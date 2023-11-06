https://sputnikarabic.ae/20231106/رئيسة-المفوضة-الأوروبية-تدعو-لإخراج-حماس-من-قطاع-غزة-1082864028.html
رئيسة المفوضة الأوروبية تدعو لإخراج "حماس" من قطاع غزة
رئيسة المفوضة الأوروبية تدعو لإخراج "حماس" من قطاع غزة
صرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، أنه لا يمكن السماح لـ"حماس" بالاستمرار في قيادة قطاع غزة، وأنه تتم مناقشة السماح بإدخال... 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T11:39+0000
2023-11-06T11:39+0000
2023-11-06T11:39+0000
المفوضية الأوروبية
أخبار فلسطين اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/11/1072385703_0:0:2805:1577_1920x0_80_0_0_82b0466697af4da4aa3811fa183a64b4.jpg
وقالت فون دير لاين، خلال اجتماع للسفراء الأوروبيين في بروكسل: "لا يمكن أن يكون هناك وجود طويل الأمد للقوات الإسرائيلية في غزة. غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية... لا ينبغي أن يكون هناك إعادة توطين قسري للفلسطينيين من قطاع غزة. وهذا سيؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار الإقليمي... لا ينبغي أن يكون هناك حصار دائم على غزة".وشددت على أنه "لا يمكن أن يكون هناك تهجير قسري للفلسطينيين في قطاع غزة".وأضافت: "تتم الآن مناقشة حلول مختلفة للوضع في غزة، بما في ذالك إدخال قوات حفظ السلام الدولية برعاية الأمم المتحدة".ووفقا لها، لم تعد "حماس" قادرة على حكم قطاع غزة، ويجب أن تكون هناك فقط "إدارة فلسطينية واحدة ودولة فلسطينية واحدة".وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أن الصين "يجب أن تستخدم قدراتها ونفوذها على حماس وإيران لمنع تصعيد الصراع".ومر شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد عن 200 آخرين.ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حربًا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برًا وبحرًا وجوًا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.
https://sputnikarabic.ae/20231106/الاتحاد-الأوروبي-يتحدث-عن-فرصة-أخيرة-للتسوية-في-الشرق-الأوسط-1082863198.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/11/1072385703_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_488b2fb8cb8501dd771fb525989e53c5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
المفوضية الأوروبية, أخبار فلسطين اليوم, العالم
المفوضية الأوروبية, أخبار فلسطين اليوم, العالم
رئيسة المفوضة الأوروبية تدعو لإخراج "حماس" من قطاع غزة
تابعنا عبر
صرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، أنه لا يمكن السماح لـ"حماس" بالاستمرار في قيادة قطاع غزة، وأنه تتم مناقشة السماح بإدخال قوات دولية تحت رعاية الأمم المتحدة.
وقالت فون دير لاين، خلال اجتماع للسفراء الأوروبيين في بروكسل: "لا يمكن أن يكون هناك وجود طويل الأمد للقوات الإسرائيلية في غزة. غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية... لا ينبغي أن يكون هناك إعادة توطين قسري للفلسطينيين من قطاع غزة. وهذا سيؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار الإقليمي... لا ينبغي أن يكون هناك حصار دائم على غزة".
وشددت على أنه "لا يمكن أن يكون هناك تهجير قسري للفلسطينيين في قطاع غزة".
وأضافت: "تتم الآن مناقشة حلول مختلفة للوضع في غزة، بما في ذالك إدخال قوات حفظ السلام الدولية برعاية الأمم المتحدة".
ووفقا لها، لم تعد "حماس" قادرة على حكم قطاع غزة، ويجب أن تكون هناك فقط "إدارة فلسطينية واحدة ودولة فلسطينية واحدة".
وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أن الصين "يجب أن تستخدم قدراتها ونفوذها على حماس وإيران لمنع تصعيد الصراع".
ومر شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد عن 200 آخرين.
ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حربًا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برًا وبحرًا وجوًا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.