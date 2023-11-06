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تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل قصف غزة وتعتقل العشرات في الضفة.. صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231106/تركيا-تبلغ-أمريكا-أن-الهجمات-الإسرائيلية-التي-تستهدف-المدنيين-والبنية-التحتية-غير-مقبولة-1082866630.html
تركيا تبلغ أمريكا أن الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية غير مقبولة
تركيا تبلغ أمريكا أن الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية غير مقبولة
أبلغ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أن أنقرة تعتبر الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين أو البنية التحتية... 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T12:51+0000
2023-11-06T12:51+0000
العالم
طوفان الأقصى
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وأوضح المصدر: "خلال المباحثات، لفت فيدان انتباه بلينكن إلى حقيقة أن الغارات الجوية من جانب إسرائيل على المدنيين وتدمير البنية التحتية أمر غير مقبول".ووصل وزير الخارجية الأمريكي إلى أنقرة، يوم أمس الأحد، لإجراء محادثات مع نظيره التركي هاكان فيدان، بشأن الحرب بين إسرائيل و"حماس".وأبدى المسؤولون الأمريكيون الذين يرافقون بلينكن تفاؤلاً بشأن اجتماع محتمل مع أردوغان، الذي انتقد إسرائيل بسبب ارتفاع عدد القتلى المدنيين في عملياتها العسكرية في غزة.ومن جهة أخرى، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المجازر الإسرائيلية في غزة، بـ"الدنيئة وغير الأخلاقية والمعدومة الضمير".واستدعت تركيا سفيرها لدى إسرائيل للتشاور، وقطعت الاتصالات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، احتجاجا على الحرب بين إسرائيل و"حماس".
https://sputnikarabic.ae/20231106/ضجة-إعلامية-بعد-فشل-بلينكن-بمعانقة-وزير-الخارجية-التركي-فيديو-1082865652.html
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العالم, طوفان الأقصى
العالم, طوفان الأقصى

تركيا تبلغ أمريكا أن الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية غير مقبولة

12:51 GMT 06.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
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أبلغ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أن أنقرة تعتبر الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين أو البنية التحتية المدنية غير مقبولة، حسبما قال مصدر دبلوماسي تركي لوكالة "سبوتنيك".
وأوضح المصدر: "خلال المباحثات، لفت فيدان انتباه بلينكن إلى حقيقة أن الغارات الجوية من جانب إسرائيل على المدنيين وتدمير البنية التحتية أمر غير مقبول".
ووصل وزير الخارجية الأمريكي إلى أنقرة، يوم أمس الأحد، لإجراء محادثات مع نظيره التركي هاكان فيدان، بشأن الحرب بين إسرائيل و"حماس".
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
ضجة إعلامية بعد فشل بلينكن بمعانقة وزير الخارجية التركي... فيديو
12:40 GMT
وأبدى المسؤولون الأمريكيون الذين يرافقون بلينكن تفاؤلاً بشأن اجتماع محتمل مع أردوغان، الذي انتقد إسرائيل بسبب ارتفاع عدد القتلى المدنيين في عملياتها العسكرية في غزة.
ومن جهة أخرى، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المجازر الإسرائيلية في غزة، بـ"الدنيئة وغير الأخلاقية والمعدومة الضمير".
واستدعت تركيا سفيرها لدى إسرائيل للتشاور، وقطعت الاتصالات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، احتجاجا على الحرب بين إسرائيل و"حماس".
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