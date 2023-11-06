https://sputnikarabic.ae/20231106/حزب-الله-يعلن-استهداف-3-مواقع-عسكرية-إسرائيلية-على-الحدود-اللبنانية-1082876837.html

"حزب الله" يعلن استهداف 3 مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود اللبنانية

"حزب الله" يعلن استهداف 3 مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود اللبنانية

أعلن "حزب الله" اللبناني، مساء اليوم الاثنين، "استهداف ‏التجهيزات الفنية في موقع الراهب الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة". 06.11.2023, سبوتنيك عربي

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وقال الحزب، في بيان له، إنه تم "تدمير هذه التجهيزات"، مشيرًا إلى "استهداف ‏موقعي المالكية وجل الدير الإسرائيليين بالأسلحة الصاروخية مما أدى إلى إصابتهما".وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أعلنت عن "إطلاق 30 صاروخاً وقذيفة من لبنان تجاه مواقع الجيش على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، فيما رد الجيش بالمدفعية على مصادر النيران".وكانت الوكالة الوطنية اللبنانية أفادت بأن "الجيش الإسرائيلي استهدف محيط بلدتي الناقورة واللبونة في القطاع الغربي من جنوب لبنان"، مشيرة إلى تحليق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي صباحًا، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وفوق مجرى نهر الليطاني صعودًا.يذكر أن الجيش الإسرائيلي قصف، يوم أمس الأحد، سيارة مدنية بالقرب من بلدة عيناتا جنوبي لبنان، ما أسفر عن مقتل سيدة وحفيداتها الثلاث، وإصابة ابنتها.ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما خلّف قتلى وجرحى من الجانبين.ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حربًا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برًا وبحرًا وجوًا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.

https://sputnikarabic.ae/20231105/نائب-في-حزب-الله-يؤكد-أن-الاعتداءات-خطيرة-وتعطي-منحى-آخر-للمعركة-في-جنوب-لبنان-1082851078.html

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