عربي
https://sputnikarabic.ae/20231106/حزب-الله-يعلن-استهداف-3-مواقع-عسكرية-إسرائيلية-على-الحدود-اللبنانية-1082876837.html
"حزب الله" يعلن استهداف 3 مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود اللبنانية
"حزب الله" يعلن استهداف 3 مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود اللبنانية
أعلن "حزب الله" اللبناني، مساء اليوم الاثنين، "استهداف ‏التجهيزات الفنية في موقع الراهب الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة". 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T16:01+0000
2023-11-06T16:01+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار حزب الله
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار قطاع غزة
طوفان الأقصى
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0b/1081889208_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_57df499925f34e28c9e38874d3dd6c96.jpg
وقال الحزب، في بيان له، إنه تم "تدمير هذه التجهيزات"، مشيرًا إلى "استهداف ‏موقعي المالكية وجل الدير الإسرائيليين بالأسلحة الصاروخية مما أدى إلى إصابتهما".وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أعلنت عن "إطلاق 30 صاروخاً وقذيفة من لبنان تجاه مواقع الجيش على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، فيما رد الجيش بالمدفعية على مصادر النيران".وكانت الوكالة الوطنية اللبنانية أفادت بأن "الجيش الإسرائيلي استهدف محيط بلدتي الناقورة واللبونة في القطاع الغربي من جنوب لبنان"، مشيرة إلى تحليق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي صباحًا، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وفوق مجرى نهر الليطاني صعودًا.يذكر أن الجيش الإسرائيلي قصف، يوم أمس الأحد، سيارة مدنية بالقرب من بلدة عيناتا جنوبي لبنان، ما أسفر عن مقتل سيدة وحفيداتها الثلاث، وإصابة ابنتها.ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما خلّف قتلى وجرحى من الجانبين.ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حربًا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برًا وبحرًا وجوًا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.
https://sputnikarabic.ae/20231105/نائب-في-حزب-الله-يؤكد-أن-الاعتداءات-خطيرة-وتعطي-منحى-آخر-للمعركة-في-جنوب-لبنان-1082851078.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0b/1081889208_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1735af030a0d42828da0613260d9c3df.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى

"حزب الله" يعلن استهداف 3 مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود اللبنانية

16:01 GMT 06.11.2023
© AP Photo / Mohammad Zaatariالقصف المتبادل بين لبنان وإسرائيل، شمال لبنان
القصف المتبادل بين لبنان وإسرائيل، شمال لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
© AP Photo / Mohammad Zaatari
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن "حزب الله" اللبناني، مساء اليوم الاثنين، "استهداف ‏التجهيزات الفنية في موقع الراهب الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة".
وقال الحزب، في بيان له، إنه تم "تدمير هذه التجهيزات"، مشيرًا إلى "استهداف ‏موقعي المالكية وجل الدير الإسرائيليين بالأسلحة الصاروخية مما أدى إلى إصابتهما".
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أعلنت عن "إطلاق 30 صاروخاً وقذيفة من لبنان تجاه مواقع الجيش على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، فيما رد الجيش بالمدفعية على مصادر النيران".
وكانت الوكالة الوطنية اللبنانية أفادت بأن "الجيش الإسرائيلي استهدف محيط بلدتي الناقورة واللبونة في القطاع الغربي من جنوب لبنان"، مشيرة إلى تحليق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي صباحًا، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وفوق مجرى نهر الليطاني صعودًا.
يذكر أن الجيش الإسرائيلي قصف، يوم أمس الأحد، سيارة مدنية بالقرب من بلدة عيناتا جنوبي لبنان، ما أسفر عن مقتل سيدة وحفيداتها الثلاث، وإصابة ابنتها.
تدريبات عناصر حزب الله اللبناني، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
نائب في "حزب الله" يؤكد أن الاعتداءات خطيرة وتعطي منحى آخر للمعركة في جنوب لبنان
أمس, 20:39 GMT
ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما خلّف قتلى وجرحى من الجانبين.
ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حربًا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برًا وبحرًا وجوًا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:23 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل قصف غزة وتعتقل العشرات في الضفة.. صور وفيديوأمس, 22:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала