين وفدي القوتين حول اعتراض قوات الدعم السريع على السفير عمر صديق ممثل وزارة الخارجية السودانية أن يكون ضمن وفد الجيش السوداني المفاوض.

https://sputnikarabic.ae/20231102/سياسي-سوداني-يوضح-لـسبوتنيك-حقيقة-مقايضة-دارفور-بالخرطوم-في-مفاوضات-الجيش-والدعم-السريع-1082755062.html

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الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن