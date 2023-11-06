https://sputnikarabic.ae/20231106/البيت-الأبيض-أمريكا-ستواصل-إقناع-إسرائيل-بالموافقة-على-هدنة-إنسانية-مؤقتة-في-غزة--1082881613.html
البيت الأبيض: أمريكا ستواصل إقناع إسرائيل بالموافقة على هدنة إنسانية مؤقتة في غزة
البيت الأبيض: أمريكا ستواصل إقناع إسرائيل بالموافقة على هدنة إنسانية مؤقتة في غزة
صرّح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الاثنين، أن أمريكا ستواصل إقناع إسرائيل من أجل هدنة إنسانية مؤقتة في غزة. 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T19:34+0000
2023-11-06T19:34+0000
2023-11-06T19:34+0000
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وقال كيربي، خلال مؤتمر صحفي: "ما زلنا نعتقد أن هذه المحادثات تستحق إجراءها، وسنواصل إجراءها مع نظرائنا الإسرائيليين، لأننا ما زلنا نؤمن بقيمة الهدن الإنسانية المؤقتة، والمحددة لأغراض محددة".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى"، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع الماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.كما تقوم إسرائيل بقصف العديد من المستشفيات واستهداف أطقم الدفاع المدني مما جعل حياة الأطقم الطبية والعاملين في المنظمات الإغاثية في خطر، حيث قتل منهم العشرات، مع رفض إسرائيل كل الدعوات الدولية لحماية المنشآت المدنية وخاصة الطبية والإغاثية.
https://sputnikarabic.ae/20231106/كتائب-القسام-تعلن-تدمير-27-آلية-عسكرية-إسرائيلية-خلال-الـ48-ساعة-الماضية-1082880295.html
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أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض: أمريكا ستواصل إقناع إسرائيل بالموافقة على هدنة إنسانية مؤقتة في غزة
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صرّح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الاثنين، أن أمريكا ستواصل إقناع إسرائيل من أجل هدنة إنسانية مؤقتة في غزة.
وقال كيربي، خلال مؤتمر صحفي: "ما زلنا نعتقد أن هذه المحادثات تستحق إجراءها، وسنواصل إجراءها مع نظرائنا الإسرائيليين، لأننا ما زلنا نؤمن بقيمة الهدن الإنسانية المؤقتة، والمحددة لأغراض محددة".
وأضاف كيربي: "أعتقد أننا في بداية العملية، وليس في النهاية، وأن الإسرائيليين كانوا في البداية ضد تسليم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى"، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع الماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.
كما تقوم إسرائيل بقصف العديد من المستشفيات
واستهداف أطقم الدفاع المدني مما جعل حياة الأطقم الطبية والعاملين في المنظمات الإغاثية في خطر، حيث قتل منهم العشرات، مع رفض إسرائيل كل الدعوات الدولية لحماية المنشآت المدنية وخاصة الطبية والإغاثية.