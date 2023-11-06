https://sputnikarabic.ae/20231106/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-وغورلوفكا-1082853392.html
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك وغورلوفكا
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك وغورلوفكا
قالت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، إن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دونيتسك وغورلوفكا بقذائف المدفعية. 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T00:45+0000
2023-11-06T00:45+0000
2023-11-06T00:45+0000
القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
قصف مدفعي
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت الممثلية في بيانها اليوم، أن الجيش الأوكراني استهدف هذه المراكز السكنية بـ 10 قذائف مدفعية من عياري 155 و152 ملم.جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة زودت كييف بمدافع هاوتزر من طراز "إم 777" بعيدة المدى، تستخدمها القوات الأوكرانية لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.وقامت عدد من دول حلف الناتو الأخرى، من بينها بولندا وفرنسا، بتزويد نظام كييف بمدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "كراب" و"سيزار"، تستخدم قذائف من عيار 155 مليمترا.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، الأحياء السكنية ومنشآت البنية التحتية المدنية في مدن دونيتسك وماكييفكا وغورلوفكا وياسينوفاتايا وبلدات أخرى في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالمدافع وراجمات الصواريخ، التي زودتها بها دول حلف الناتو.
https://sputnikarabic.ae/20231105/القوات-الأوكرانية-تستهدف-جمهورية-دونيتسك-38-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1082852621.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, قصف مدفعي
القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, قصف مدفعي
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك وغورلوفكا
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قالت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، إن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دونيتسك وغورلوفكا بقذائف المدفعية.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت الممثلية في بيانها اليوم، أن الجيش الأوكراني استهدف هذه المراكز السكنية بـ 10 قذائف مدفعية
من عياري 155 و152 ملم.
وأشار البيان إلى أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية، أطلقت في الساعة 19.10 أربع قذائف من عيار 155 مم على التجمع السكني كارلوفكا في دونيتسك (منطقتي كويبيشيفسكي وكييفسكي ).. وفي الساعة 19.35 - ثلاث قذائف من العيار نفسه بنفس المكان، وفي الساعة 20.00 ثلاث قذائف على بلدة كوراخوفكا في دونيتسك ( منطقتي بتروفسكي وكيروفسكي) .
جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة زودت كييف بمدافع هاوتزر من طراز "إم 777" بعيدة المدى، تستخدمها القوات الأوكرانية لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
وقامت عدد من دول حلف الناتو الأخرى، من بينها بولندا وفرنسا، بتزويد نظام كييف بمدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "كراب" و"سيزار"، تستخدم قذائف من عيار 155 مليمترا.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، الأحياء السكنية ومنشآت البنية التحتية المدنية في مدن دونيتسك وماكييفكا وغورلوفكا وياسينوفاتايا وبلدات أخرى في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالمدافع وراجمات الصواريخ، التي زودتها بها دول حلف الناتو.