https://sputnikarabic.ae/20231105/وكالة-عمليات-الإجلاء-من-غزة-معلقة-جراء-استهداف-إسرائيل-لسيارات-الإسعاف-1082842694.html

وكالة: عمليات الإجلاء من غزة معلقة جراء استهداف إسرائيل لسيارات الإسعاف

وكالة: عمليات الإجلاء من غزة معلقة جراء استهداف إسرائيل لسيارات الإسعاف

أفادت وكالة بريطانية، اليوم الأحد، نقلا عن مصدرين أمنيين مصريين وثالث طبي، بأن عمليات إجلاء المصابين من سكان قطاع غزة وحاملي جوازات السفر الأجنبية عبر معبر رفح... 05.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-05T15:16+0000

2023-11-05T15:16+0000

2023-11-05T15:16+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

معبر رفح

اسرائيل

العالم العربي

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وأوضحت الوكالة أن عمليات الإجلاء معلّقة، وجاء ذلك "بعد ضربة إسرائيلية يوم الجمعة لسيارات إسعاف في غزة، كانت تستخدم لنقل المصابين"، ويعتبر معبر رفح المؤدي إلى مصر هو منفذ الخروج الوحيد لأهالي غزة، الذي لا تسيطر عليه إسرائيل.وأعلنت الخارجية المصرية، يوم الخميس الماضي، أنه في إطار الجهود المصرية لمعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في غزة، التقى السفير إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، بسفراء وممثلي سفارات الدول الأجنبية لإحاطتهم بجهود الدولة المصرية المتعلقة ببدء فتح معبر رفح.وأوضحت الخارجية في بيان نشرته عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أن اللقاء شهد استعراض الاستعدادات المصرية الجارية حاليا لتسهيل استقبال وإجلاء المواطنين الأجانب من غزة عبر معبر رفح، والذين يبلغ عددهم نحو 7000 مواطن أجنبي يحملون جنسية أكثر من 60 دولة.وعلى خلاف الأيام الماضية، لم تنشر سلطات الحدود في غزة قائمة بحملة الجوازات الأجنبية وعائلاتهم ممن سُمح لهم بالخروج.

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العدوان الإسرائيلي على غزة, معبر رفح, اسرائيل, العالم العربي