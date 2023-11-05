https://sputnikarabic.ae/20231105/أردوغان-تحرير-أشقائنا-في-غزة-من-الواجبات-الملقاة-على-عاتقنا-1082834401.html

أردوغان: تحرير أشقائنا في غزة من الواجبات الملقاة على عاتقنا

أردوغان: تحرير أشقائنا في غزة من الواجبات الملقاة على عاتقنا

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن تركيا لم تتخل عن الفلسطينيين في الماضي، ‏ولن تتركهم في المستقبل.‏ 05.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-05T12:07+0000

2023-11-05T12:07+0000

2023-11-05T12:07+0000

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وأضاف خلال كلمة له بمناسبة افتتاح عدد من المشاريع في ولاية ريزة التركية، أن "المسجد الأقصى هي قبلتنا الأولى، والحفاظ على المقدسات الإسلامية من المهام الملقاة على عاتقنا".كما شدد الرئيس التركي أن "تحرير إخواننا في غزة وحمايتهم من الظلم الإسرائيلي، من الواجبات الملقاة على عاتقنا في ظل استمرار قتل الأطفال والنساء والتطهير والإبادة الجماعية"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وأضاف أنه "من مقتضيات مسؤوليتنا تجاه التاريخ، أن نصدح بجرائم من يدعمون مرتكبي هذه المجازر اللاأخلاقية والدنيئة في غزة في وجوههم".وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اتهم أمس السبت، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه "المسؤول الأول عن الهمجات ضد قطاع غزة".وقال أردوغان، في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" التركية، إن "نتنياهو لم يعد شخصا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال، لقد محوناه وألقيناه جانبا"، مشيرا إلى أن قمة منظمة التعاون الإسلامي في الرياض هذا الشهر ستضغط من أجل وقف إطلاق النار".وأضاف أن "نتنياهو شخص يثير غضب الشعب الإسرائيلي أيضا، وقد فقدَ دعم مواطنيه ويسعى لحشد دعم للمجازر عبر استخدام تعبيرات دينية"، مشددًا على ضرورة أن يسمع العالم صرخات الأطفال الفلسطينيين، ومد يد العون لهم.ويتواصل التصعيد في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب.يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.كما صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

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https://sputnikarabic.ae/20231028/بعد-تصريحات-أردوغان-إسرائيل-تستدعي-دبلوماسييها-من-تركيا-لإعادة-تقييم-العلاقات-1082566785.html

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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل