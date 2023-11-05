https://sputnikarabic.ae/20231105/سلسلة-غارات-عنيفة-على-الشريط-الغربي-لمدينة-غزة-فيديو-1082852774.html

سلسلة غارات عنيفة على الشريط الغربي لمدينة غزة.. فيديو

سلسلة غارات عنيفة على الشريط الغربي لمدينة غزة.. فيديو

شنت الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، سلسلة غارات على الشريط الغربي والشمالي الغربي لمدينة غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". 05.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-05T23:16+0000

2023-11-05T23:16+0000

2023-11-05T23:16+0000

العالم العربي

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

طوفان الأقصى

قصف إسرائيلي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/04/1082819736_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fb377a27fd460d78a1d1eebac4971689.jpg

وأفادت الوكالة، بأن طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية قصفت منزلا في شارع المنصورة بحي الشجاعية، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.وتزامنا مع غارات الطائرات الحربية، قصفت زوارق الجيش الإسرائيلي الحربية بعدة قذائف مناطق متفرقة شمال غرب مدينة غزة، وفقا لوفا.لليوم الواحد والثلاثين يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف برًا وبحرًا وجوًا على قطاع غزة، حيث قصف المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدما مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة.القصف الإسرائيلي أثار تنديدا دوليا وعربيا وإسلاميا إلى جانب روسيا والصين، وجعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع جراء الهجمات الإسرائيلية.ورغم ذلك مازالت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وبعض الدول الغربية تدعم إسرائيل بكل ما أوتيت من قوة، وترفض الدعوات العالمية لوقف إطلاق النار وتستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم تل أبيب بوقف الحرب الشعواء والغير متكافئة ضد قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني شخص.وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة وراح ضحيتها أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر أكثر من 200 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط 9770 قتيلا وإصابة نحو 25 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231105/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-إسرائيل-تواصل-القصف-وزيارة-بلينكن-لم-تقدم-شيئا-صور-وفيديو-1082852377.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, قصف إسرائيلي