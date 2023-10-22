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https://sputnikarabic.ae/20231022/جندي-إسرائيلي-يشتم-نتنياهو-أثناء-تفقده-قاعدة-عسكرية-أنت-تخرب-إسرائيل-فيديو-1082318037.html
جندي إسرائيلي يشتم نتنياهو أثناء تفقده قاعدة عسكرية... "أنت تخرب إسرائيل"... فيديو
جندي إسرائيلي يشتم نتنياهو أثناء تفقده قاعدة عسكرية... "أنت تخرب إسرائيل"... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لجندي إسرائيلي وهو يشتم رئيس الوزراء الإسرائيلي، ‏بنيامين نتنياهو، خلال زيارته لقاعدة عسكرية.‏ 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T07:45+0000
2023-10-22T07:45+0000
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ويظهر الجندي في الفيديو المتداول وهو يصرخ في وجه نتنياهو، أثناء زيارته لوحدة النخبة في جيش الدفاع الإسرائيلي، قائلا له: "لقد قُتل 3 من أصدقائي وأنت تخرب إسرائيل".وأفادت حسابات إسرائيلية، أنه تم فصل الجندي الإسرائيلي من عمله، بسبب تصرفه.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، يوم الخميس الماضي، قد اعترف بتحمله المسؤولية عن الهجوم الذي شنته حركة "حماس" الفلسطينية على جنوبي إسرائيل، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تحت اسم عملية "طوفان الأقصى".وقال غالانت في تصريحات للصحفيين، في موقع التجمع العسكري قرب حدود غزة: "أنا مسؤول عن مؤسسة الدفاع، لقد كنت مسؤولا عنها في الأسبوعين الماضيين، حتى في الأحداث الصعبة، وأنا مسؤول عن تحقيق النصر في المعركة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".يذكر أن العديد من مدن العالم شهدت تظاهرات شارك فيها آلاف الأشخاص دعما للفلسطينيين وأبرزها، التي انطلقت في مدن أسترالية وأمريكية وبريطانية.وتتزامن التظاهرات الداعمة للشعب الفلسطيني مع استمرار الغارات الجوية، التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، ضمن عملية "السيوف الحديدية"، التي جاءت ردا على تنفيذ حركة "حماس" الفلسطينية، لعملية "طوفان الأقصى"، في الـ7 من أكتوبر الجاري، إذ قالت الحركة إن "الهدف منها هو وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية".
https://sputnikarabic.ae/20231020/استطلاع-80-من-الإسرائيليين-يحملون-نتنياهو-مسؤولية-عملية-طوفان-الأقصى-1082227679.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

جندي إسرائيلي يشتم نتنياهو أثناء تفقده قاعدة عسكرية... "أنت تخرب إسرائيل"... فيديو

07:45 GMT 22.10.2023
© AP Photo / Evan Vucciرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2023
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
© AP Photo / Evan Vucci
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لجندي إسرائيلي وهو يشتم رئيس الوزراء الإسرائيلي، ‏بنيامين نتنياهو، خلال زيارته لقاعدة عسكرية.‏
ويظهر الجندي في الفيديو المتداول وهو يصرخ في وجه نتنياهو، أثناء زيارته لوحدة النخبة في جيش الدفاع الإسرائيلي، قائلا له: "لقد قُتل 3 من أصدقائي وأنت تخرب إسرائيل".
وأفادت حسابات إسرائيلية، أنه تم فصل الجندي الإسرائيلي من عمله، بسبب تصرفه.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، يوم الخميس الماضي، قد اعترف بتحمله المسؤولية عن الهجوم الذي شنته حركة "حماس" الفلسطينية على جنوبي إسرائيل، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تحت اسم عملية "طوفان الأقصى".
وقال غالانت في تصريحات للصحفيين، في موقع التجمع العسكري قرب حدود غزة: "أنا مسؤول عن مؤسسة الدفاع، لقد كنت مسؤولا عنها في الأسبوعين الماضيين، حتى في الأحداث الصعبة، وأنا مسؤول عن تحقيق النصر في المعركة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
استطلاع: 80% من الإسرائيليين يحملون نتنياهو مسؤولية عملية "طوفان الأقصى"
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يذكر أن العديد من مدن العالم شهدت تظاهرات شارك فيها آلاف الأشخاص دعما للفلسطينيين وأبرزها، التي انطلقت في مدن أسترالية وأمريكية وبريطانية.
وتتزامن التظاهرات الداعمة للشعب الفلسطيني مع استمرار الغارات الجوية، التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، ضمن عملية "السيوف الحديدية"، التي جاءت ردا على تنفيذ حركة "حماس" الفلسطينية، لعملية "طوفان الأقصى"، في الـ7 من أكتوبر الجاري، إذ قالت الحركة إن "الهدف منها هو وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية".
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Техника на площадке ремонтного батальона в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:08 GMT
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